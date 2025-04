Los hermanos de la Fuente, pioneros del cine en Valladolid

Carolina Amo Valladolid Sábado, 5 de abril 2025, 08:15 Comenta Compartir

«Era una sala preciosa, paredes de madera con una pantalla maravillosa. Ojalá lo hubieseis conocido», añora Chus en compañía de su hija Adriana Fernández al recordar al desaparecido cine Avenida que fundó su abuelo José de la Fuente en Valladolid. No fue el primero ni el último que José, junto a su hermano Emilio, lograron erigir en la ciudad en un momento donde la gran pantalla se estaba haciendo un hueco cada vez más grande en los planes de ocio de los vallisoletanos. «El cine Avenida, los Roxy y el Lafuente, conocido posteriormente como Mantería, fueron propiedad de mis bisabuelos. Todos tienen mucha historia que contar», avisa Adriana, bisnieta de José y Emilio, que con apuntes en mano y frente al actual casino Roxy se dispone a rememorar un legado familiar digno de la gran pantalla. Abro hilo:

↓ Madre e hija pasan las páginas de un álbum parándose en aquellas fotografías donde aparecen los hermanos De la Fuente. «Este es mi bisabuelo José y mi tío bisabuelo Emilio, eran unos auténticos cinéfilos», señala Adriana. Antes de decantarse por emprender en las salas, ambos dedicaban todos sus esfuerzos a trabajar en una fábrica de zapatos ubicada en la actual calle de Agapito y Revilla, a escasos metros de su residencia en la calle Mantería. «Ese negocio les facilitó obtener varias fincas en Simancas y la posterior adquisición de un edificio de la calle Gamazo, donde vivieron varias generaciones. De hecho, mi madre nació allí», apunta la joven.

Ampliar La calle Mantería, antes de su peatonalización. AMVA

↓ Los dos reunían una pasión por la gran pantalla desde hace muchos años. Sin embargo, su incursión en estos negocios no comenzó a tomar forma hasta que visitaron el antiguo cinematógrafo ubicado en la sede de Recoletos. «De ahí surgió la idea de montar su propio cine y, más pronto que tarde, se pusieron a buscar un local para poner todo en marcha», explica. Aprovechando la ubicación de su primera residencia, los hermanos se interesaron por un local de la calle Mantería donde el 2 de febrero de 1933 inaugurarían un espacio bajo el nombre Cinema Lafuente, conocido actualmente como Mantería.

Ampliar Cinema Lafuente, ubicado en la calle Mantería. Revista 'Destellos'

↓ Ahí se realizaría la primera proyección, a las diez y media de la noche, con el estreno de la película 'Bombas de Montecarlo' y, más tarde, se llevaría a cabo el cine de arte y ensayo, un género que contaba con un público muy reducido. «Y no nos olvidemos que luego surgió una sala X», recuerda. Desde 1982 a 1993 se convirtió en una sala donde se proyectaban pelíclas pornográficas. «Por aquel entonces fue el primero de Castilla y León en contar con un espacio de estas características».

Ampliar El letrero y el cartel que anuncia la Sala X en los cines Mantería. Iván Tomé

↓ Tras la llegada del cine sonoro y la pasión que les unía por seguir emprendiendo, los hermanos de la Fuente decidieron ampliar su negocio y buscar otro local, esta vez algo más próximo a su vivienda de Gamazo. «De los dos, Emilio era quien llevaba las cuentas, por lo que al verse en una buena situación lo intentaron y compraron un inmueble a unas monjas dominicas francesas», añade. Con una estética más moderna y bajo un nombre anglosajón que homenajeaba a una sala de Nueva York y que dió problemas durante la Guerra Civil fundaron el Roxy en marzo de 1936. Debido a la prohibición de usar anglicismos por parte del bando franquista pasó a llamarse Cinema Radio y, más tarde, recuperó su nombre inicial.

Ampliar El Cine Roxy, inaugurado en marzo de 1936 en pleno corazón de Valladolid.

↓ José y Emilio encargaron el diseño del edificio al arquitecto Ramón Pérez Lozana, el mismo responsable de la estética del Teatro Carrión. La sala estaba formada por un patio de butacas con 650 localidades y un anfiteatro con otras 500. La inauguración no fue tan multitudinaria como se esperaba y hasta poco después no se logró llenar la sala en las cuatro sesiones. La bisnieta guarda un recuerdo familiar único de los Roxy relacionado con el 23F. «Ese día solo hubo un espectador. Le dijeron que como había pagado por la entrada, se podía quedar, en aquella época se abría la sala hubiera un espectador o hubiera veinte, por lo que a veces no salía rentable», argumenta.

