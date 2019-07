Más perros que niños: el efecto colateral de la sangría demográfica

«Cuando desaparece un perro noble y valiente, el mundo se torna más oscuro, triste y sucio», escribe Arturo Pérez Reverte en 'Perros e hijos de perra'. Cuenta el autor en estas glosas caninas que «no existe mejor alivio para la melanconía y la soledad» que la compañía de uno de estos 'peludos', ni «lealtad tan conmovedora como la de sus ojos atentos, sus lengüetazos y su trufa próxima y húmeda». Y ante esta amistad -cuasi religiosa- entre la especie humana y la canina, son muchos los que han cambiado roles y ascendido posiciones en la sociedad y en la tan criticada por el Papa Francisco 'cultura del bienestar'. En los últimos 20 años los perros han pasado de ser animales con una función determinada a ser compañeros de vida, miembros de la familia y parte de la cuenta bancaria (un estudio arroja que las facturas de las necesidades básicas de los canes han subido más del 11% con respecto al año pasado).

Hay cada vez más espacios 'pet-friendly' a la vez que brotan los 'Adults Only'. No sin polémica, claro. Datos con los que alguna que otra generación se llevaría las manos a la cabeza es que el 40% de los hogares españoles cuenta con una mascota mientras que los nacimientos han caído un 30% en España en la última década, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tendencia es a la baja por décimo año consecutivo -sólo interrumpida en el 2014. Este país envejecido tiene cada vez más ancianos, menos niños y más perros.

En Madrid hay el doble de posibilidades de cruzarse con una persona paseando a un perro que con una pareja con carrito de bebé

Según un informe elaborado por la agencia de investigación GFK, en España, el 35% de las personas de hasta 36 años tenían un animal en casa frente al 32% de los adultos de más de 52 años. Datos que llevaron a que la revista Forbes se planteara en un artículo si los Millenials estaban sustituyendo a los bebés por las mascotas.

Según el INE habría 6.934.897 niños menores de 14 años en España mientras que el número de mascotas registradas asciende a los 13 millones, de los cuales algo más de 7 millones son canes. Los datos no son al 100% completos puesto que no todos los dueños de animales registran a su perro con microchip -como es obligatorio- ni tampoco el total de las comunidades autónomas obligan a inscribir a los gatos, por lo que es fácil que el número sea mayor que el destacado.

'Ciudades de perros'

En Madrid por ejemplo hay doble de posibilidades de cruzarse con una persona paseando a un perro que con una pareja con carrito de bebé. Según datos del Ayuntamiento en la capital de España habitan 278.460 canes frente a los 142.821 niños de entre 0 y 4 años. En puntos concretos, esa regla se mantiene incluso con niños menores de 10 años. Y no es el único sitio. En la Comunidad Valenciana las huestes perrunas superan ya considerablemente a las de niños: más de 954.000 perros frente a 639.500 chavales de menos de 13 años. Un perro por cada cinco habitantes.

La sangría demográfica también hace estragos en Bilbao, ciudad en la que 2018 ha sido el año en el que menos bebés nacieron y, al mismo tiempo, el que registró más mascotas. En el 'Botxo' también hay más perros (34.615) que niños (32.936). Entendiendo en este caso por niños los menores de doce años. Del mismo modo ocurre en Asturias, comunidad que destaca por ser la región europea con la tasa de fecundidad más baja, donde nacieron menos de 6.000 niños en 2018. Y no solo en la franja de edad más baja. En el Registro de Identificación de Animales del Principado (Riapa) figuran 163.627 perros, que ganan por 13.000 al número de asturianos y asturianas con menos de 20 años, con 150.674. Un 'sorpasso' histórico en el Principado.

El número de mascotas aumenta de forma evidente y lo ven reflejado año tras año en La Rioja. Por sexto año consecutivo, la cifra de perros censados superó a la población de entre cero y 18 años. El Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) del Gobierno regional tenía contabilizados 58.413 canes frente a una población de 58.113 bebés, niños y adolescentes, según datos del INE. Son algunos ejemplos a los que se pueden añadir ciudades como Cáceres, Vigo, Jaén, Tarragona, Vitoria o Salamanca.

