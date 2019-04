Un error burocrático deja a una vecina de la localidad vallisoletana de Boecillo sin subsidio de desempleo Ayuntamiento de Boecillo. / RODRIGO JIMÉNEZ Finalizó su contrato con el Ayuntamiento y éste no envió el certificado dentro del plazo estipulado ÁLVARO GÓMEZ BOECILLO Lunes, 1 abril 2019, 08:14

El error humano de un administrativo del Ayuntamiento de Boecillo ha provocado que una vecina de este municipio no haya podido cobrar el subsidio de desempleo los tres últimos meses. La damnificada, Maite Solís, acabó su contrato el 29 de diciembre con el Ayuntamiento de Boecillo, tras trabajar durante seis meses en el mantenimiento de parques y jardines públicos.

Desde esa fecha, el Consistorio tuvo 15 días para enviar el certificado que acredita la baja y, al no hacerlo a tiempo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) notificó a la nacida en Boecillo que no podría cobrar el subsidio de 430,27 euros mensuales que ya percibía antes del empleo.

Solís asegura que acudió el 8 de enero a completar sus trámites y, al avisarle de que faltaba el certificado de empresa, «llamé desde la misma oficina al Ayuntamiento para pedirlo. Me dijeron que a los dos días (10 de enero) lo enviarían, y mi sorpresa fue cuando después me llegó la carta denegándome el subsidio».

La alcaldesa del municipio, María Ángeles Rincón, reconoce que hubo un «error humano» por parte de la persona encargada del Ayuntamiento de mandar el certificado, pero añade que Solís «debería haber hecho la petición por escrito además de por teléfono». La regidora explica que, de haberlo notificado por escrito, podría haber llevado una copia de la petición del certificado al SEPE y eso le hubiera servido para que le concedieran el subsidio.

«Aquí ha habido un error por parte de la trabajadora municipal que no ha tramitado el certificado de empresa, pero también un error por parte de ella, ya que lo tenía que haber solicitado por escrito y con ese documento ya le habría servido para justificarlo en el SEPE».

Por el momento, el SEPE está tramitando un expediente y cuenta con el apoyo del Consistorio, pues según indica la alcaldesa, se han reunido con dos técnicos del servicio de empleo para informar sobre lo ocurrido.

Tanto la regidora como la damnificada confían en que se resuelva en favor de Maite Solís, lo que supondría cobrar todas las mensualidades desde el día posterior a dejar el trabajo con carácter retroactivo. Aún así, Solís indica que tener que esperar al menos dos meses hasta que se resuelva, según los plazos que le han indicado, supone «un problema» para ella, pues «no puedo estar un mes sin cobrar, incluso con la ayuda ando fatal».

Ante la falta del subsidio, Maite Solís confía en que el proceso burocrático termine en mayo, pues «solo es un papel entregado fuera de plazo y supongo que se solucionará, pero ¿qué hago mientras tanto?». Actualmente vive con su hijo de cuatro años y con su madre, que tiene 83 y cobra una pensión cercana a los 500 euros. «Ella mantiene la casa haciendo virguerías», explica la vecina de Boecillo. Al no disponer del subsidio, no puede hacer frente a los pagos que tenía pendientes, entre ellos una cantidad al dentista, «donde he tenido que ir a disculparme». En total asciende a 512 euros, a lo que tiene que sumar ahora el recibo anual del seguro del coche, que son 280 euros más.

«En el banco me han dicho que si hay un recibo más devuelto, me va a llegar una orden judicial», lamenta Solís. De momento, puede hacer frente a parte de esta deuda gracias a un ingreso que le han hecho los concejales de la oposición.

La extrabajadora municipal acudió a un pleno del Ayuntamiento a exponer su caso y asegura que los miembros del Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida le apoyaron y realizaron cada uno un ingreso «desde su cuenta personal».

Solís considera que el equipo de Gobierno le lleva «dando largas desde el mes de enero y ni la alcaldesa ni los concejales están poniendo nada de su parte»; mientras que agradece que «el secretario, el interventor y la oposición están volviéndose locos por solucionarlo».

Por ello, presentó una reclamación de indemnización por daños y perjuicios al Ayuntamiento por los problemas que le está generando la falta del subsidio. Este documento era «ilegal», según le confirmó el secretario a la alcaldesa, por lo que la regidora se negó a firmarlo, ya que «hay que hacer un procedimiento administrativo y seguir los trámites legales».

El Consistorio, por el momento, se encuentra tramitando el expediente, y en el mismo se decidirá qué responsabilidades tiene la empleada municipal que no entregó el certificado en el plazo estipulado.

Por su parte, Maite Solís hace hincapié en que no quiere «que despidan a la persona que ha tenido el error, solo que lo solucionen y me den el dinero que me corresponde». En eso trabaja el Ayuntamiento, según María Ángeles Rincón. «Estamos poniendo todos nuestros medios para resolver la situación», concluye.