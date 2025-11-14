El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bomberos trabajan en el lugar del incendio en San Rafael.

Bomberos trabajan en el lugar del incendio en San Rafael. Antonio Tanarro

Segovia

El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar varias calles

Los servicios sanitarios han atendido por inhalación de humo a dos vecinas y dos agentes de la Guardia Civil

Quique Yuste
Eduardo Redondo

Quique Yuste y Eduardo Redondo

Segovia | El Espinar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

El incendio declarado esta mañana en San Rafael ha obligado a evacuar de manera preventiva una manzana completa del núcleo urbano ante la elevada toxicidad ... del humo que continúa extendiéndose por varias calles próximas al foco del fuego. La medida, adoptada por los equipos de emergencia y comunicada por el Ayuntamiento de El Espinar, afecta a los residentes del Paseo del Apeadero, las viviendas cercanas al río Gudillos, la calle Escolar y las inmediaciones de la calle Lozano, que han tenido que abandonar sus casas de forma ordenada.

