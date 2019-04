Zona Gamer: Cooperación ante la muerte

Parecía que ya estaba todo inventado para los muertos vivientes, ese clásico del terror que tiene su origen en el vudú y que ha vivido recientemente una nueva época de oro. Ahora bien, se comenzaban a ver algunos visos de agotamiento, como se puede palpar en la bajada de listón que han supuesto las últimas temporadas de 'The Walking Dead', gran artífice de la masificación cultural de los zombis en los últimos años. Incluso Carlos Sisí, autor de la exitosa serie 'Los caminantes', se ha pasado a los vampiros con su última novela, 'Rojo' (Minotauro, 2019). No obstante, parece que, como todo clásico, es una criatura imperecedera al tiempo y hay nuevas producciones que saben mantener el nivel o, al menos, saciar a los fans. Un buen ejemplo es la serie de Netflix 'Black Summer', elogiada recientemente por el mismísimo Stephen King en Twitter. O como la adaptación oficial en videojuego de 'Guerra Mundial Z' que, casi por sorpresa, acaba de llegar para reivindicar el multijugador cooperativo y recuperar la esencia de éxitos como 'Left 4 Dead'.

En el terreno de los videojuegos, ha habido muchas y muy exitosas propuestas que adaptan el mito de los muertos vivientes. En los últimos años, destacan títulos como 'State of Decay', 'Dead Rising', 'Dying Light', el modo zombis de 'Call of Duty' o incluso 'Plants vs Zombis'. También, por supuesto, la gran saga de este subgénero del terror, 'Resident Evil', o el próximo exclusivo de PS4, 'Days Gone'. La lista es interminable y daría para seguir hasta el final del artículo, lo que demuestra que los muertos vivientes han encontrado un maravilloso terreno abonado en la industria del videojuego. El último representante es, precisamente, una adaptación que bebe de otros medios culturales para trasladar su propuesta. Es el caso de 'Guerra Mundial Z', título a cargo del estudio Saber Interactive, que como muchos habrán deducido es la adaptación oficial de la película de 2012 protagonizada por Brad Pitt. Tamaño reparto hace que el filme sea mucho más conocido que la novela en la que se basa, obra del escritor estadounidense Max Brooks, autor también de 'Zombi – Manual de supervivencia'.

En cualquier caso, el videojuego bebe directamente de la película, y aprovecha especialmente dos elementos que son claves en su jugabilidad. Así, nos encontramos ante un título que plantea el apocalipsis zombi a escala mundial. De esta forma, ofrece un modo campaña que traslada la acción a cuatro ciudades del mundo: Nueva York, Tokio, Moscú y Jerusalén. Cada una sirve de localización para un capítulo de esta modalidad, protagonizado por su respectivo grupo de supervivientes y su propia historia y relaciones. Esta característica le aporta variedad al conjunto y hace que gane en variedad, pues las situaciones a las que se ven expuestos los protagonistas difieren de una localidad a otra, como si se tratase de cuatro modos historia en miniatura. Ahora bien, el grueso de la acción es bastante parecido siempre, que no es otro que el continuo enfrentamiento contra diferentes hordas de muertos vivientes. Los personajes no desbordan carisma precisamente, y al no tratarse de guiones dignos de Oscar, con tramas que no despiertan demasiado interés y escenarios muy parecidos, lo cierto es que es el propio enfrentamiento contra los zombis donde más brilla 'Guerra Mundial Z'.

En primer lugar porque sabe trasladar una característica que ya vieron los espectadores en el filme: los zombis de esta serie son muchos, muy agresivos y muy rápidos. Así es como funcionan las hordas a las que se enfrentan los jugadores, incluidas las espeluznantes pirámides de zombis amontonados, ansiosos por superar cualquier obstáculo. Niveles en los que habrá que defender posiciones o plantear una escapada rápida, buscar objetos clave para dar con la salida o, sencillamente, limpiar una zona repleta de muertos vivientes. Las situaciones son en líneas generales muy parecidas entre sí, y la clave en los combates será la cooperación entre usuarios, pues aunque el título permite la opción de jugar en solitario junto a tres compañeros controlados por la consola, en multijugador gana muchos enteros.

Especialmente por el interesante sistema de clases que plantea, pues cada jugador tendrá un rol en el equipo, cada uno con sus propias habilidades. El médico, por ejemplo, tiene bonificaciones a la hora de curar a los compañeros, mientras que el pendenciero es el experto en explosivos, ideal para las mayores acumulaciones de muertos vivientes. Es en este sistema de personalización de clases a través del desbloqueo de nuevas habilidades donde 'Guerra Mundial Z' intenta ofrecer alguna capa de profundidad. Cuesta hablar de elementos propios de los juegos de rol, ya que tanto el sistema de clases como de armamento es harto sencillo, muy accesible y centrado en que el usuario dé el salto a la acción sin necesidad de devanarse los sesos.

Para ello también existe un modo multijugador competitivo que añade el curioso sistema 'Jugador vs Jugador vs Zombis', el cual a través de diferentes modos como el clásico Duelo por Equipos o 'Rey de la colina', permite a dos equipos de 4 jugadores enfrentarse entre sí en entornos en los que también acechan hordas zombis. Esta opción viene de perlas para complementar el modo Campaña que se antoja demasiado corto y repetitivo. En definitiva, 'Guerra Mundial Z' es un juego perfecto para aquellos que quieren pasar a la acción sin complicaciones, que ofrece propuestas interesantes como las masivas hordas de zombis y un modo multijugador novedoso. No tanto para los que busquen un nivel de sofisticación o complejidad mayor, aunque los amantes de los zombis, de un bando u otro, sabrán apreciarlo a la hora de sumarlo a su colección.