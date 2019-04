SOS para salvar la iglesia de San Esteban de Segovia La torre de la iglesia de San Estreban, en Segovia, es la más alta del románico en la península. / A. de Torre Segovia La Junta ha incluido al templo en la lista de prioridades para este año después de los hundimientos en la cara norte CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Jueves, 4 abril 2019, 08:12

La iglesia de San Esteban, en pleno recinto amurallado de Segovia y una de tantas que permanecen en pie, ha sobrevivido a rayos y huracanes; pero el paso del tiempo y el deterioro estructural están doblegando su bella fortaleza. Los tejados bajos de la cara norte del templo no han resistido las inclementes lluvias y nieves y se han hundido, desvelan fuentes del clero.

«Llevo sufriendo desde hace diecisiete años y medio», se lamenta el párroco de la Trinidad, a la que se adhirió en su día San Esteban. A Andrés de la Calle, antiguo vicario general de la diócesis, le tiembla incluso la voz al repasar cómo han pasado trenes presupuestarios sin que se haya podido subir a ellos la rehabilitación integral.

Ha llegado el momento de actuar. La urgencia manda. La Junta de Castilla y León, a través del servicio territorial de Cultura y Patrimonio, ha incluido esta iglesia en la lista de prioridades de este año, junto a otras intervenciones de conservación o reformas repartidas en la provincia y la capital. Las obras parciales que se quiere acometer son perentorias y necesarias, como también advierten en el estamento eclesiástico.

La situación es la siguiente: además de los tejados bajos hundidos en la cara norte de San Esteban, están también las deficiencias estructurales que mantienen el templo cerrado a cal y canto y sin culto. Solo los técnicos y arquitectos pueden pasar, y con sumo cuidado porque hay riesgo de desprendimientos por el mal estado que presentan las yeserías de la bóveda. A mayores, la tarima del presbiterio se hunde a pesar de los recambios que se han ejecutado en los últimos años.

«Parches parciales»

El diagnóstico del enfermo pide a gritos una recuperación integral, una obra de mayor envergadura y, por lo tanto, más costosa. Representantes diocesanos recuerdan que la última gran intervención en San Esteban se llevó a cabo en 2001. Solo fue una primera fase que no se ha completado en todo este tiempo.

Desde entonces, los «parches parciales» no han atajado el deterioro, que «ha ido a más». Es cierto que se han hecho «apaños en la cubierta» y que se ha reparado en la medida de lo posible el colapso que padecía, explican los técnicos, que apostillan que el problema de San Esteban es el conjunto arquitectónico. Son patologías que requieren de una inversión potente que no ha sido cuantificada aún. En este sentido, la Diócesis de Segovia siempre ha agradecido a la Junta la ayuda económica prestada.

En esta ocasión, esa colaboración también tiene visos de materializarse. San Esteban figura en la lista de intervenciones previstas este año por el servicio territorial. Fuentes diocesanas incluso contemplan la posibilidad de que en este mismo curso pueda redactarse el proyecto de la rehabilitación.

La Iglesia segoviana echa en falta mayor implicación de otras administraciones. Los malos vientos de la crisis también se llevaron partidas que antes se destinaban a este fin y que ahora están en el cajón de los fondos prescindibles.

Con San Esteban se da la circunstancia de que no es parroquia, ya que hace unos años se fusionó con la Trinidad. Por lo tanto, no tiene ingresos propios. Es la pescadilla que se muerde la cola, ya que hay parroquianos que con sus donativos contribuyen a sufragar algunas obras menores en sus templos. No es el caso de esta iglesia a la que contemplan siete siglos y que puede presumir de tener la torre románica más alta de la península, con 56 metros levantados hacia el cielo.

«Una joya como es la torre es como si estuviera muerta», insiste en su lamento Andrés de la Calle, quien considera con pesar que uno de los más hermosos campanarios de Castilla y León y del patrimonio nacional «es el gran olvidado» de los tesoros arquitectónicos que abundan en estas tierras. Al igual que él, en la diócesis también piensan que las obras estructurales tenían que haberse llevado a cabo hace tiempo para haber sorteado el deterioro del paso inclemente del tiempo.