Aplazan el juicio por causar la muerte de un paciente al volcar la ambulancia que conducía en Valladolid
El hijo del fallecido, que también viajaba en el vehículo y resultó herido en el accidente, reclama una indemnización por la posible pérdida de audición
EL NORTE
Jueves, 4 julio 2019, 14:24

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha suspendido el juicio contra el hombre que conducía una ambulancia que volcó y causó la muerte del paciente de 91 años que transportaba.

La defensa de la compañía aseguradora AXA solicitó una serie de documentos que en su momento fueron denegados. En la previa al juicio, la defensa ha modificado la prueba y ha aclarado su demanda. El juez ha aceptado el requisito y ha suspendido el juicio para el 10 de octubre de 2019 a las 9:15.

Los documentos que se solicitan tratan sobre unas labores agrícolas que reclama uno de los hijos del fallecido que viajaba de copiloto en la ambulancia tras los daños causados durante el accidente. Por ello, el damnificado reclama el daño emergente de la baja del 2016 al tener que contratar a terceros para la labranza. La aseguradora reclama además los documentos de los años anterior y posterior para conocer si la contratación era una práctica habitual del herido,o fue causada por la incapacidad tras el accidente.

«Mi cliente tiene una lesiones muy importantes» asegura Alberto Monclús, abogado de la víctima. Al juicio estaban llamados cuatro médicos, los cuales no coinciden en la valoración del afectado.

El fiscal iba a modificar en el juicio de hoy su resolución para solicitar una pena de 2 años y 4 meses de prisión. Alberto Monclús, en cambio, pide 1 año y 6 meses de prisión y una indemnización por las graves secuelas, la más importante la pérdida de audición.

En el momento del accidente, el conductor de la ambulancia no llevaba activadas las sirenas, pero sí las luces. Además, superaba en 20 km/h la velocidad establecida por las normas de circulación.

e ha producido una imprudencia leve, por lo que no está penado y no debería haber conde», explica Javier Martín, representante de la aseguradora AXA. «Tratamos de demostrar que no se ha producido la contratación de los servicios por parte del afectado», argumenta.

«De acuerdo al último informe del médico forense, se ha abonado la indemnización al denunciante. Se debate ahora si la hipoacusia es degenerativa o derivada del accidente», afirma Javier Martín.