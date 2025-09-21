La romería del Henar supera su cambio de fecha Miles de personas llenaron el Santuario y su entorno para celebrar la Solemnidad de Nuestra Señora, con actos como misa de campaña y procesión

Tras el desconcierto surgido en un primer momento por el cambio de fecha de celebración de la romería popular a la Virgen del Henar, finalmente la Solemnidad de Nuestra Señora no se vio afectada y miles de fieles llenaron el Santuario y sus inmediaciones para participar en los actos litúrgicos en honor a la imagen, patrona de los resineros, de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, formada por 36 municipios de las provincias de Segovia y Valladolid, y alcaldesa perpetua de Cuéllar.

El Santuario se convirtió ayer en uno de los principales centros de devoción y fervor de la región, con actos multitudinarios que, que ya en la tarde del sábado, congregaron a miles de personas en la Solemne Vigilia y el tradicional Rosario de antorchas, que recorrió una pradera únicamente iluminada por las luces de las velas que portaron los fieles.

Muchos de ellos repitieron su visita durante la jornada del domingo, sumándose otros miles más, que desde primera hora de la mañana se acercaron hasta el lugar, algunos caminando desde distintos puntos de la comarca. Para dar cabida a todos los fieles que llegaron, el Santuario abrió sus puertas temprano y acogió un amplio horario de misas y confesiones, con el fin de evitar aglomeraciones y dar cabida a todos los asistentes.

Los actos centrales de la jornada comenzaron a las 12:00 horas con la misa mayor, de campaña, celebrada en la pradera, una eucaristía presidida por la imagen de la Virgen y que fue oficiada por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, y que fue seguida por una multitud que se situó en distintos puntos de la pradera.

Tras la bendición final, la imagen de la Virgen se llevó en sus andas hasta la carroza, que esperaba ya en la puerta del Santuario el inicio de la procesión. En unos minutos, la estructura se llenó de flores y niños, que tradicional acompañan a la talla durante algunos metros del recorrido, con el fin de que la Virgen les cobije bajo su manto.

Acto seguido comenzaron a sonar las dulzainas y tambores, que acompañaron a la procesión durante las más de dos horas de duración, en las que tampoco faltaron otros sonidos, como el de las tejoletas, o los 'vivas' a la Virgen, sin olvidar los bailes de decenas de fieles. La música apenas dejaba de sonar unos segundos para que la Virgen pudiera avanzar unos metros, para continuar de nuevo tocando y bailando, lo que muchos hicieron sin descanso durante todo el trayecto.

Tras más de dos horas de baile y cientos de fieles siguiendo la carroza, la imagen de la Virgen llegó de nuevo a las puertas del Santuario, donde fue despedida por una multitud que unió sus voces entonando la Salve Popular, en uno de los momentos más emotivos del día, para después regresar al interior del templo en andas.

Durante toda la jornada no faltaron otras tradiciones, como la de cientos de fieles visitando a la Virgen en su camarín, donde se puede ver la imagen original, en esta ocasión ascendiendo por las escaleras, lo que hasta este año no estaba permitido. También quienes se acercaron a la Fuente del Cirio, donde, según la leyenda, se apareció la Virgen a un joven pastor, y quienes aprovecharon la romería para disfrutar del gran mercado de venta ambulante.

Los más pequeños pudieron disfrutar de atracciones e hinchables en los que divertirse, mientras que el mercado se llenó de decenas de puestos de textil y calzado, bisutería, juguetes, herramientas o artesanía. Tampoco faltaron bares, heladerías y churrerías, o los clásicos de esta cita, con la venta de frutos secos, entre los que destacan la venta de obleas y avellanas, productos típicos de esta romería.

Otro de los atractivos es la pradera, que un año más se llenó con cientos de personas que decidieron pasar el día en el lugar, instalando sus sillas y mesas y disfrutando de una agradable comida campestre y de una jornada que, aunque amaneció con nubes, dio paso al sol y dejó una agradable temperatura para disfrutar del lugar.