Ampliar Adriana Fernández, bisnieta de Emilio y José de la Fuente, posa frente a los antiguos Cines Roxy de Valladolid. Rodrigo Ucero

↓ Tener dos salas de cine en Valladolid era demasiado, al menos eso pensó Emilio de la Fuente tras conocer las intenciones de su hermano al querer formar otra sala en la ciudad. «Se quiso desentender, por lo que el próximo inmueble solo lo compró mi bisabuelo José», afirma. Donde ahora se encuentran unas galerías comerciales cerradas, en el número 56 del Paseo de Zorrilla, se ubicaba el Cinema Avenida, uno de los espacios más modernos e importantes del género en la provincia. Construido por el arquitecto José Plajá, abrió sus puertas un 17 de septiembre de 1957 acogiendo el cortometraje 'Noruega' y la película 'La familia Trapp' dirigida por Wolfgang Liebeneiner.

Ampliar El Cinema Avenida, en Valladolid. AMVA

↓ «Fue una sala muy posterior a las anteriores pero contaba con las últimas tecnologías y con el fondo de butacas más amplio de la época, con un aforo de unos 1.200 espectadores», destaca. Además de ser el más innovador, este fue pionero en el sistema Todd-AO, un formato cinematográfico que utilizaba un negativo de 70 mm y contaba con una definición de sonido e imagen muy mejorada. Este complemento se instaló el 14 de febrero de 1964 con la película 'El escándalo' protagonizada por Espartaco Santoni. «Era el sistema más novedoso de la época y fue una consecuencia de que el Avenida contase con una de las pantallas más grandes del momento,con 15,85 metros de largo por 7,60 de ancho», asegura.

↓ Ya puestos a ser pioneros, el Avenida sirvió como sede principal de la actual Seminci durante los años 1958 a 1975. Entonces era llamada Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Humanos. Allí se estrenaron películas de mucho renombre, como 'Los Diez Mandamientos' o 'Ben Hur'. Con la llegada de los videoclubs y la televisión, el panorama cinematográfico iba evolucionando. La bisnieta de los hermanos De la Fuente reconoce que «como cualquier negocio, los cines también tenían sus gastos por lo que muchas veces les costaba continuar y se veían sumidos en una crisis».

Ampliar Cierre del Cinema Avenida, en Valladolid. El Norte

↓

Poco a poco estos espacios fueron desapareciendo. El Avenida se despidió durante la proyección de la película 'Nevada Express' el día 29 de septiembre de 1976, cuando se produjo un incendio que obligó de manera inmediata a cerrar el cine para siempre. El Mantería lo hizo un 8 de febrero de 2012 debido a la falta de espectadores y las nuevas normativas para este tipo de locales. Su último propietario, Enrique Cerezo, al que los hermanos habían decidido venderlo, cerró sus puertas después de 79 años. Los Roxy se irían por todo lo alto con una proyección sorpresa el 8 de enero de 2014 que contó con 400 invitados. «En el año 90 se puso fin al emprendimiento de estos cines, coincidiendo con el fallecimiento de mis bisabuelos», informa.

Poco a poco estos espacios fueron desapareciendo. El Avenida se despidió durante la proyección de la película 'Nevada Express' el día 29 de septiembre de 1976, cuando se produjo un incendio que obligó de manera inmediata a cerrar el cine para siempre. El Mantería lo hizo un 8 de febrero de 2012 debido a la falta de espectadores y las nuevas normativas para este tipo de locales. Su último propietario, Enrique Cerezo, al que los hermanos habían decidido venderlo, cerró sus puertas después de 79 años. Los Roxy se irían por todo lo alto con una proyección sorpresa el 8 de enero de 2014 que contó con 400 invitados. «En el año 90 se puso fin al emprendimiento de estos cines, coincidiendo con el fallecimiento de mis bisabuelos», informa.

↓ Después de eso siempre queda el recuerdo familiar que tanto Adriana como su madre Charo y el resto de la generación guardan. «Todos eran muy especiales porque cada uno tenía su característica. Por ejemplo, tanto el cine De La Fuente como el cine Roxy ya no es que solo tuviera el patio de butacas, sino que también tenían anfiteatro, lo que se sale un poco del cine al uso que conocemos», sostiene. Ambas aseguran que de esa etapa tampoco se conservan muchas fotografías pero que algún tío o algún primo siempre les cuenta alguna anécdota que guardan en la recámara de cuando eran pequeños y visitaban esos locales.

La próxima semana El Hilo se acerca hasta el bar de Valladolid que visitaban artistas internacionales.

Comenta Reporta un error