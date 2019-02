Zona gamer: los reyes del terror

La actual generación de consolas ha nutrido buena parte de su catálogo con videojuegos clásicos readaptados a los nuevos tiempos. Con mejores o peores resultados, este tipo de juegos son los que se conocen como 'remakes'. Este regreso de títulos se ha producido por varias razones, desde los homenajes, al simple objetivo de ofrecer segundas oportunidades a obras que quizás merecieron más. En el terreno de los aniversarios está el último gran lanzamiento, una obra maestra que sirve además de demostración de cómo deberían hacerse estos remakes. Se trata nada menos que de 'Resident Evil 2', uno de los títulos más importantes de la industria que más de 20 años después ha renacido desde la mismísima tumba para enseñarnos que los muertos de Raccoon City están más vivos que nunca.

Ficha técnica Título: 'Resident Evil 2' Plataforma: Xbox One, PS4, PC Precio: 59,99 Edad: +18

La franquicia 'Resident Evil' nació como videojuego en 1996 y marcó un antes y un después en la industria. Lo hizo entre otras cosas con propuestas innovadoras como la cámara fija, además de ofrecer una interesante mezcla de terror y rompecabezas. En Japón, la serie lleva por título 'Biohazard' y uno de sus principales artífices es Shinji Mikami, maestro del horror en los videojuegos que en los últimos años ha publicado la nueva saga 'The Evil Within'. Ahora bien, no cabe duda de que si alguien piensa en videojuegos y zombis lo primero que le viene a la mente es 'Resident Evil', y es que este título es ya sinónimo de fenómeno cultural, con productos derivados como las adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Milla Jovovich, entre otros.

Cada lanzamiento bajo este registro se mira con lupa, y es que resulta muy interesante analizar la evolución de una franquicia que lleva acompañando a los jugadores durante generaciones. Si bien los primeros títulos tenían un enfoque puramente terrorífico, con mención especial para las tres primeras entregas numeradas, lo cierto es que a partir de 'Resident Evil 4' se empieza a apostar por un mayor peso de la acción. Sin que haga falta entrar en detalles, podríamos decir que ese cuarto capítulo sirvió de transición hacia la acción más cinematográfica que ofrecían 'RE5' o 'RE6'. Un cambio de enfoque que dividió a los fans pero no mermó la buena acogida de la serie. De hecho, Capcom desveló recientemente que la quinta entrega es precisamente la más vendida de toda la historia de la saga. Ahora bien, los amantes el terror aún recibirían motivos de celebración, como el sorprendente 'Resident Evil 7', entrega que volvió a decantar la balanza a su favor con un cambio a la perspectiva en primera persona y un gran peso de la narrativa.

'Resident Evil 2'. / El Norte

Fieles a sus raíces, la última gran decisión de Capcom ha sido devolver a la vida a 'Resident Evil 2', un videojuego que vio la luz en 1998 y supuso una brillante secuela del original. Hasta la fecha ha vendido más de 4,960,000 copias, y fue el videojuego que ayudó a definir el género de los 'survival horror'. Sin embargo, desde el estudio nipón tuvieron claro desde el principio que no querían hacer un simple 'remake', con un lavado de cara gráfico y poco más. No, el objetivo era repensar una obra cumbre y aprovechar todo el bagaje de la marca. De esta forma, vuelve la acción clásica, la exploración llena de tensión y el estilo de resolución de puzles que definieron la saga 'Resident Evil'. Los usuarios se unen al oficial de policía novato Leon S. Kennedy y a la estudiante universitaria Claire Redfield, que se ven empujados hacia un nefasto estallido en Raccoon City que transformó a su población en zombis mortales. Deben trabajar conjuntamente para sobrevivir y llegar al fondo de lo que hay detrás del terrible ataque. Tanto Leon como Claire cuentan con sus propias campañas jugables por separado, permitiendo que los jugadores vean la historia desde la perspectiva de ambos personajes.

'Resident Evil 2'. / El Norte

Entre sus principales novedades, destaca el nuevo modo de cámara por encima del hombro y el esquema de controles modernizados, que buscan ofrecer una perspectiva más moderna de la experiencia 'survival horror' al mismo tiempo que invita a los jugadores a vivir un viaje al pasado con los modos de juego originales de la versión de 1998. El nuevo apartado gráfico consigue un efecto fotorrealsita que acentúa el aspecto más terrorífico del juego. Los más agraciados con el nuevo motor son precisamente los zombis, que cobran vida con un espeluznante efecto gore, mientras reaccionan en tiempo real con daños visibles inmediatos, haciendo que cada bala del jugador cuente. En conjunto, 'Resident Evil 2' es un videojuego sobresaliente que demuestra por qué esta saga es la reina de su género.