Senovilla califica como «excelente» el ciclo de encierros de Cuéllar Participantes en uno de los encierros de Cuéllar de este año / Antonio Tanarro El concejal de festejos acusa al portavoz socialista de «querer confundir» MÓNICA RICO Cuéllar Jueves, 6 septiembre 2018, 13:04

El primer ciclo de encierros de interés turístico internacional ha tenido una doble lectura. Desde la perspectiva de la oposición socialista, el sello internacional «le ha venido grande» al equipo de gobierno, que replica que «la opinión general» es que los encierros de este año se han desarrollado «de forma muy positiva para caballistas, corredores, espectadores, etcétera», según afirma el concejal Luis Senovilla, quien afirma que el ciclo ha sido «excelente».

Senovilla afirma que la valoración es positiva «para todos menos para uno»,en alusión al portavoz socialista, Carlos Fraile, de quien dice que «como casi siempre, habla para perder la oportunidad de estar callado» y que, al igual que al inicio de las fiestas, «vuelve a equivocarse y a querer confundir a los cuellaranos» en lo que respecta a una declaración internacional que, según afirma «poco a poco se irá desarrollando». Una declaración a la que Fraile, según el concejal de Festejos, «ha contribuido desde la última fila del tendido».

Senovilla se congratula de que durante las fiestas no haya habido incidencias y de que los heridos y contusionados no revisten gravedad, «y en todo caso evolucionan favorablemente». También apunta que el calor ha permitido disfrutar de «verbenas y pasacalles, encierros y de todos los actos programados, con una gran afluencia de público».

En cuanto a los encierros, destaca que 28 de los 29 toros «se han conseguido encerrar conforme al rito inmemorial, permitiendo la emoción y el disfrute general». Astados que, después de un trabajo de encabestramiento «esmerado y laborioso» y con una selección del ganado «muy adecuada» desde principios de año, «han permitido un paso tranquilo y sosegado por el pinar, permitiendo el acompañamiento a todos los caballistas y un descenso espectacular por el embudo, primero al paso, luego al trote y finalmente al galope para entrar en las calles con fuerza y permitir que los mozos se empleasen a fondo en sus carreras durante todo el recorrido».

Festejos de plaza

El edil también destaca los festejos de plaza, que en buena medida fueron «premiados por los asistentes con las orejas del triunfo». En este sentido, recuerda que el lunes salieron por la puerta grande los tres rejoneadores, el martes se pudo disfrutar de una novillada «de lujo», el miércoles hubo «toreo del bueno y puerta grande para los tres espadas y el mayoral de la ganadería», mientras que los forcados del jueves «pusieron un punto de heroicidad a unos novillos que por la mañana protagonizaron un gran encierro».

Pero todo esto, señala Senovilla «parece que no lo ha visto Fraile y solo se ha fijado en que los carteles no estaban escritos en inglés», algo que achaca a que «le ha pasado lo que casi siempre, que no ha estado aquí».