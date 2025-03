Horarios, consejos y precauciones necesarias para ver el eclipse del sábado

La relación del ser humano con el astro rey trasciende incluso nuestra existencia. Desde que la primera forma de vida existió en nuestro planeta, la energía del sol estuvo presente, sirviendo de alimento para fomentar esa expansión vital para aquellas formas de vida que, entre muchas otras especies, desembocaron en la raza humana.

El eclipse de este sábado, 29 de marzo, comenzará a las 10:48 de la mañana. Tendrá una duración total de una hora y 48 minutos, hasta las 12:36, pudiendo observarse el máximo del fenómeno a las 11:42.

Cómo observar el eclipse Para ver un eclipse solar de forma segura hay que seguir una serie de normas, así no tendremos ningún accidente. Así se verá en Castilla y León 10:45 Inicio del eclipse 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 Máximo 11:42 11:55 12:05 12:15 12:25 Final del eclipse 12:35 10:45 Métodos seguros La forma segura de ver un eclipse (o de mirar al sol) es usando filtros para la luz ultravioleta e infrarroja. Gafas de eclipse solar Deben cumplir unos requisitos para ser eficaces. El principal es cumplir con la norma ISO 12312-2, de 2015. Láminas con triple filtro Material opaco que refleja la raciación peligrosa Luz Visible IR UV Primer filtro Elimina el 97% de la radiación infrarroja Segundo filtro Elimina el 97% de la radiación ultravioleta Tercer filtro Elimina al menos el 99,999% de la luz visible Ojo Telescopios Se puede ver el eclipse con este método, pero, al igual que las gafas, se le debe colocar un filtro que cumpla con la norma ISO 12312-2, de 2015. Métodos caseros indirectos Los métodos caseros de observación del eclipse se basan en proyectar el eclipse en alguna superficie para no mirarlo directamente. Cámara oscura Este sistema provecha que la luz viaja en línea recta y que cuando incide en un objeto se refracta en diferentes direcciones. La cámara oscura deja pasar esos rayos de luz por un pequeño agujero y una vez dentro se proyectan en la superficie opuesta, formando una imagen invertida del exterior. Folio blanco pegado en interior de la caja Caja de cartón Agujero para mirar al interior Luz solar Proyección del eclipse Papel de aluminio con un agujero hecho con un alfiler Telescopio Otra manera de proyectar el eclipse es utilizar un telescopio que sistema de refracción. Están desaconsejados el catadióptrico y el reflector, el indicado es el telescopio refractor. Catadióptrico Reflector Tiene muchas lentes, lo que puede provocar que se sobrecaliente el sistema y se rompa, llegando a estallar alguno de los cristales. Suelen ser telescopios con un ancho de lente muy amplio que hace que la proyección no se nítida. Refractor Este tipo de telescopio es el indicado, ya que el ancho de la óptica es pequeño, lo que ayuda a que la luz entre concentrada al telescopio y es corto, lo que hace que la luz tarde poco en recorrelo. Así, la imagen que proyecta es más nítida. Luz solar Telescopio apuntando al sol Cartulina blanca doblada para proyectar sombra Luz solar proyectada Proyección del eclipse Precauciones con el telescopio Cuando no se esté utilizando, mantener el telescopio apuntando a algún lugar que no sea el sol y manterle vigilado. Tapar las ópticas, tanto la de entrada como la de salida. Para apuntar hacia el sol hay que guiarse por la sombra del proyector en el suelo. No exponer el cuerpo al haz de luz proyectado. Tal es nuestra relación con el sol, que cuando se eclipsa, instintivamente tendemos a comprobar qué está sucediendo. Este gesto puede causarnos un problema severo de visión, por lo que, además del horario para poder verlo, Raúl Martín Herranz, profesor de óptica de la Universidad de Valladolid e investigador del IOBA, compartirá recomendaciones y precauciones para disfrutar de este acontecimiento de manera segura.

