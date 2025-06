¿Cuál debe ser el objetivo del Real Valladolid la temporada que viene? Esa es la pregunta que se hace la afición estos días. He ... oído decir que si la nueva propiedad dice que el objetivo no es el ascenso, ya han empezado con mal pie. Yo creo que el objetivo debe ser refundar el Real Valladolid con vistas a lograr el ascenso pronto. Si se logra a la primera, fenomenal, pero si no, no pasa nada. Ya sabéis, que el proyecto no dependa de un resultado y que los resultados no varíen el proyecto. Los pasos por segunda división son oportunidades que históricamente hemos dejado escapar. Otros equipos ahora asentados y con participaciones en Europa, aprovecharon su estancia en la división de plata para crecer. Nosotros lo hacemos para derrochar por esa malentendida ambición de ascender porque somos el décimo tercer equipo histórico. Nos comportamos como nuevos ricos que no podemos vivir en un piso rodeados de vecinos como hemos hecho toda nuestra vida.

Establecer el ascenso como objetivo es un error. Al menos establecerlo como el primer objetivo. Esa ambición es la que ha provocado el derroche de los últimos años y que este verano nos hayamos gastado veinte kilos en jugadores que no han sumado nada. Que han restado, en muchos casos. Nos hemos gastado cuatro millones en un jugador que no queríamos y que hemos mandado cedido a Croacia para que crezca. Si no fuera trágico deportivamente, sería para reírse. Como decía Gila, me habéis dejado sin hijo, pero lo que me he reído...

El Real Valladolid ha estado históricamente casi las mismas temporadas en primera, que en segunda y tercera. Casi igual que esta última 'legislatura'. Es verdad que este dato tiene trampa y que los comienzos suelen ser abajo a no ser que seas de los fundadores de la competición, pero nuestro palmarés de hace casi 100 años es el que es. Y creo que hablo por muchos aficionados, en Valladolid estamos orgullosos de nuestra historia. Eso es porque sin ser el Athletic Club, somos un equipo que ha formado jugadores que más tarde han sido alguien en el fútbol. Y que estos jugadores suelen tener cariño a la ciudad. Y estos últimos años hemos dejado de ser ese equipo. Hemos pasado de ser un equipo formador a ser un equipo con prisas y retales. Y por eso la desafección de la gente con el club.

Por eso digo que el ascenso no es el primer objetivo esta temporada. El ascenso de la 23/24 fue funesto y el germen de lo que ha pasado esta temporada. Y eso fue porque esa temporada se pensaba que no ascender era un fracaso. No, lo que es un fracaso es aparentar ser quien no eres. Eso nunca ha salido bien.