Hacienda ya permite que las empresas comprueben si sus facturas se ajustan a las nuevas exigencias

La última estadística disponible sobre el número de compañías económicamente activas, publicada por el INE el pasado diciembre, cifraba en 31.133 las existentes en ... Valladolid. De ellas la mayoría tenían como titular a una persona física (17.238), otras muchas eran sociedades limitadas (10.215) y una mínima cantidad eran anónimas (492), colectivas (una) o comanditarias (una). El resto se distribuía entre las comunidades de bienes (1.692), las asociaciones y otros tipos (1.116), las cooperativas (216) y los organismos autónomos y similares (162).

El Directorio Central de Empresas (Dirce) revela que las asentadas en la provincia son el 21% de las 148.398 contabilizadas en Castilla y León, pero que apenas suponen el 1% de los 3,2 millones que hay en España. Sea como sea, a todas les afectan las nuevas exigencias de Hacienda sobre sus facturas. Cabe recordar, en este sentido, que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) intensificó su lucha contra el fraude fiscal a raíz de la Ley 11/2021 y del reglamento que la desarrolló en 2023, pero dejó para 2025 el despliegue de la medida más difícil de aplicar. Se trata de la obligación que impone a los negocios de enviar al instante a la AEAT los recibos de las ventas que realicen, o bien dejarlos registrados en un archivo informático inalterable al que puedan acceder sus inspectores en caso de necesidad.

La primera modalidad se conoce coloquialmente como Verifactu y la segunda como No Verifactu, y la intención de Hacienda era que acogerse a cualquiera de ellas fuera preceptivo desde el próximo 1 de julio. Sin embargo, el hecho de que muchos aún no tengan adaptados sus sistemas de gestión ha llevado al Gobierno a retrasar seis meses la entrada en vigor, hasta el 1 de enero de 2026 para los que tributan por el Impuesto de Sociedades (fundamentalmente pymes) y hasta el 1 de julio de 2006 para el resto (en su mayoría autónomos).

Basta con identificarse

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento y ofrecerles un plus de tranquilidad, Hacienda ya permite que las empresas comprueben si sus facturas son acordes o no a sus exigencias. Para ello desde hace unos días –en concreto, desde el 23 de abril– ofrece la posibilidad de chequear el 'software' privado en su portal de pruebas externas, algo para lo que únicamente es preciso identificarse mediante un certificado electrónico, DNI-e o Cl@ve Móvil. La entidad deja claro que a través de esa web se pueden hacer envíos sin que «en ningún caso tengan trascendencia tributaria», es decir, con la garantía de que no habrá sanción alguna si no se acomodan a lo requerido.

Los negocios pueden remitir para su revisión tanto los «registros de facturación» que vayan almacenando en sus equipos como lo que denomina «facturas verificables». Estas últimas son las que resultan de optar por la modalidad Verifactu, la preferida por el organismo autónomo adscrito al ministerio de María Jesús Montero, porque consiste en enviar «de forma continuada, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, instantánea y fehaciente» las facturas o tickets de todas las operaciones. De ahí que quienes opten por esto último tengan además la opción de consultar y descargar sus anotaciones. Esto en lo referido a los emisores, porque los clientes también pueden acceder a un servicio de cotejo parecido.

Junto a esto, la Agencia Tributaria trabaja en paralelo en la puesta en marcha de una aplicación gratuita que espera tener lista «antes del verano» y a la que también se podrá acceder desde su sede electrónica. El propósito es ofrecer una herramienta fácil de usar a aquellas compañías que por su escaso tamaño emiten un número reducido de documentos contables. En esa línea de conseguir la máxima sencillez la herramienta funcionará mediante la cumplimentación de un formulario, que tendrá algunas limitaciones como la imposibilidad de aplicarlo a facturas simplificadas o que tengan múltiples destinatarios.