¿Cuánto sabes de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela? Las tres localidades celebran hoy el aniversario de su declaración como ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Muralla de Ávila, Acueducto de Segovia y Catedral de Santiago de Compostela.

Este 6 de diciembre se cumple el aniversario de la declaración de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela como ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Tres de las localidades más turísticas de España, con multitud de similitudes y un buen puñado de diferencias.

A continuación te proponemos un pequeño concurso para saber si eres un experto en las tres ciudades.



















1 de 10 ¿En qué año fueron inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial las tres ciudades? 1978 1985 1993 2000 2 de 10 ¿Cuál es el conjunto inscrito de menor superficie (en hectáreas) según la Unesco) Segovia Ávila Santiago Las tres tienen la misma 3 de 10 ¿En qué ciudad menciona la Unesco la coexistencia de moros, cristianos y judíos como parte de su relato urbano? Segovia Ávila Santiago Ninguna 4 de 10 ¿Cuál de estos elementos no es el gran icono patrimonial que la Unesco destaca en la descripción de Segovia? Acueducto Alcázar Faro romano Catedral 5 de 10 ¿Qué monumento es más antiguo? La Muralla de Ávila La Catedral de Santiago de Compostela El Acueducto de Segovia La Catedral de Ávila 6 de 10 ¿Cuál es el orden de población de mayor a menor? Santiago de Compostela > Ávila > Segovia Santiago de Compostela > Segovia > Ávila Ávila > Santiago de Compostela > Segovia Segovia > Ávila > Santiago de Compostela 7 de 10 ¿Cuál es capital de su comunidad autonóma? Santiago de Compostela Segovia Ávila Ninguna de las tres 8 de 10 ¿Qué ciudad ha tenido al menos un equipo compitiendo en la Primera División de fútbol de España? Ávila Segovia Santiago de Compostela Las tres 9 de 10 ¿Qué ciudades tienen conexión a través del AVE? Las tres están conectadas Segovia y Ávila Santiago y Ávila Santiago y Segovia 10 de 10 ¿Cuál es el orden de las tres ciudades según el número de pernoctaciones de turistas? Segovia > Santiago > Ávila Santiago > Ávila > Segovia Ávila > Santiago > Segovia Santiago > Segovia > Ávila Compartir mi resultado ¿Cuánto sabes de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela? WhatsApp

