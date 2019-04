Procose se desmarca de la exaltación del cochinillo y enfada a los camareros Fiesta de la Exaltación del Cochinillo en el Azoguejo. / Antonio de Torre La asociación que vela por el producto lamenta la participación de restaurantes no adscritos a la marca CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 4 abril 2019, 11:13

Procose informó, públicamente, de que ha declinado la invitación para participar en la Fiesta de Exaltación del Cochinillo que la Asociación de Camareros de Segovia y su Provincia organiza esta tarde en el Azoguejo, dentro del Congreso de Gastronomía y Turismo Ciudad de Segovia. Según la Asociación para la Promoción del Cochinillo Segoviano, garante de la marca Cochinillo de Segovia, en el acto suelen intervenir restaurantes que no pertenecen a Procose, circunstancia que «coloca en situación de agravio comparativo a quienes llevan trabajando, desde hace dieciocho años, por blindar la calidad de este icono de la cocina segoviana, que interviene directamente en la atracción de visitantes por el llamado turismo gastronómico y a quien no hay que defraudar para que repita sus visitas», señala Procose en un comunicado.

Según su gerente, José Ramón Marinero, la asociación respeta la celebración de una fiesta en la que Procose nunca ha participado: «Simplemente queremos dejar claro que nosotros nunca hemos participado, aunque algunas veces se nos ha atribuido la iniciativa. Procose se debe a sus miembros y a sus normas, fijadas en un reglamento aprobado por la Administración con unos criterios de obligado cumplimiento para todos, gracias a los cuales se ha elevado la calidad del cochinillo que actualmente se consume en Segovia». Marinero niega que haya algún problema con la Asociación de Camareros: «Al contrario; hemos hablado y seguiremos haciéndolo. No descartamos poder participar en el futuro».

La publicación del comunicado sentó mal en el gremio de los camareros. Su presidente, Javier Bermejo, lamentó que Procose se desmarque ahora públicamente cuando «nunca» ha participado en la Fiesta de Exaltación del Cochinillo. «Me reuní con el presidente de Procose, José María Ruiz, y su gerente, José Ramón Marinero, hace quince días. Ellos proponían una serie de modificaciones en el formato de la fiesta que estamos dispuestos a estudiar. Se nos echó el tiempo encima y quedamos en seguir hablando para buscar una colaboración, con vistas al próximo año; por eso me sorprende que hayan salido desmarcándose. No procede, no viene a cuento», dijo Bermejo. Según el representante de los camareros segovianos, Procose pone una serie de condiciones para participar en la Fiesta de Exaltación del Cochinillo: «Ellos no son muy partidarios de que el cochinillo se deguste de pie y en un plato de plástico, pues consideran que no es un tratamiento adecuado para un producto de lujo. Pero se trata de una fiesta popular. Tampoco es cierto que haya restaurantes que no consuman Procose. Yo diría que todos los que participan consumen Procose y no».