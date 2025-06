Dos vallisoletanas becadas para participar en el prestigioso programa Colegios del Mundo Unidos

El pasado septiembre, la joven vallisoletana Paloma Tejero Caballo, regresó a las aulas de su antiguo colegio, el San José, para contar a los alumnos ... de Bachillerato una experiencia educativa que cambió su vida radicalmente. Ella fue seleccionada para estudiar en un colegio internacional en Costa Rica, entre 2014 y 2016, becada por el programa Colegios del Mundo Unidos (UWC, por sus siglas en inglés). Se trata de una red internacional de 18 colegios de cuatro continentes que imparten Bachillerato Internacional. La misión de este programa es ofrecer una educación integral que tienda puentes entre personas, culturas y naciones en favor de la paz y de un futuro sostenible. Las becas de UWC están valoradas en 60.000 euros de media e incluyen gastos de escolaridad, alojamiento y manutención equivalentes a dos cursos académicos en cualquiera de los colegios.

Entre los estudiantes que asistieron a la charla de Paloma se encontraba Gracia Gutiérrez, una joven curiosa y brillante, que cursa 1º de Bachillerato. Meses después de aquello, Gracia ha sido seleccionada para seguir los pasos de Paloma, también gracias a una beca del programa UWC. Su destino será muy distinto, Japón, pero el objetivo, el mismo, formarse como ciudadana del mundo conviviendo con otras culturas. «El testimonio de Paloma me tocó. Me quedé dándole vueltas muchos días. Pensaba '¿Y si yo también pudiera?'», recuerda Gracia con algo de vértigo en la voz. «Me parecía algo inalcanzable. Pero al mismo tiempo sentí que tenía que vivir esa experiencia», continúa.

Ampliar Gracia Gutiérrez y Paloma Tejero en el claustro del colegio San José Aida Barrio

No fue una decisión impulsiva. Gracia empezó a investigar. Leyó, preguntó y contactó con Paloma. «Me respondió enseguida y me animó muchísimo. Me dijo que lo intentara, que, aunque fuera difícil, merecía la pena», cuenta. Y así empezó un proceso exigente, tanto en lo académico como en lo personal. Más de 500 estudiantes españoles presentaron su candidatura este año. De todos ellos, solo 17 fueron seleccionados para este programa. Gracia fue una de ellas. La única de Castilla y León

«Muy enriquecedor, aunque complicado». Así ha sido para Gracia el proceso de selección. «Tuve que escribir muchos textos personales, hablar de mis valores, de cómo me enfrento a los conflictos y sobre qué aportaría a una comunidad internacional. Después vinieron entrevistas, dinámicas de grupo... Te obligan a pensar quién eres y qué puedes ofrecer», relata esta joven. Y todo lo tuvo que hacer mientras realizaba sus estudios en Valladolid. «Había momentos en los que pensaba que no lo conseguiría. Pero seguí adelante y afortunadamente me seleccionaron», comenta satisfecha. El programa UWC no busca estudiantes con las mejores notas del curso. O al menos, no solo eso. «Buscan personas con sensibilidad social, con capacidad de convivir con otros, con inquietudes por los grandes temas del mundo: la desigualdad, el medioambiente, la paz, la justicia…», explica Paloma, que es ecóloga humana, una carrera que acabó estudiando en Estados Unidos y que actualmente trabaja en el Parque Nacional de Monfragüe. «Tienes que demostrar que eres capaz de salir de tu burbuja y entender otras realidades», añade.

Paloma hizo el Bachillerato internacional en el colegio UWC de Costa Rica, en un entorno rodeado de naturaleza, con un fuerte enfoque ecológico y un alumnado internacional. «Convivía con alumnos de unos 50 países y fue una experiencia increíble. Fuerte, pero increíble. Me fui al otro lado del Atlántico, tuve que dejar a mi familia, a mis amigos, pero lo que allí viví superó mis expectativas. Fue una experiencia increíble a todos los niveles personal, social, educativo también. Lo mejor es que no tuve que elegir entre ciencias o letras. Estudié humanidades, arte, matemáticas, ciencias, de todo. Estar con estudiantes tan motivados, que participan tanto y que quieren aprovechar esa experiencia educativa, para mí fue un cambio muy grande», cuenta Paloma entusiasmada. «El choque cultural a la vuelta fue duro. Ya no encajaba en los esquemas de antes. Pero a la vez, me sentía más fuerte. Tenía más claro lo que quería hacer con mi vida», dice Paloma. Su experiencia la marcó tanto que ahora colabora con UWC España y participa como voluntaria en la difusión del programa. Gracias a eso volvió al colegio San José, cerrando un círculo que, sin saberlo, abriría otro nuevo con Gracia.

Desde 1993, solo tres estudiantes de Valladolid han sido seleccionados por UWC, dos de ellas del colegio San José, algo que llena de orgullo al claustro. «A mí me gustaría estudiar Derecho y Relaciones Internacionales, pero creo que esta experiencia me va a cambiar tanto la perspectiva que tengo del mundo en general, que puede que al final me decante por otra carrera. Estar dos años en un país distinto con gente de todo el mundo, me va a cambiar de alguna forma. Así que prefiero ir con la mente abierta», dice esta joven, para quien el idioma no será un problema durante su estancia en Japón. Habla inglés, francés e italiano con fluidez y tiene buena base de ruso, japonés y chino.

«La princesa Leonor y la Infanta Sofía han estudiado en el UWC Atlantic College de Gales, eso puede dar una imagen elitista de estos colegios, pero no es así. Los colegios UWC no son para élites, ni mucho menos. Yo estudié con compañeros que eran refugiados sirios, chicas de Nepal, gente que no podía pagar absolutamente nada, ni vuelos, ni matrícula, ni nada. Para mí es muy importante que se mantenga esa visión real del programa, accesible, diverso, comprometido. A estos colegios va gente de todo tipo, con historias muy distintas», recalca Paloma.

Gracia, por su parte, se prepara ya para el viaje de su vida. En septiembre tendrá que hacer las maletas y poner rumbo al colegio UWC ubicado en Karuizawa, en la prefectura de Nagano (Japón). Allí cursará dos años de Bachillerato en un entorno multicultural. «Nunca he estado tan lejos de casa. Me da miedo, claro. Pero también siento que estaré donde quiero estar», concluye.