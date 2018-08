Los vecinos de Fuentes de Cuéllar recogen firmas para rehabilitar la iglesia Agujero en el techo de la capilla de la Iglesia de San Juan Bautista / Alba de Haro Medio millar de personas han apoyado la iniciativa con el objetivo de restaurar el templo clausurado hace 25 años ÁLVARO GÓMEZ Segovia Lunes, 27 agosto 2018, 12:31

Los vecinos de Fuentes de Cuéllar quieren recuperar la Iglesia de San Juan Bautista, inhabilitada desde hace años debido a su deterioro. Por eso son ya casi 500 firmas las que han recogido para presionar al Ministerio de Cultura, a la Junta de Castilla y León y al Instituto de Patrimonio Cultural para que inicien la restauración del templo. La iniciativa surge de la idea de dos jóvenes del pueblo, que aunque no han visto la iglesia en actividad, pues fue cerrada en 1992 cuando aún no habían nacido, consideran que el principal baluarte del patrimonio de su pueblo no merece estar en ruinas. Alba de Haro y María González, de 20 y 18 años, han iniciado la petición porque la mayor parte de los vecinos de la localidad ya son mayores y, según considera de Haro, «ya lo intentaron en sus días y ahora no saben muy bien que hacer».

El templo religioso de la localidad permanece en un estado «penoso», sin tejado en la zona principal, y con otros problemas como el agujero en el techo de la capilla. Alba de Haro considera «muy exagerado que se esté dejando perder esto, que es patrimonio de todos». Una iglesia de las más altas de los pueblos de la zona y en la que todavía permanecen los retablos, que tras los años de abandono han sufrido varios actos bandálicos como el robo de una imagen y la destrucción de parte de las inscripciones destinadas a explicar las figuras.

El resto de esculturas corrieron mejor suerte al guardarse en las casas de los vecinos durante el año que pasó entre la clausura de la iglesia y el comienzo de las celebraciones de las misas en la antigua escuela del pueblo. «Es un aula muy pequeña. Durante las celebraciones del año hay poca gente y sí que caben, pero el día de la fiesta y en Navidad hay personas que se tiene que quedar fuera», explicó de Haro.

Estado actual de la Iglesia de Fuentes de Cuéllar / Alba de Haro

La joven vecina de Fuentes de Cuéllar indicó que «si no se hace nada, en algún momento va a quedar en estado de ruina total, y me parece muy injusto». Por eso dejarán unos días más para que la gente pueda firmar en la plataforma change.org antes de acudir a las administraciones. «Con un poco de difusión podemos conseguir muchas firmas, pero no sabemos si va a servir realmente para algo», indicó.

Proyecto de restauración paralizado

Hace 10 años, en el programa Arquimilenio promovido por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se incluyó una inversión de 581.314 euros para financiar de manera íntegra la restauración de la iglesia, obra que nunca empezó. «El programa se paralizó con la crisis y desde entonces no se ha vuelto a saber nada», lamentó la promotora de la recogida de firmas.

En 2011, según marca el pleno ordinario del 25 de noviembre del Ayuntamiento de Cuéllar, el alcalde indicó que tras la visita del que fuera por entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, el proyecto de obra estaba redactado y ya se había intervenido para retirar parte de la cubierta. Además, Jesús García Pastor, alcalde de Cuéllar, explicó en aquella sesión de hace siete años que este proyecto ocupaba el segundo lugar de la provincia en el programa Arquimilenio, que finalmente no actuó en la Iglesia de San Juan Bautista.