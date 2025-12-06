El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muralla de Ávila, Acueducto de Segovia y Catedral de Santiago de Compostela. El Norte

¿Cuánto sabes de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela?

Las tres localidades celebran hoy el aniversario de su declaración como ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Segovia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:14

Este 6 de diciembre se cumple el aniversario de la declaración de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela como ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Tres de las localidades más turísticas de España, con multitud de similitudes y un buen puñado de diferencias.

A continuación te proponemos un pequeño concurso para saber si eres un experto en las tres ciudades.

1 de 10

¿En qué año fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial las tres ciudades?

2 de 10

¿Cuál es el conjunto inscrito de menor superficie (en hectáreas) según la Unesco)

3 de 10

¿En qué ciudad menciona la Unesco la coexistencia de moros, cristianos y judíos como parte de su relato urbano?

4 de 10

¿Cuál de estos elementos no es el gran icono patrimonial que la Unesco destaca en la descripción de Segovia?

5 de 10

¿Qué monumento es más antiguo?

6 de 10

¿Cuál es el orden de población de mayor a menor?

7 de 10

¿Cuál es capital de su comunidad autonóma?

8 de 10

¿Qué ciudad ha tenido al menos un equipo compitiendo en la Primera División de fútbol de España?

9 de 10

¿Qué ciudades tienen conexión a través del AVE?

10 de 10

¿Cuál es el orden de las tres ciudades según el número de pernoctaciones de turistas?

