Victoria de los Lobos en su debut en el siguiente nivel

El RAC Lobos empezó el sábado su periplo en la Primera Regional madrileña con las reservas de un recién ascendido que no sabe lo que se ha va encontrar y salió tras 80 minutos de rugby con un chute de autoestima. Victoria a la primera y la sensación de que el reto está dentro de sus posibilidades. Solo es la primera cita: quedan ocho rivales por conocer y la mitad están a priori en otra liga. Pese a los cambios y a la incertidumbre de si jugarían o no en la categoría, que se mantuvo hasta la pretemporada, los segovianos asumen con ilusión el siguiente nivel. «Estamos acostumbrado a gente grande, pero lenta; ahora nos estamos encontrando a gente grande y rápida». Así lo resume Santiago Martín 'Patas', que este año asume el papel de entrenador principal con los mismos dos compañeros del año pasado. Reconoce que le sorprendió ganar al Rivas. Y bien: 46-31.

En una provincia donde no sobran las fichas, los Lobos consiguieron profundidad de armario sumando a estudiantes de IE University, un tejido con países donde está más arraigado el rugby. «Lo han probado, aunque no sea mucho, pero no empiezan de cero. Nos facilita mucho el trabajo, es gente que puede aportar». Han perdido a Arthur y Fergus, dos pilares del ascenso que han terminado sus dos años de estudios en Segovia y continúan su formación en Madrid. Pero siguen los de segundo año, una camada a la que se han sumado recién llegados a la universidad para sumar más una quincena de jugadores fijos –hasta una treintena se han pasado por allí a probar–, casi la mitad de una plantilla que oscila entre los 30 y los 40. El resto, «los de la casa, de siempre», desde tres canteranos sub-18 que han subido al primer equipo a otros que han acompañado el periplo del club desde que dejara Castilla y León para ir ascendiendo por las cuatro categorías del madrileño, una opción que hacía más manejables los desplazamientos, con la contrapartida de que los rivales pueden negarse a jugar en Segovia. Ya lo hizo el Rivas en el debut.

La exigencia de la nueva categoría ha llevado al club a contratar a un preparador físico. «Nos está ayudando con rutinas muy específicas. Y la intensidad de los entrenamientos, estamos intentando que sean algo más largos y con más carga de contacto porque ya hemos visto que hay más placajes y con más dureza». Subir de categoría ha elevado la talla de los adversarios, algo con lo que el Lobos nunca ha querido competir, pues su fortaleza es otra. «Somos un equipo pequeño, pero eso hace que seamos más rápidos y más hábiles». Por necesidad, pues no abundan perfiles XL en la modesta demografía segoviana. El ejemplo es la melé, la plataforma de empuje con ocho jugadores. «Ya el otro día nos sacaban bastantes kilos de diferencia. Yo me imagino que nos vamos a estar encontrando esto durante toda la temporada. Hay que apretar fuerte el cuerpo y empujar con todo lo que tienes, no nos queda otra. Y con buena técnica, para intentar hacernos el mínimo daño posible». La clave de la temporada será cómo aguante su plantilla esos meses de mayor exigencia física, tanto entrenando como en los partidos.

En el debut, sus jugadores rápidos marcaron diferencias al principio. «Ir con distancia suficiente para que en la segunda parte no nos pudiesen remontar». Con una ley de equipo veterano, la de no salir sin puntos de la zona de 22 rival, la última defensa del adversario, asegurando los tres de patear entre palos cuando había una falta en lugar de empecinarse en los cinco del ensayo, el premio de llevar el balón al final. Son a priori el equipo más débil, pues ascendió como segundo, detrás del Majadahonda. La Primera Madrileña es la antesala al rugby nacional, pero este año se ha creado una categoría entre División de Honor y División de Honor B, la Élite. Esa reconfiguración mantuvo en vilo la presencia de los segovianos en Primera, pese a ganarse el derecho. «Gracias a que Industriales no ha confirmado, nosotros nos hemos podido quedar».

El técnico sitúa como equipos «casi imposibles» al top-4. El San Isidro, que ganó 103-0 al Majadahonda. «De primeras, asusta». También Sanse, Cisneros y Hortaleza. En una liga con diez equipos, todos juegan entre sí en una primera vuelta con nueve jornadas. A partir de ahí, los cuatro primeros discuten el ascenso y los demás vuelven a jugar entre sí. El objetivo de los segovianos es ser octavos, pues los dos últimos discuten la permanencia contra dos de la Segunda A. La meta final del Lobos «en un largo tiempo» es llegar al escalón nacional. Aunque haya que subir de talla.

