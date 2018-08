Programa del domingo 2 de septiembre de las Fiestas de Valladolid 2018 Juanjo Martín / EFE Tercer día de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 agosto 2018, 18:42

-De 08:00 a 18:00 h. Pistas Terradillos. Open Nacional de Automodelismo R/C 1/8 Gas. III Trofeo de San Lorenzo

-De 08:00 a 20:00 h. Playa Moreras. II Campeonato de España de Larga Distancia Infantil y Cadete

-De 10:00 a 14:00 h. C. D. Ciudad de Valladolid. Prueba Nacional Agílity

-Desde las 10:00 h. Atrio de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo. Ofrenda Floral a Nuestra Señora de San Lorenzo

-De 09:00 a 15:00 h. El Rebollar. Campeonato Social de Caza San Huberto Virgen de San Lorenzo

-10:00 h. Instalaciones Don Bosco. XXV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil 'Ciudad de Valladolid'

-10:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente

-10:30 h. Acera de Recoletos a Puente de la Hispanidad. Marcha cicloturista. En memoria de las víctimas de accidente de tráfico en bicicleta. Coordinadora de Peñas

-De 11:00 a 14:00 h. C. F. Ribera de Castilla. XVIII Trofeo Fútbol Femenino Francisco Casquero

-11:05 h. Cúpula del Milenio. Harley Davidson and Custom 2018. XVI Reunión Ciudad de Valladolid. (10:15 h. Quedada y venta de tickets). A las 14:00 h. Llegada y fin de la ruta en la plaza de Santa Cruz

-Desde las 11:30 h. Real de la Feria. Instalación de atracciones. Se prolongará hasta el 23 de septiembre. Día del niño (domingo 16) al precio de 2 euros. A partir del lunes 17, toda la semana a 2,50 euros

-11:30 h. Acera de Recoletos. Inscripciones VI Carrera del pañuelo Ntra. Sra. de San Lorenzo. Niños y niñas menores de 16 años, gratuito

-12:00 h. Calle Regalado esquina con Cascajares. Desfile en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo

-12:00 h. Instalaciones Don Bosco. XXV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil 'Ciudad de Valladolid'

-12:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente

-12:00 h. Barrio Belén (Glorieta del Descubrimiento). Bailes para niños. Actuaciones y animación infantil BailaSalsa.es

-12:00 h. Barrio Girón (Plaza Porticada). Juegos Campus Deportivo. Familiar

-De 12:00 a 13:30 h. Pistas Terradillos. Campeonato regional de Aeromodelismo. II Memorial Miguel Marzan

-De 12:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 h. Plaza de Portugalete. Programación infantil: Parque de hinchables y talleres de PlayMais y Chapas personalizadas

-De 12:00 a 23:00 h. Cúpula del Milenio. Actividades para jóvenes. 'Ludogaming Festival Valladolid': Día Analógico

-13:00 h. Acera de Recoletos. Exhibición de coches antiguos. Asoc. Vehículos Veteranos y Coordinadora de Peñas

-De 13:00 a 18:00 h. Pza Gutiérrez Semprún. Hinchables. Peña Bodega Paco

-De 13:00 a 16:00 h. Paseo de Zorrilla (frente a la Plaza de Toros) y calle Alarcón. Actividades musicales y de animación en la Feria de Día

-13:30 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Desfile de todas las Casas y Centros participantes en la Feria. Asociaciones de Inmigrantes. Autoridades, Reinas e Invitados Oficiales. Cierra el desfile la Agrupación Musical Iscariense

-14:00 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Izado de las Banderas de España, Castilla y León, Valladolid, de la Federación, Principado de Asturias y León

-14:30 h. Iglesia de San Lorenzo. Baile tradicional en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo

-15:00 h. Explanada de San Benito. Baile tradicional en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo

-15:30 h. Plaza de Fuente Dorada. Baile tradicional en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo

-17:00 h. Parque de Huerta del Rey. Take Over Sound System (Soul, Reggae, Rhythm & Blues). A. C. Corner Stone

-17:00 h. Instalaciones Don Bosco. XXV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil 'Ciudad de Valladolid'

-17:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente

-De 17:30 a 21:00 h. Estación La Esperenza. XXVII Exposición Ferroviaria

-18:00 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Gymkana: actividades para las Secciones de Juventud

-18:00 h. Acera de Recoletos. Apertura inscripciones para el Record Guinness

-18:30 h. Plaza de las Batallas. Juegos Campus Deportivo. Familiar

-18:30 h. Polideportivo Huerta del Rey. II Copa Castilla y León de Balonmano Masculino

-18:30 h. Paseo de las Moreras. Programación infantil: Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzaineros 'Los Villas'

-18:30 h. Patio de la Hospedería de San Benito. Folklore castellano: Pasacalles zona centro

-18:30 h. Dúo Etiqueta Negra. C.P.M. Delicias. Paseo Juan Carlos I, 28

-19:00 h. Barrio Belén (Glorieta del Descubrimiento). Circo La Luz de las Delicias. Familiar

-19:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito. Folklore castellano: Actuación de los grupos de danza La Victoria & Castellanos de Olid

-19:00 h. Paseo de las Moreras (Zona chopera). Programación infantil: Luigi Puck. Kolilá Koliló. Dúo musical.

-19:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente.

-19:30 h. Plaza Fuente Dorada. Animación. Dj's de salsa, bachata y kizomba. Organiza Ecuela de baile Danzayé.

-19:30 h. C. C. Zona Sur. Teatro: Athenea Teatro 'Una velada en la Ópera'. Creación Colectiva.

-De 20:00 a 23:00 h. Paseo de las Moreras. Actividades para jóvenes: programa Épsylon. 'No es no. Valladolid libre de agresiones sexistas' (carpa informativa).

-De 20:00 a 00:00 h. Acera de Recoletos, calles Campanas, Correos, Peso, y Paseo de Zorrilla - Paseo Hospital Militar. Actividades musicales y de animación en la Feria de Día.

-20:30 h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria': Orquesta El Salón.

-20:30 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Actuaciones: Banda de gaitas «Los Trasgos», Grupo de Batucada «Ogum» (Asturias) y Grupo de Baile «La Era» (Villaquilambre, León)

-21:00 h. Paseo de las Moreras (escenario pistas deportivas). Actividades para jóvenes: Concierto Onda Rock. XV Certamen de Grupos Musicales Locales 'Ciudad de Valladolid'.

-De 21:00 a 01:00 h. Pza Gutiérrez Semprún. Actividades para peñistas. Peña Bodega Paco

-21:30 h. Patio de San Benito. Festival de baile amateur de Valladolid, Danzadolid 2018: Noche de Danzas Urbanas

-21:40 h. Acera de Recoletos. Entrega de «Peñista Honorífico 2018», «In Memoriam» Manolo de Vega y Sergio González, entrenador del Real Valladolid

-21:45 h. Acera de Recoletos. Record Guinness «El mayor número de personas desenvolviendo un caramelo simultáneamente»

-22:00 h. Acera de Recoletos. Fin de la fiesta Record Guinness con sorteos

-22:00 h. Plaza Mayor. Concierto de Raphael