La soledad como factor

Entre los factores y razones de este desequilibrio no solo parece estar la falta de hijos entre la generación de los nacidos entre 1980 y 2000 -ya sea por dificultades económicas, laborales o simplemente por un cambio de paradigma entre gran parte de este 25% de la población española- sino también al envejecimiento de la población. Cada vez más personas viven solas y se acompañan de un 'amigo' de cuatro patas para hacer frente a ese desamparo.

Los expertos en salud han descrito que la soledad alcanza niveles epidémicos, que afectan a personas de todas las generaciones en todos los ámbitos de la vida Instituto Habri

De acuerdo a una investigación de mercado realizada en los Estados Unidos, el 80% de los dueños de mascotas expresan que su compañía los hace sentir menos solos. Casi 9 de cada 10 (89%) personas que recibieron una mascota por culpa de la soledad reconocen que su animal de compañía los ha ayudado a sentirse menos solos. Una cuarta parte de los dueños de mascotas entrevistados afirmaron que habían adquirido un animal para mejorar su salud mental, mientras que los encuestados mayores de 55 años lo hacían con mayor frecuencia (55%).

«La investigación científica muestra que las mascotas tienen un impacto positivo en nuestra salud y bienestar», asegura Steven Feldman, director ejecutivo de Habri. «Los conocimientos de esta investigación resaltan aún más cómo el vínculo humano-animal puede desempeñar un papel clave para ayudar a aliviar la soledad y el aislamiento social», agrega.

Seres vivos y no cosas

Este fenómeno está teniendo su reflejo también en el marco legal. El Congreso apoyó a finales de 2017 por unanimidad considerar a los animales seres vivos. No serán embargables y un juez podrá decidir la custodia en separaciones de pareja. Que el animal no era una cosa era algo obvio que hasta ahora no figuraba como tal en el Derecho Español. Una norma que responde a la mayor sensibilidad que existe con los animales.

Aunque esto no ha hecho que se frene la cantidad de perros abandonados en los refugios del país. España sigue siendo uno de los primeros países en la lista de abandono de perros y gatos.

Un total de 138.407 perros y gatos fueron acogidos en refugios y protectoras durante el año 2018, una cifra que aumenta en un centenar respecto al año anterior, según datos del último estudio de la Fundación Affinity 'El nunca lo haría', que apunta como principal motivo de abandono el nacimiento de camadas no deseadas, junto con el final de la temporada de caza y el comportamiento de los animales. «Desde hace cuatro años, las cifras de abandono están muy estancadas. Hace 10 empezamos a ver un descenso en el número de abandonos en nuestro país, pero a partir de 2015 se ha parado y estamos viendo que la cifra se mantiene en el tiempo», señala con preocupación Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity.

Territorio Petfriendly

La inagotable lucha contra el abandono también tiene su punto en los lugares 'pet friendly' que afloran por la geografía española. Porque pese a los tristes datos anteriores, cada vez hay más demanda de poder ir con ellos a todas partes. Según datos de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac), en España existen más de 1.000 hoteles donde ya se pueden llevar mascotas abonando el correspondiente suplemento. El animal ha pasado de dormir en el exterior, ya sea terraza o jardín, a hacerlo dentro de la casa.

La web de @hotelesmascotas tiene una oferta en más de 30.000 hoteles que aceptan perros y gatos en todo el mundo

Hay al menos 70 arenales o calas en España, en la península y las islas, que aceptan mascotas

Los alojamientos que admiten animales de compañía proliferan tanto en las grandes ciudades, en la costa y en las zonas rurales. Existen páginas web especializadas en localizar establecimientos donde poder ir con tu mascota y en Sr Perro te facilitan la búsqueda. Se trata de una 'biblia perruna' creada por la periodista Micaela Sainz de la Maza en la que se pueden encontrar restaurantes, parques, terrazas, tiendas, playas, veterinarios y otras opciones para llevar a tu amigo peludo.