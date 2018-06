Afectados de iDental quieren que Sanidad recupere sus historias clínicas

Rabia, indignación y preocupación por no saber cómo terminará su odisea para mejorar su dentadura después de haber contratado los servicios de la cadena iDental, cuya clínica en Valladolid, al igual que otras 25 en el resto de España, cerró sus puertas el pasado 13 de junio dejando sin atención a decenas de pacientes.

Un centenar de afectados participó en la tarde de este viernes en una asamblea informativa en el centro cívico Casa Cuna del barrio Arturo Eyries, en la que se intercambiaron informaciones y se dieron indicaciones para poder denunciar o reclamar.

La mayoría de los asistentes, con empastes y piezas dentales sin colocar, coincidió en que la Consejería de Sanidad debe de actuar frente a los gestores de esta clínica, para «exigirles que entreguen las historias bucales que todavía tienen en su poder».

Unos informes en los que se detalla cuál era el estado antes de las intervenciones a efectuar, así como el material dental que se tenía que colocar a cada paciente.

Begoña Rodríguez, convertida en coordinadora del colectivo Adafi desde hace dos semanas en Valladolid, dijo que «los datos son alarmantes de cómo esta cadena ha dejado a unos 80.000 pacientes sin atención tras el cierre de sus clínicas. En Valladolid, no sabemos cuál es la cifra pero en todos estos años ha atendido a unas 12.000 personas». La marca iDental ha cerrado también sus instalaciones en Segovia y Salamanca. Precisamente por ello, solicitaron que sea la Junta, con competencias sanitarias, la que intervenga para buscar una solución.

Créditos y cuotas

La inquietud se detectó también en las preguntas respecto a los créditos suscritos con entidades como Banco Sabadell, Evo o la financiera francesa Cetelem. Algunos pacientes los han pagado en su totalidad. Otros, los tienen pendientes y se han negado a continuar abonando tras el cierre del centro.

«A mi el otro día me llamaron por teléfono los del banco y me dijeron: 'Quédese usted tranquila, que lo tiene todo pagado'. Y les dije, ¿cómo que está pagado si no tengo puestos todos los dientes todavía», explicó en la sala del centro cívico una mujer de 60 años, a la que le han indicado ahora que le van a hacer un peritaje del estado de su boca.

En este sentido se recomendó no devolver las cuotas, pero presentar denuncia ante asociaciones de consumidores o la policía para comenzar a actuar.

La representante de Adafi se quejó que algunas de las entidades financieras tuvieran los datos e historias clínicas de estos pacientes. También se informó que algunas aseguradoras han comenzado a llamar clientes para indicarles la posibilidad de continuar con el tratamiento en otras clínicas, entre ellas Dentix. En este sentido, uno de los afectados señaló en público que pese a ello «este tema no puede quedar así, porque hemos sufrido incluso daño psicológico».

Reunión con la nueva fiscal jefe

La inquietud de estas personas, en su mayoría con escasos recursos, se ha judicializado. El próximos lunes, letradas de la asociación de Afectados por las Cadenas Dentales (Afecade) se entrevistarán con la nueva fiscal jefe, Soledad Martín, para pedirle que inicie acciones en defensa del interés público. También se ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento de Valladolid.

Pero no es la única iniciativa. Este viernes, la Unión de Consumidores de Castilla y León y la Asociación El Defensor del Paciente presentaron ante la Fiscalía una denuncia por supuesta estafa contra iDental, al dejar sin culminar tratamientos a pacientes que ya los habían abonado previamente. Acusan a la clínica de «haber engañado a miles».

También desde la asociación Facua se ha comenzado a asesorar. Algunos de los asistentes a la asamble de este viernes por la tarde propusieron organizar protestas por la magnitud del caso.