La vida después del fuego de San Rafael

Eduardo Redondo El Espinar Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30

Pudo ser una catástrofe, pero quedó en un gran susto. El pasado 14 de noviembre se declaró un incendio en el número 43 de la Travesía Alto del León de San Rafael. Los vecinos alertaron a las autoridades del humo que salía del tejado de un bloque antiguo que albergaba un bazar, una vivienda en el piso superior y otra en el semisótano. Además, en la parte de atrás se ubicaba el antiguo bar La Serrata, cerrado ya hace algunos años, y otra casa que en proceso de rehabilitación. Dos semanas después del fatídico incendio, los bomberos aún no han emitido el informe que señale el origen de las llamas que calcinaron por completo la cubierta del edificio que había sido arreglado hace apenas tres años, con una inversión de los propietarios de más de 40.000 euros. Sin embargo, la estructura continuaba siendo de madera.

La gran columna de humo negro, que podía verse a kilómetros de distancia, provenía del aislante combustionando de manera lenta pero continua. Los primeros minutos fueron críticos. Uno de los propietarios del bar La Avenida alertó a los agentes de la Guardia Civil, que acudieron de inmediato al lugar. En el piso inferior vivía una mujer de avanzada edad junto a su cuidadora. Los efectivos entraron en la vivienda y consiguieron rescatar a ambas mujeres. Sin embargo, los cuatro necesitaron atención médica por inhalación de humo. Las mujeres fueron trasladadas al Hospital de Segovia, después de ser asistidas 'in situ' con oxígeno. Los dueños del bazar y la propietaria de la casa en el piso superior salieron del edificio por sus propios medios. No hubo que lamentar víctimas, pero sí muchos daños materiales.

Durante esta semana, las oficinas del Ayuntamiento han sido escenario de reuniones de los afectados y los peritos de los seguros para esclarecer el origen del fuego y las responsabilidades. Una de las aseguradoras ha desplazado hasta San Rafael a una empresa especializada en incendios domésticos de Valencia para investigar lo ocurrido. Son varias son las hipótesis y ninguna una certeza.

Diferentes hipótesis

Los primeros indicios señalan el cuadro eléctrico del bazar, donde podría haberse producido un cortocircuito. Sin embargo, varias personas que han tenido acceso al edificio aseguran que el humo subió desde la planta inferior, por lo que la caldera de gasoil de la vivienda del semisótano también podría haber ocasionado el incendio.

El fuego se reactivó hasta en dos ocasiones durante las siguientes jornadas. En la tarde del día 15, fue necesaria la intervención de los bomberos de Segovia y de un retén municipal para sofocar los puntos activos, refrescar el área afectada y garantizar la seguridad de los vecinos. Los productos inflamables localizados en el bazar hicieron que las llamas se reavivaran hasta no quedar nada dentro del edificio.

Un día más tarde, el fuego afectó a las vigas de madera por la acción del viento. La buena noticia es que los muros estructurales no se encuentran afectados y no será necesario un derribo general. Los técnicos han ratificado esta teoría y han desaconsejado una demolición. Las obras para desescombrar las viviendas ya han comenzado y los residentes buscan ahora la manera de tapar el tejado, lo antes posible, para evitar que la lluvia continúe inundando las dependencias interiores.

«Enchufar aparatos de calor a los cuadros eléctricos es un peligro» El dueño del bar La Serrata y de la vivienda en rehabilitación, Enrique Tapia, fue de las primeras personas que llegó hasta el lugar de los hechos. Su profesión de electricista le hizo pensar en la hipótesis del fallo eléctrico como origen de las llamas. Pero ahora, con el paso de los días, no descarta la idea de la caldera de la vivienda, cuya salida había sido instalada en el hueco de una antigua cocina bilbaína y el tubo ascendía hasta el tejado. «Ocurre en muchas ocasiones que el hollín de las chimeneas se acumula y va cogiendo temperatura hasta que prende el material del tubo que lo rodea y provoca un incendio», considera. La familia que regentaba el bazar ha sufrido grandes pérdidas económicas. En su almacén tenían preparado todo el material navideño para poner a la venta. Las titulares de las viviendas afectadas no han podido volver a sus casas y tardarán todavía un tiempo en hacerlo hasta que se esclarezca el motivo del incendio. «Es necesario lanzar un mensaje de prevención. Con la llegada del frío mucha gente utiliza calefactores, radiadores o enchufa aparatos de calor a los cuadros eléctricos, lo que es un grave peligro. Sin todavía conocer el motivo de este incendio, me gustaría que sirviera de advertencia. Es devastador ver cómo tantos años de historia y de recuerdos se queman», señala el electricista.

