Al menos 120 alcaldes no cobran sueldo y el resto perciben entre 1.567 y 45.000 euros José Luis Álvarez, Óscar Puente y Alberto Plaza. / El Norte Óscar Puente, con 76.500 euros, fue el regidor de Castilla y León que más ingresó en 2018 EVA ESTEBAN Valladolid Lunes, 14 octubre 2019, 07:14

6:15 horas. «Píii, píii, píii». Suena el despertador. El sonido intermitente de la alarma marca el comienzo de la rutina de José Luis Álvarez, alcalde de Wamba. Café, un paseo por el pueblo, unas horas de gestión en el Ayuntamiento, siete u ocho de trabajo como constructor y descanso, aunque, según reconoce, dispone de poco de esto último. Así es su vida desde que decidió coger el bastón de mando para seguir manteniendo a la localidad «con vida». Esa es su ilusión, por la que se «deja la piel» día tras día. Si tiene que «tirarse al barro», lo hace sin ningún tipo de pudor. Es un regidor polifacético. Sabe que dirigir un municipio pequeño como el suyo, con 328 habitantes censados el año pasado según el Instituto Nacional de Estadística (INE), no es una tarea fácil. Que tiene que remangarse si quiere asegurarse de que todo está a punto. También remar a contracorriente para que le «hagan caso», y todo a cambio de nada. Desde el punto de vista económico, eso sí. «Es muy gratificante trabajar por mejorar la vida del pueblo y de todos los vecinos», asegura.

Cada mañana, a las siete en punto, recorre «todos los rincones» de Wamba junto al alguacil para comprobar que el entorno y el mobiliario público están en buen estado. Eso en la calle. En los despachos, su lucha radica ahora en conseguir que haya cobertura en el municipio. Wamba es una de esas localidades desconectadas, cuyos vecinos se ven abocados a hacer malabares si quieren enviar un wasap. «Muchos – dice– tienen que subirse al monte» para llamar por teléfono. Hace años que la señal de televisión funciona regular. Las cadenas autonómicas no se ven. La respuesta de los responsables es contundente: están en una «zona oscura». «Pero qué zona oscura, que no nos cuenten cuentos, si estamos a dieciocho kilómetros de Valladolid», lamenta.

José Luis Álvarez es uno de los 124 alcaldes de la provincia de Valladolid que en 2018 no cobró un sueldo por el ejercicio de sus funciones, según los datos recogidos en el sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), dependiente del Ministerio de Política Territoria y Función Pública. Cuenta que tanto él como el que se suceda en un futuro va a formar siempre parte de ese listado. No percibir un euro por desempeñar el cargo, ya sea como regidor o como concejal, es una de las condiciones que pactan entre su formación, el Partido Popular, y la oposición, representada por el PSOE. «Ya lo hemos dicho y quien se presente lo sabe: aquí no se cobra nada. Ni comisiones, ni plenos, ni nada de nada», incide Álvarez.

A tan solo veinte kilómetros, en Simancas (5.300 habitantes), la realidad es bien distinta. La otra cara de la moneda. El de su primer edil, Alberto Plaza, es el salario más elevado de los percibidos por un regidor en el medio rural vallisoletano. Según argumentó, es «necesario que haya una dedicación exclusiva para dar un impulso real al municipio». Plaza, que gobierna en minoría, percibe 45.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas de 2.300 euros netos. Lo cierto es que el Consistorio simanquino destinó en 2018, además, y según la información proporcionada por el ministerio, un total de 51.374 euros a las retribuciones de los concejales. El edil de Urbanismo tiene una dedicación exclusiva por la que recibe 39.000 euros. Los once miembros restantes no tienen dedicación e ingresaron entre 375 y 2.875 euros.

El que más paga

Sin embargo, Arroyo de la Encomienda es la localidad que más dinero gasta en pagar los sueldos de los representantes políticos: en torno a 181.000 euros anuales. Todo ello teniendo en consideración que su por entonces alcalde, José Manuel Barrio, no tuvo dedicación y cobró 18.901 euros por asistencias y otras percepciones. Quien sí ejerció una labor exclusiva y recibió por ello 36.778,70 euros fue uno de los ediles. Cinco de ellos, además, tuvieron una ocupación parcial, por lo que obtuvieron entre 6.434,78 y 30.661,28 euros.

Entre los municipios del medio rural que más abonaron a sus dirigentes por desempeñar el cargo cabe destacar Olmedo (40.000,24 el regidor y 53.230 euros los concejales), Tordesillas (39.230,8 y 66.001,1 euros, respectivamente) y La Cistérniga (37.699,2 y 52.184 euros).

De los 225 regidores, solo hay 72 que recibieron algún tipo de retribución

De los 225 alcaldes que en 2015 salieron de las urnas vallisoletanas solo hay 72 que reciben algún tipo de retribución, bien a través de salario o bien por asistencia a plenos y comisiones. En el otro extremo, hay al menos 120 que no cobran ni un euro, mientras que existen veintinueve –entre los que se encuentran grandes núcleos como Medina del Campo y Peñafiel– que no han facilitado información.

En función de los habitantes

Por otra parte, la retribución más baja de los asignados en la provincia la cobró el alcalde de Torrecilla de la Torre, Eduardo Martín, con 1.567,2 euros. Los salarios varían en función de la dedicación. No obstante, es la ley la que los regula según el número de habitantes. Se trata de un listado que, aunque se mantiene constante en cuanto al número, incorpora variaciones en lo relativo a las poblaciones. Así, si bien municipios como Olivares de Duero y Tordehumos han abandonado el registro, otros como Pollos, Torrecilla de la Torre, Manzanillo o San Pedro de Latarce se han integrado. Cabe destacar que prácticamente la mitad de los concejales de la provincia –en torno a 590– recibieron una retribución superior a 500 euros, ya sea por acudir a plenos y reuniones o por tener estipulada una dedicación fija o parcial.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con 76.500 euros, fue el que más ingresó en la región el año pasado. Pero esta situación ha cambiado con la revisión del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. De esta manera, los ediles con área de gobierno han pasado a recibir 79.917 euros –frente a los 70.174 de antes–; los cinco portavoces y delegados especiales, 65.619 euros; y los que tienen designados una dedicación exclusiva (tres el Partido Popular y uno Ciudadanos), 58.761 euros. En lo que respecta a Puente, aunque el citado documento prevé un sueldo equivalente al que percibe el secretario general (100.220 euros), el montante está limitado por ley, que para la población de Valladolid fija un máximo de 84.900 euros.