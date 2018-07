Afectados de iDental piden que se llame a declarar a los empleados de Valladolid Protesta ayer de pacientes de iDental en las puertas de la Consejería de Sanidad en Valladolid. / A. MINGUEZA Plataformas de pacientes se manifiestan en Madrid frente al Ministerio de Sanidad y en Valladolid a la puerta de la Consejería JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 19 julio 2018, 13:33

Afectados por los tratamientos en la clínica iDental de Valladolid solicitaron ayer públicamente a los juzgados de Instrucción que citen a declarar a los empleados de este centro, donde se ejerció la atención bucodental durante casi tres años, en la calle Zanfona 8.

Para María Juárez, portavoz de la Asociación de Afectados por iDental (Adafi), que convocó ayer manifestaciones en diferentes ciudades españolas, la más numerosa en Madrid, «muchos de los empleados que nos atendieron en iDental están ahora trabajando en otra clínica de Valladolid, perteneciente a otra cadena. Y no es de recibo que ahora cuando nos llaman desde la financiera para derivarnos a otros centros, comprobemos que hay dentistas que siguen trabajando con los mismos métodos», dijo.

Los seis juzgados de Instrucción tienen contabilizadas más de 180 denuncias de particulares y colectivas contra esta cadena. Por el momento, los magistrados y magistradas no han tomado declaración a ningún representante ni empleado de la compañía. Sí que se ordenó como medida cautelar el registro de la sede vallisoletana el pasado 2 de julio, donde la Policía y personal de la Consejería de Sanidad se llevaron más de 12.000 historias clínicas, ordenadores y otro tipo de documentación. Esta intervención se efectuó por orden de la jueza de Instrucción 5.

Con la solicitud para que declaren en los juzgados los empleados de la cadena buscan avanzar en la investigación.

«Se culpa a los directivos que estaban en Madrid, pero lo cierto es que fuimos atendidos por personal muy joven, que no reunía experiencia suficiente. En mi caso fue atendida por tres personas para realizarme dos implantes y una ortodoncia que tardó tres meses, en los cuales me dejaron la muela abierta», relató María Juárez, que añadió que en una ocasión se tuvo que ir a casa llorando «porque ya no me podían poner más anestesia. Tenemos constancia de que muchos de los que nos intervenían en la boca no eran odontólogos, sino higienistas».

Fuentes de los juzgados vallisoletanos indicaron ayer que se está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre otra querella colectiva, y asuma la competencia de todos los casos en España.

Juárez volvió a censurar el comportamiento de las financieras que ponen a la firma un documento antes de ser atendidos para que el paciente de iDental renuncia a acciones judiciales. «Lo que deben hacer muchos de los afectados que acepten estos tratamientos es que les hagan una radiografía sobre el estado de su boca, para poder acreditar luego cómo nos atendieron y las secuelas que nos dejaron», añadió.

Para protestar por la situación en la que han quedado miles de pacientes, un grupo de cerca del centenar se desplazó hasta Madrid, en vehículos particulares. «Los que no hemos podido acudir por el trabajo decidimos protestar frente a la Consejería de Sanidad», justificó Juárez.