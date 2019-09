Ariana Grande reinventa las sandalias con calcetines La cantante ha colgado en su cuenta de Instagram dos instantáneas con el calzado romano por excelencia... con calcetines SONIA QUINTANA Jueves, 19 septiembre 2019, 07:20

¡Cómo los 'guiris'! ¿Cuántas veces has exclamado esta frase cuando te has cruzado con alguien que llevaba sandalias con calcetines? Pues aunque fueron los romanos hace más de 2.000 años los que inventaron este 'look', y no los turistas ingleses en Benidorm, es inevitable pensar en ellos cuando vemos a alguien combinar sandalias con calcetines. La última en hacerlo, en Instagram, ha sido las cantante estadounidense Ariana Grande.

Si los soldados romanos llevaban las suyas con medias de lana tejida o fieltro, la artista de Florida combina las suyas, como los 'guiris', con calcetines blancos deportivos. «Me gusta usar crocs con calcetas y todo el mundo me critica. Acabo de ver una foto con Ariana Grande con crocs y calcetines y ya vi el futuro. Todos usando crocs con calcetas, a ver si es cierto que se ve feo». Dice una fan de la cantante en Instagram. No le falta razón. ¡A ver quién se atreve a decir que el 'look' de Ariana Grande es feo!