El tren de la informática Participantes en el encuentro celebrado ayer en el campus María Zambrano. / Antonio de Torre Un grupo de profesionales y estudiantes surgido en el trayecto entre Madrid y Segovia se expande con eventos diversos en un sector con más demanda que oferta LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Sábado, 19 octubre 2019, 14:02

La alta velocidad ferroviaria da para mucho. Agustín Herranz y Abel Rincón convirtieron su rutina diaria en la línea Segovia-Madrid en un tiempo preciado para intercambiar ideas y proyectos informáticos. Son el embrión de una comunidad informal, apoyada por la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid en Segovia, que lidera a medio centenar de profesionales y curiosos. Muchos de estos segovianos trabajan en Madrid, comparten transporte y pasaron de su tormenta de ideas en el tren a solicitar un entorno más formal. Así surgieron en marzo una serie de encuentros mensuales como el que celebró ayer el campus María Zambrano.

Los encuentros de 'Tech Train' se dividen en dos charlas. La primera tiene la duración del trayecto entre Segovia y Madrid y la segunda, el recorrido inverso, unos 28 minutos. «Es una comunidad abierta. Los temas se van proponiendo y eligiendo. Es como un 'open-mic' [micrófono abierto] para los músicos que empiezan. Ellos te dejan el micrófono para que vengas a hablar de tu libro y lo único que te piden es que tenga relación con la tecnología», explica Miguel Ángel Martínez, coordinador de actividades de la escuela. El grupo se expandió a través de un canal de Telegram que ya tiene 48 miembros, desde profesionales de la informática a estudiantes universitarios y gente de otros sectores. No hace falta ser un erudito para acudir a los encuentros, cualquiera es bienvenido.

La actividad se incluye en IN+, un foro de investigación muy diverso que la Escuela de Ingeniería Informática ha llevado a cabo en los últimos cuatro años. Es un formato abierto sobre innovación e investigación en nuevas tecnologías, pero también incluye aplicaciones. «No solo queremos que vengan informáticos a hablar de informática, sino también otras personas que usan la informática para diferentes propósitos». La semana pasada acudió un experto internacional a hablar sobre su experiencia y resolver dudas sobre la carrera.

En ese ciclo participan desde profesores a captadores de talento. «A la gente de empresas les gusta mucho venir porque es también una forma de captar alumnos». 'Tech Train' entra dentro del paraguas del IN+, pero no depende solo de la escuela. La universidad pone a disposición de los alumnos el aula 105 y todos los medios audiovisuales para la presentación. «La gracia es que una vez acabada la charla, nos bajamos a alguno de los bares de abajo a hacer 'networking'. Lo que se busca es que la gente venga, hable y comparta sus experiencias. Y luego tenga una oportunidad de hablar de tú a tú con cualquiera». Toda una herramienta laboral. «Para los profesionales es habitual, pero para los chavales es una oportunidad. Esa aportación de madurez, el punto de vista de lo que va a pasar cuando salgan de la universidad, enriquece mucho». Ayer acudieron dos ponentes relevantes: Javier Ramírez, de Amazon Web Services y experto en big data, y Pablo Marinero, un especialista segoviano en temas de privacidad de datos. Hasta el momento, los ponentes han sido principalmente representantes de empresas del sector. Los profesores se animarán en el futuro; también hay varios alumnos con intención de sumarse a las ponencias. Los sectores más populares están siendo la seguridad, la inteligencia artificial o metodologías de desarrollo, un tema bastante en boga, no solo en la informática.

Martínez, profesor de bases de datos, agradece la creciente predisposición del alumnado. «Cada vez les vamos motivando más. La escuela es un centro bastante pequeño, con lo cual la relación que tenemos con los alumnos es muy directa. De un tiempo a esta parte, hemos tenido la suerte de que ha venido una hornada con iniciativa. Entre otras cosas, han consolidado su delegación de alumnos y eso nos ha dado bastante fuerza» Además de las charlas, el año pasado organizaron talleres de especialización o el 'Hackerfest', un festival innovador en el que los estudiantes se encerraron un fin de semana y prepararon aplicaciones para resolver los principales problemas de la sociedad. Ganó el acceso de los mayores a la tecnología y ya se está ya preparando la siguiente edición. La Universidad, que organizó la semana pasada un congreso internacional sobre algoritmos y estructuras de datos con ponentes de 20 países, hablade un gran momento para que sus estudiantes se incorporen al mercado laboral. «Tienen todas las oportunidades que quieran. A día de hoy, hay más demanda de informáticos que oferta. Hay muchas personas con grupos de investigación fuertes que me preguntan a menudo si me sobra algún alumno porque no encuentran gente para los perfiles que buscamos», afirma Martínez.

Actividades como 'Tech Train' sirven para poner en contacto a ambas partes y facilitan otro tema como las prácticas de empresa. «Me consta que algunos alumnos han contactado muy bien. No sé si tendrán una salida laboral directa, pero se la están trabajando».