Segovia saborea el baloncesto de élite Más de 2.000 personas abarrotan el pabellón Pedro Delgado para ver el partido entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza

Quique Yuste Segovia Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:45 | Actualizado 22:51h.

Colas de decenas de metros de distancia que llegaban hasta los vestuarios del Mariano Chocolate desde una hora y media antes del inicio del partido. Fue el mayor ejemplo, junto a la venta de todas las entradas en cuestión de horas la semana pasada, de la expectación generada en Segovia por el partido amistoso de baloncesto entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza. La catedral del fútbol sala, huérfana de deporte de élite desde hace ya más de un lustro, de momento se conforma con saborear pinceladas como el encuentro entre madrileños y aragoneses, que se une a los que en los últimos meses han disputado la selección española femenina de baloncesto o la masculina de fútbol sala.

Real Madrid Campazzo (18), Kramer, Feliz (15), Okele (16) y Tavares (8) -cinco inicial-. También jugaron: Garuba (5), Llull (6), Amosov (3), Bruno Fernando (9), Maledon (11), Almansa y Grinvalds (2). 94 - 64 Casademont Zaragoza Santi Yusta (9), Miguel González (9), Devin Robinson (5), Bell-Haynes (10) y Dubljevic (8) -cinco inicial-. También jugaron: Kabaca (4), Joaquín Rodríguez (3), DJ Stephens (2), Stevenson (3), Jaime Fernández (5) y Langarita (4). Final de cada cuarto: 17-8, 43-27, 64.39 y 94-62

Aunque en general Segovia cumplió con nota en la organización de un evento de primer nivel, sí que se vieron algunas de las costuras del principal polideportivo de la ciudad. Por ejemplo, en los propios accesos al pabellón, ya que con tan solo uno habilitado fue necesario adelantar varios minutos la apertura de puertas para poder garantizar la seguridad en la calle Dámaso Alonso. Ya dentro del Pedro Delgado, las canastas fueron trasladadas desde Torrejón de Ardoz, ya que las del pabellón segoviano –no son de pie, están colgadas del techo– no son lo suficientemente robustas para aguantar el peso de deportistas de gran peso. Tampoco brilló la megafonía, muchas veces imposible de escuchar por encima del sonido ambiente en el polideportivo.

Media hora antes del comienzo del partido el pabellón ya estaba completamente lleno. La primera gran ovación llegó con la salida a pista del Real Madrid y la segunda, minutos más tarde, cuando Sergio Scariolo saltó a la pista en su primer partido como entrenador del conjunto blanco en su segunda etapa del club. La afición segoviana no dejó escapar la oportunidad de reconocer con una gran ovación al seleccionador que más títulos y medallas ha dado al baloncesto español.

Otro que no tuvo que esperar hasta el inicio del partido para llevarse los aplausos del público segoviano fue Sergio Llull. El veterano jugador español fue el más aclamado de ambos equipos durante la presentación inicial de los conjuntos realizada por el periodista Sergio Perela, animador del partido desde la pista.

En la grada, la banda sonora la pusieron los cerca de veinte aficionados de la peña Berserkers desplazada desde la Comunidad de Madrid para animar al equipo blanco en su primer partido de pretemporada. No dejaron de animar en ningún momento, con instantes en los que intentaron contagiar su energía al resto del pabellón.

En los tiempos muertos y descansos entre cuartos, la afición estuvo enchufada para celebrar las canastas de los niños y niñas de distintos clubes de Segovia que jugaron minipartidos sobre el parqué del Pedro Delgado. Una pista, por cierto, sobre la que Edy Tavares, el pívot del Real Madrid, llamó la atención por ser excesivamente resbaladiza. Una circunstancia, causada por la condensación, que ya se producía en el Pedro Delgado en los partidos de fútbol sala con numeroso público en las gradas.

Ver 23 fotos Búscate en als gradas del Pedro Delgado durante el partido del Madrid de baloncesto. Antonio de Torre

Durante el partido el público disfrutó con los triples de Llull, el dominio de la zona de Tavares y la magia de Campazzo. Poco ofreció un Casademont Zaragoza muy poco acertado en ataque, siempre por detrás en el marcador y sin capacidad para plantar cara a un Real Madrid en el que Scariolo tuvo tiempo de abroncar a jugadores como Almansa, aún sin acoplar.

Al finalizar el choque, Llull volvió a llevarse la mayor ovación al recoger el trofeo de campeón del torneo Segovia Ciudad Europea del Deporte, mayor incluso que la recibida por Campazzo al recoger su premio al MVP. No acabó ahí el baño de masas. Al salir de la pista y del propio pabellón decenas de personas esperaron su oportunidad para llevarse una foto o un autógrafo de algún jugador del Real Madrid.

El Ayuntamiento quiere albergar un gran torneo de fútbol sala El concejal de Deportes, Jesús Garrido, se mostró encantado con el ambiente vivido en Segovia durante el partido entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza y lamentó que el pabellón Pedro Delgado tan solo pueda vivir tardes como la de ayer muy de vez en cuando. Por ello, anunció que el Ayuntamiento de Segovia lleva tiempo trabajando para poder organizar un gran evento de fútbol sala en la capital segoviana. Con más posibilidades para una Supercopa que para una Copa del Rey, Garrido se mostró confiado en poder lograr esa meta en los próximos dos años.

