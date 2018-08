Un ladrón entra en un 'escape room' a robar y se queda encerrado Decoración del 'escape room' de Vancouver. El ladrón ocasionó, en su intento por salir del local, desperfectos que ascienden a 1.500 dolares EL NORTE Valladolid Martes, 7 agosto 2018, 18:31

El plan de Ryew Wardlaw, de 40 años, al entrar a llevarse el dinero del establecimiento de Vancouver no era llamar a la policia para que le ayudase a salir. La dificultad del robo fue las características que presentaba el recinto: el ladrón había intentado robar en un 'escape room' y no encontraba la salida, explica The Washington Post.

Warlaw entró en una de las habitaciones de NW Escape Experience, un negocio ubicado en Vancouver, Washinton, cerca de Portland. La mala fortuna del caco fue acabar en la sala bautizada como 'The Kill Room', la más terrorífica. Esta área está inspirada en el asesino en serie Ronnie Earl Watts, más conocido como Ronnie 'el destripador de Vantucky'. «Si no sabes dónde te estás metiendo, esta habitación es realmente aterradora», explicó el copropietario, Rob Bertrand, en referencia a la decoración. Y no es para menos, ya que una mesa para realizar autopsias y un cuerpo sin vida -de mentira, obviamente- ambientan el centro de la sala.

Los asistentes a la 'escape room', que entran en grupos de entre 4 y 10 personas, disponen de 60 minutos para resolver los diferentes acertijos y rompecabezas. Ante la inquietante decoración, Wardlaw no fue capaz de sobrellevar la situación. El bloqueo del ladrón le impidió ver las puertas de antipánico y se vio obligado a llamar en repetidas ocasiones a la policia para que le auxiliase.

Wardlaw, que rompió el cristal de la puerta trasera para entrar al local y para salir produjo varios destrozos sin éxito, fue rescatado por el cuerpo de policia. La aparatosa y fallada azaña del ladrón le supondrá afrontar los desperfectos ocasionados en el local, que ascienden a 1.500 dolares. «Te paras a pensarlo y es muy divertido. Podemos decir con orgullo que tenemos el único 'escape room' del noroeste de EEUU con un 100% de ladrones capturados», bromean los policias y dueños del establecimiento.