Lección universal de vida desde Valladolid Jesús Landáburu y Miguel Ángel Boronat, con el libro. / A. Mingueza Un libro propuesto por el Papa para acercar la sabiduría de los mayores a los jóvenes cuenta con dos testimonios de vallisoletanos entre los 84 recabados en todo el mundo LORENA SANCHO Lunes, 5 noviembre 2018, 13:57

No es fácil afrontar el fracaso cuando militas en las filas de equipos como el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid. No debía de ser fácil para un futbolista profesional como Chus Landáburo, que inició su carrera en el Real Valladolid y fue incluso convocado para disputar encuentros con la Selección Nacional. Eran los años 80. Este palentino de nacimiento y vallisoletano de adopción (llegó con 9 años) era un profesional del fútbol, un referente para miles de aficionados. Y fue entonces cuando se topó con una situación que le marcarían de por vida. Hasta en dos ocasiones se tuvo que enfrentar a la decisión de dos entrenadores distintos de no contar con él como titular. La primera vez, con el Barcelona, reaccionó como un niño, se enfadó y dejó de esforzarse en los entrenamientos. La segunda, con el Atlético de Madrid, decidió en cambio esforzarse más y demostrar su capacidad, entrenando el doble y saliendo incluso a correr todas las tardes. La lección estaba aprendida, y asegura ahora que con los años hay que ser capaz de lidiar con la frustración. «Si reaccionas lloriqueando o replegándote, no conseguirás nada. En cambio, si eres capaz de pelear y luchar por lo que crees, entonces puedes lograr mucho».

Su testimonio cautivó al Papa. Le fascinó la historia «verdaderamente humana» de este exfutbolista de 62 años. Y su relato, seleccionado entre 250 recabados en todo el mundo, es uno de los que finalmente aparecen publicados en 'La sabiduría de los años', una publicación propuesta y encargada directamente por el Papa Francisco sobre la experiencia que aportan los años y la necesidad de utilizarla como una alianza con los más jóvenes. Un libro que recaba 84 testimonios de personas de diferentes países del mundo con lecciones universales de vida, con aportaciones humanas con los que el pontífice quiere hacer un llamamiento sobre el descarte que la sociedad tiende a realizar con las personas ancianas.

Entre esos 84 testimonios finalmente publicados se encuentran así cuatro españoles; el padre Ángel –fundador de Mensajeros de la Paz– que aporta su experiencia vital sobre la adopción de su hijo; la leonesa Dolores de Guevara, sobre la Guerra Civil; el futbolista Chus Landáburu y el psiquiatra también vallisoletano Miguel Ángel Boronat. Los cuatro comparten publicación con ciudadanos de países como Polonia, Rumania y México, y con personajes de la talla del director, productor y guionista de cine Martin Scorsese.

«Aún no me lo creo», comenta emocionado Miguel Ángel Boronat, incrédulo por que sus palabras hayan calado «tanto» como para acabar plasmadas en esta publicación. Su testimonio, el de este psiquiatra jubilado, tiene que ver con la muerte y la forma en que el ser humano se enfrente a ella. Fue a través de su padre, quince días antes de fallecer, cuando él descubrió en su mensaje lo rica que es la vida. «Él se dirigió a mí y me dijo que por primera vez se sentía maduro. En sus palabras encontré el mensaje de que la vida merece la pena, que no tengamos miedo porque no vamos a quedarnos solos». Y va más allá y reflexiona: «Es importante vivir para los demás, contentos y aceptando la muerte. No nos enfrentamos a ella y es una mezcla difícil de manejar, pues hay que convivir y vivirla gustosamente, aunque por otro lado, y a la vez, también sea dolorosa».

A estos dos vallisoletanos les propuso participar en esta publicación el jesuita José María Rodríguez Olaizola, pues han sido diez editoriales de la Compañía de Jesús las encargadas de editar este libro en los diferentes países e idiomas –en España, el Grupo de Comunicación Loyola con el sello Mensajero–. «Pero no sabíamos que nos iban a seleccionar, nos lo iban comunicando según íbamos superando la criba», narran ahora entusiasmados.

Fueron 250 los testimonios recabados. Finalmente 84 los publicados. Y de estos últimos, a 31 contestó personalmente el Papa Francisco. Con este privilegio han contado también Chus Landáburu y Miguel Ángel Boronat. «Un privilegio», resumen.

Diferentes generaciones

La meta final de la publicación es dar voz a los abuelos, a quienes el Papa considera que se les ha silenciado. ¿Pero hay tanta distancia entre generaciones? Chus Landáburu compara la situación actual con la que él vivió. Y cree que la madurez entonces llegaba más rápido. «A los 9 años vine a estudiar a Valladolid y ya decidía lo que estudiaba, lo que me ponía...Empezaba a tomar decisiones que ahora mis hijos o nietos no toman a esa edad».

Replica al respecto Miguel Ángel Boronat, quien no aprecia tanta diferencia, pues asegura que en el fondo el problema de todas las generaciones es el mismo: afrontar los fracasos y superar la muerte «porque no acabamos de entender el sentido de la vida». ¿Pero cómo se afronta el fracaso? El Papa recuerda que forman parte de la vida. «Y no se pueden ocultar», añade Landáburu. «Evitar que los niños se frustren, por ejemplo, nos lleva a disparates como no reflejar el resultado del túbol porque el que pierde se siente mal. Y no nos damos cuenta de que el que pierde tiene que aprender», añade.

'La sabiduría de los años' se encuentra ya desde esta semana en las librerías al precio de 25 euros. El Papa Francisco escribe el prólogo y señala que la sociedad ha silenciado las voces de los abuelos. El resultado de su propuesta para estrechar lazos entre mayores y jóvenes lo obtuvo el pasado martes, cuando recibió el libro en el encuentro enmarcado dentro del Sínodo de los Jóvenes.