Nuestro ojo, como dice Raúl Martín, funciona «como cualquier otro sistema óptico, por ejemplo, una cámara». En este hay una lente, que en el caso del ojo es el cristalino, y una pantalla en la parte de atrás como es la retina. «Dentro de esta pantalla hay un parte muy sensible, con un espesor de 250 micras (0.025cm) que se llama mácula», la cual es la gran responsable de nuestra capacidad de visión. Si la energía que recibe del sol es superior a la que puede soportar, sufrirá daños y tal y como indica Martín, «no es una zona que podamos romper y se puede recuperar fácilmente». Si esta zona sufre daño, se le conoce como maculopatía fototóxica.

Como ha señalado Raúl Martín, el peligro no es la luz en sí, sino la energía que esta transporta. Es por esto que, además de la luz visible, la luz ultravioleta es también un riesgo, y el motivo por el que las gafas de sol convencionales no sirven como protección ante un fenómeno de este calibre. «La luz ultravioleta es la que tiene más peligro, porque es la que tiene más energía, y lógicamente no es luz visible, entonces la gente cree que eso lo va a filtrar, pero es un daño acumulado, aunque una gafa estándar, una gafa de sol, pueda filtrar bastante luz ultravioleta vas a estar varios segundos concentrando la visión en el eclipse, esa cantidad de energía que se concentra, que es como una lupa, se va a concentrar».

Recomendaciones

La principal y la más importante es no mirar directamente al eclipse, por los daños que ya han sido mencionados. Además, es importante no utilizar métodos caseros no verificados que pueden causar daño a la mácula. En caso de no disponer gafas de eclipse con la certificación ISO 12312-2, hay un truco sencillo llamado «lente estenopéica». Esto consiste en hacer un agujero en una superficie opaca del tamaño de un alfiler para que pase la luz del sol por ahí, y en la sombra que genera, poder contemplar el fenómeno sin riesgo alguno.

Tal y como puntualiza Martín, «tiene que ser el orificio de un alfiler, no vale hacer un agujero gordo, porque entonces ya está entrando toda luz en nuestro ojo». Este detalle es fundamental, puesto que «la luz que le llega a la retina está regulada por la pupila, que es la parte del ojo que nosotros llamamos iris. El tamaño de pupila más pequeño que tiene una persona cuando hay mucha luz, es de en torno a 2 o 2,5 milímetros. Entonces si hacemos un agujero en un cartón de 3 milímetros, está entrando más luz de la que puede recibir nuestro ojo»

Tras las recomendaciones, toca exponer los métodos que no funcionan por mucho que estén extendidos entre la población.

El método del espejo

Este consiste en contemplar el eclipse a través de un espejo en vez de mirarlo directamente. Al preguntarle a Raúl Martín, señala que es completamente falso «porque al final el espejo lo que va a hacer es reflejar la luz, y el daño se provoca en el ojo por la cantidad de luz que entra en nuestra retina». Como señalaba antes, el problema es la energía, por lo que «si lo reflejamos en un espejo, puede que en el espejo se pierda parte de esa energía, porque el espejo no será perfecto, pero va a llegar muchísima a nuestro ojo. Entonces, mirar a través de un espejo es igual de dañino o peligroso que mirarlo directamente».

Tupper con agua

Esta manera de verlo consiste en llenar un tupper transparente con agua para verlo a través del reflejo. Como sucede con la anterior, el problema es la energía, y «el agua es como un medio transparente, no va a filtrar la cantidad de luz. Puede que un rayo de luz atraviese un ancho de agua y pierda algo de energía, pero va a ser muy poca. si el tupper tiene curva, es hacer incluso un efecto lupa, y ser más perjudicial que mirarlo directamente».

Filtro con carretes de fotografía o radiografías

La idea en sí, reconoce Martín, es lógica porque «se asume que es un material muy opaco y que quita mucha luz, y en cierto modo sí quita mucha luz, pero no filtra tanta luz como para que sea seguro para nuestro ojo.» Además, asegura que los casos de maculpoatía fototóxica «normalmente suele ser porque han utilizado un remedio de estos caseros, pensando que era seguro, y no».

