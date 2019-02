Guzmán Alonso desplaza a Mohíno y será el candidato del PP en Medina del Campo El presidente regional del PP y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con Guzmán Alonso, durante un acto. / P. G. La elección será ratificada este jueves en un acto oficial presidido por Fernández Mañueco PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 6 febrero 2019, 21:55

Lo que era un secreto a voces desde el pasado mes de julio, este miércoles se ha convertido en una realidad después de que la junta local del Partido Popular (PP) en Medina del Campo oficializara la propuesta del actual alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez Alonso, como cabeza de lista del PP a los próximos comicios municipales que se celebrarán en el mes de mayo.

La propuesta fue aprobada por los miembros de la junta local y elevada a Valladolid, que mañana dará luz verde al cabeza de lista en un acto oficial que contará con la presencia del presidente regional del PP y candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. «El PP de Valladolid elegirá al mejor candidato para la Alcaldía de Medina del Campo al igual que en el resto de los 2.248 ayuntamientos en los que aspira a presentar a los candidatos ganadores», subrayó Mañueco.

Además de presentar a Gómez, también se dará a conocer el nombre de quienes encabezarán la lista de los municipios del alfoz de Medina, entre ellos el del sustituto de Gómez Alonso en Nava del Rey.

Tras hacerse oficial la elección de Gómez Alonso, Olga Mohíno, portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de la villa y aspirante a la Alcaldía, asumió finalmente que no es la apuesta de sus compañeros de partido en Medina ni de la dirección provincial.

Hace escasas semanas, la actual portavoz del PP y militante desde hace algo más de un año y medio, hizo público su intención de presentar su candidatura, aunque solo lo hizo de palabra en una reunión con la dirección del PP medinense, pero no la oficializó por escrito, según han asegurado desde la junta local. Mohíno, que esta misma semana se mostró convencida, haciendo referencia a sus compañeros del grupo municipal, que la línea política a seguir «es la que nosotros estamos llevando a cabo, con un trabajo constante y una labor de oposición, en la que denunciamos la gestión del equipo de gobierno y en la que cuando hemos tenido que tender nuestra mano así lo hemos realizado», insistió en que hay concejales que tienen inquietudes políticas, por lo que en su propio partido no descarta que si no forman parte de la candidatura renovada con la que el PP concurrirá a los próximos comicios algunos de los actuales ediles podrían formar parte de otro proyecto político.

La apuesta

La apuesta arriesgada del PP por conseguir el bastón de mando del municipio más importante de la provincia de Valladolid entra como un soplo de aire fresco entre los militantes y simpatizantes que en las pasadas elecciones municipales decidieron no votar por no estar conformes con la elección del que fue candidato, Eduardo Marcos.

Gómez Alonso tiene 34 años y una formación de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Auditor en Prevención de Riesgos Laborales y Calidad. Entró a gobernar el Ayuntamiento de Nava del Rey en el año 2011 y después de dos mandatos al frente de este municipio dio el salto a la escena política medinense.

Nacido en Valladolid y residente en Nava del Rey, es vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid; presidente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (REVAL), Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios y Comisión de Transparencia y Administración Electrónica de la Diputación de Valladolid; y portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Valladolid (desde 2015). Con su nombramiento Gómez Alonso luchará por arrebatar la Alcaldía a la socialista Teresa López.