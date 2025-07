Un desafío de 50 kilómetros diarios por una buena causa

Miguel Mateo Segovia Domingo, 6 de julio 2025, 21:08 Comenta Compartir

Justo al amanecer, corredores de todas las edades se unieron ayer en la pradera de San Marcos, con la imponente silueta del Alcázar vigilando el horizonte, en un desafío que va mucho más allá de la simple competencia deportiva. Esta no era una carrera común, sino una manifestación de solidaridad que se entrelaza con la pasión por el 'running' que conecta a miles de personas por toda España. El objetivo en esta ocasión no era obtener medallas ni trofeos, sino algo mucho más valioso: recaudar fondos para un proyecto vital en el área de Oncología Infantil del Hospital Virgen de las Nieves, en Granada.

Este grito colectivo por la vida tiene como principal impulsor al corredor Sergio Turull, mayormente conocido como 'Pitufollow' en sus redes sociales, atleta y creador de contenido catalán de 35 años cuyo compromiso con la lucha contra el cáncer infantil se refleja en cada uno de sus pasos. Sergio no solo es un referente del ultrafondo, sino también un ejemplo de cómo el deporte puede ser un canal para transformar la realidad por una buena causa. A lo largo de su carrera, ha afrontado algunos de los retos más desafiantes del planeta, pero su hazaña más reciente tiene un propósito solidario claro: recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan.

El año pasado, Sergio llevó a cabo un desafío épico, recorriendo 1.500 kilómetros desde Tarifa hasta el Cap de Creus, cruzando España de sur a norte. Su esfuerzo fue recompensado con la generosidad de muchos, logrando recaudar la impresionante cifra de 58.000 euros. Impulsado por el éxito de aquella iniciativa, este año ha lanzado un reto aún mayor: el Proyecto 50-50-50, un desafío que consiste en recorrer 50 kilómetros al día durante 50 días consecutivos y en 50 provincias españolas. En total, sumará 2.500 kilómetros, una carrera de resistencia que despierta la esperanza en cada paso.

Amplia respuesta

La iniciativa comenzó hace dos semanas en las Islas Canarias, primero en Tenerife y luego en Gran Canaria. Desde allí, la aventura prosiguió por la Península, ya que se desplazó a Andalucía. El propósito era empezar antes por las regiones más calurosas para evitar las peores jornadas de la época estival en estas localidades. A pesar de las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, el público andaluz respondió con creces a la llamada y cientos de corredores se unieron a Sergio.

Ayer domingo, la ciudad de Segovia se convirtió en el epicentro de una noble causa, al albergar la decimoquinta etapa de la travesía solidaria que difunde un mensaje de unidad y compromiso. La cita atrajo a más de un centenar de corredores, tanto segovianos como forasteros, que se unieron a la carrera. Entre ellos, sobresale el atleta profesional Javi Guerra. Los participantes pudieron saludar a su vez a la finalista olímpica Águeda Marqués y su pareja, Adrián Ben, que se encontraban por la zona en el momento del reto.

30.000 euros euros ha recaudado hasta el momento el proyecto solidario conocido como '50-50-50'.

La mañana comenzó con una temperatura agradable, lo que favoreció a los corredores en su desafío. Esta condición permitió al atleta Sergio Turull llevar a cabo su recorrido de una forma menos dura. «Aunque llevo muchos años entrenando para correr con calor, es de agradecer este buen tiempo», subrayó el deportista, quien suma al contador 50 kilómetros cada día.

Pero no todo es tan sencillo. A pesar de la ayuda de un equipo de apoyo, el atleta admitió que la parte más difícil de su jornada no es tanto el correr, sino el constante desplazamiento de ciudad en ciudad. «Lo más complicado ha sido adaptarnos a la rutina de traslados. El cansancio físico es grande, pero lo peor es tener que movernos cada día a un nuevo destino», explicó Turull, al referirse a la logística que implica a su vez la edición de los vídeos que documentan cada etapa de la ardua travesía. «Sin el apoyo de las marcas y del equipo que me acompaña, esto no sería posible», reconoció el corredor.

120 personas acudieron a la pradera de San Marcos este domingo por la mañana para correr junto a Sergio Turull.

Su paso por Segovia se desarrolló a lo largo de un circuito de cinco kilómetros por los alrededores del río Eresma, con el majestuoso Alcázar de fondo, creando una atmósfera única. El itinerario consistió en dar diez vueltas, con pausas de hidratación y la posibilidad de que cada corredor se uniera al evento y completará la distancia a su propio ritmo, adaptando el esfuerzo a sus capacidades. Todo ello para que todos pudieran participar, ya fueran atletas experimentados o aficionados al deporte.

La última etapa atravesó el corazón de la ciudad, pasando bajo los arcos del Acueducto y junto a la Catedral, lo que permitió a los asistentes conocer y disfrutar del patrimonio en algunas de las calles más icónicas, cerrando de manera simbólica la jornada solidaria.

