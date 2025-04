Los enclaves del entierro, vistos desde el cielo

Gonzalo de las Heras Viernes, 25 de abril 2025, 00:18 | Actualizado 00:25h. Comenta Compartir

El funeral y entierro del Papa ofrece la oportunidad de asomarse a vista de pájaro a los majestuosos escenarios en los que se celebran los rituales que siguen a la muerte del Pontífice y la posterior elección de su sucesor. Tres de las cuatro localizaciones se encuentran prácticamente unidas entre sí, en la pequeña ciudad-estado del Vaticano, mientras que la basílica elegida por Francisco para ser enterrado en ella está a cuatro kilómetros de distancia, dentro de Roma, ya que la capital de Italia rodea por completo al estado pontificio.

Residencia pontificia Santa Marta

La 'Domus Sanctae Marthae', comparada con el resto de edificaciones vaticanas, es reciente y, sobre todo, austera. Este edificio de cuatro plantas se construyó en 1996 durante el pontificado de Juan Pablo II para acoger a los cardenales electores durante los cónclaves; se levanta en un espacio ocupado anteriormente por un hospital construido durante la epidemia de cólera de 1881. En lugar de vivir en el Palacio Pontificio, como los anteriores Papas, Francisco fijó en ella su residencia para alejarse del boato vaticano. En ella falleció a causa de un ictus y en su capilla fue expuesto su cadáver por primera vez. Las habitaciones privadas de Bergoglio han sido clausuradas hasta la elección de un nuevo Pontífice, que será el primero en tener acceso a ellas.

La mayor iglesia San Pedro

La basílica principal del Vaticano cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia del mundo. Tiene casi 200 metros de longitud y se eleva hasta los 45 metros, con una cúpula que domina el horizonte de la ciudad eterna. El templo actual, edificado sobre anteriores iglesias, comenzó a levantarse en 1506. Costó más de un siglo que tuviera el aspecto actual, y en ella han trabajado algunos de los arquitectos más renombrados de la época, como Bramante, Miguel Ángel o Bernini. Aunque parezca contradictorio, no es la catedral de Roma (lo es San Juan de Letrán). En San Pedro se expone el cadáver de Francisco durante tres días en un ataúd sencillo, y en ella se celebra la misa exequial previa al entierro.

Descanso eterno Santa María la Mayor

Francisco ha pedido en su testamento ser enterrado en esta basílica romana y no en San Pedro, como lo habían sido sus últimos antecesores. El Papa era un gran devoto mariano, y Santa Maria Maggiore es el mayor templo dedicado a la virgen de toda la cristiandad. Es la mayor iglesia de Roma si no incluímos la iglesia vaticana de San Pedro. Su arquitectura es el resultado de las ampliaciones sucesivas, desde el estilo paleocristiano y bizantino de las primeras fases hasta incluir muchos elementos barrocos. Destacan las capillas sixtina (no confundir con la del Vaticano) y paulina. Justo entre ellas ha pedido ser enterrado Bergoglio.

Escenario del cónclave Capilla Sixtina

Comparada con las dimensiones ciclópeas de la Basílica de San Pedro, a la que está prácticamente adosada, parece más pequeña de lo que es. Es una capilla del Palacio Apostólico -en el que renunció a habitar Francisco-. Toma el nombre del Papa que ordenó restaurarla en el siglo XV, Sixto IV. La fama de la edificación se debe a los frescos de 'El Juicio Final' de Miguel Ángel en la bóveda y el testero. Por su chimenea sale el humo blanco ('fumata blanca') para anunciar que la votación para elegir Papa ha sido concluyente o negro para avisar que aún no se ha elegido un sucesor de Francisco.

