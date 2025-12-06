¿Cuánto sabes de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela?
Las tres localidades celebran hoy el aniversario de su declaración como ciudades Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
Segovia
Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:14
Este 6 de diciembre se cumple el aniversario de la declaración de Segovia, Ávila y Santiago de Compostela como ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. Tres de las localidades más turísticas de España, con multitud de similitudes y un buen puñado de diferencias.
A continuación te proponemos un pequeño concurso para saber si eres un experto en las tres ciudades.