Soria Ciudadanos considera «escandalosa» la paralización de las obras en la A-11 en Soria por «falta de financiación» El procurador de Ciudadanos, José ignacio Delgado, posa en las Cortes. / Gabriel Villamil El procurador por Burgos de la formación, José Ignacio Delgado, augura un cierre de la vía férrea si continúan los problemas ISABEL G. VILLARROEL Soria Lunes, 17 septiembre 2018, 13:34

El procurador de Ciudadanos por Burgos en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Delgado, ha calificado de «caótico» lo que está ocurriendo con la construcción de «una A-11 que nunca termina y un tren que no funciona». La formación naranja ha presentado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con el fin de conocer en qué situación queda el tramo comprendido entre La Mallona y Venta Nueva, en Soria, y cuáles son los plazos estimados para su finalización.

Por otra parte, Delgado ha recordado que su ejecución fue un compromiso adquirido por el anterior Ministro de Fomento para finales de 2018 y «resulta escandaloso que lleguen noticias sobre la paralización de las obras por falta de la financiación necesaria y luego se den noticias contrarias sin aclarar si habrá o no sobrecoste. Esto es un circo del PP y del PSOE que llevan 30 años faltando a la verdad y, lo que es peor, al respeto a los castellanos y leoneses con falsas promesas y zonas que insisten en vaciar».

Junto al tramo de La Mallona, el procurador ha recordado que existen otros cinco, cuyas obras se iniciaron en 2008, sin que hayan finalizado aún entre las provincias de Soria y Aranda de Duero. Al mismo tiempo, ha hecho referencia al desarrollo de la autovía desde Aranda de Duero, centro teórico de la infraestructura hacia Valladolid, y ha calificado de «desastroso y lamentable» el estado en el que se encuentra el proyecto.

Según Delgado, dos tramos se pretenden adjudicar desde el Ministerio de Fomento en el primer trimestre de 2019 con un coste estimado de 233,8 millones de euros, «siempre y cuando un Gobierno que no tiene los apoyos suficientes logre aprobar los presupuestos». El resto de tramos, según el procurador cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental y es necesario que se modifiquen los contratos para que se puedan realizar los proyectos de trazado y obra.

Situación del tren

En este sentido, Delgado ha anunciado que su formación preguntará al Gobierno en el Congreso de los Diputados por la situación de la línea férrea que une Soria con Madrid. «Las últimas y constantes averías y problemas generados en la línea nos hacen sospechar una falta de interés por mantenerla abierta, esto ya lo hemos vivido antes con el tren directo en Aranda de Duero y ahora la línea está cerrada», ha subrayado.

«A PP y PSOE se les llena siempre la boca con promesas que no cumplen ni tienen intención de cumplir y mientras tanto Soria, Aranda y Valladolid siguen esperando una infraestructura, como la A-11, y Soria corre el riesgo de quedarse sin ferrocarril por una cuestión de mantenimiento. El mantenimiento de las infraestructuras existentes y la finalización de la A-11 son imprescindible para generar recursos y luchar contra la despoblación», ha declarado Delgado, quien además ha mostrado su «desconfianza» en la posibilidad de que Virginia Barcones «arranque realidades para Soria en su reunión de hoy con ADIF y Renfe, pues lleva un saco cargado de promesas hechas en otros lugares de Castilla y León, promesas que me temo que se quedarán una vez más en papel mojado, porque Barcones ya ha demostrado que no le dice la verdad ni al médico, ni mucho menos a sus propios paisanos».