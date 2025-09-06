De portero de Champions para Gibraltar a profesor de pádel en Dubái El segoviano Jorge Cárdaba buscará en Emiratos Árabes la rentabilidad que no ha encontrado en una década de fútbol sala, del que se despide tras participar en Bulgaria en una previa europea

La misma fórmula que usó Jorge Cárdaba para ganarse la vida con el fútbol sala –hacer las maletas, explorar lejos de Segovia– le valdrá para lograr una estabilidad económica que le ha sido esquiva en la pista. Tras varias aventuras en Italia y una semana después de jugar en Bulgaria una ronda previa de Champions con el Europa, un equipo de Gibraltar, el portero de San Lorenzo que no dice no a una buena aventura descuenta los días para irse a vivir a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) como monitor de pádel y ganar un sueldo al que no aspira la mayoría de jugadores de Primera División.

Con la idea fija de irse a Dubái, Cárdaba ha rechazado las llamadas que han llegado este verano relacionadas con el fútbol sala –la mayoría, de Segunda B y alguna a última hora de Segunda–, pero se dio una última concesión. El mediador fue un amigo de Entorno Futsal, un perfil de Instagram con más de 20.000 seguidores. «Me comentó que el portero que habían buscado no podía ir por motivos laborales y me preguntó si me animaría a ir. No tenía nada que hacer, era una semana y al final es una experiencia inolvidable. Dije que sí. Y para allá». No conoció personalmente a sus compañeros hasta que aterrizó en Sofía el día antes del primer partido. Un equipo con cuatro o cinco jugadores de Gibraltar completado con otros jugadores de La Línea de la Concepción o del área entre ella y Málaga. El Europa gana habitualmente una liga con diez equipos que se las desea para encontrar huecos en los dos o tres pabellones disponibles, compartidos con otros deportes. El club es una sección sustentada por el equipo de fútbol, que también ha jugado fases previas en competición europea. Sin éxito.

«Llevo jugando al pádel desde los 18 o así con amigos del barrio. Echas una pachanga, te vas picando y quieres más«

Cárdaba pasó tres años como juvenil en el extinto Segovia Futsal. El año de su desaparición entrenaba con el primer equipo, pero tenía ficha el Tercera con el Segosala. Su progresión se vio cortada por una grave lesión de rodilla –rotura de cruzado y menisco– y por la pandemia. Se quedó en Segosala para el primer año en Segunda B, un equipo que llegó con opciones de fase de ascenso a la última jornada. De ahí se marchó dos años al Saints Pagnano, de la segunda categoría italiana, hasta que regresó a España para jugar con el Mengíbar en Segunda División. Tras su periplo en tierras andaluzas volvió a Italia la pasada temporada en el Saints Milano, una fusión entre su anterior club y otro. Se cansó en enero del proyecto «por problemas económicos y deportivos» y encontró acomodo en Valverde, con el que ha ascendido de Regional a Tercera. Allí sigue entrenando, aunque sea para quitarse el mono. Con la temporada acabada, recibió la propuesta de irse a Dubái. «En ese momento todavía no era seguro, pero decido esperar».

¿Qué hace un portero de fútbol sala jugando al pádel? «Llevo jugando desde los 18 o así con amigos del barrio. Echas una pachanga, te vas picando y quieres más. Yo soy competitivo en cualquier deporte, no me gusta perder a nada. Y siento que esto es un equipo en parejas, un amigo con el que vas a jugar y hablar. Más cercano». En realidad, ha sido la terapia para una de las posiciones más solitarias del deporte. «Los porteros solo nos entendemos entre porteros».

En esas, llegó la llamada de Gibraltar. «No hay tanto nivel como me podía imaginar. Cuando pensaba en un equipo que juega ronda preliminar de Champions tenía otra cosa en la cabeza». Un trámite en el que el Europa lleva cinco años inmerso como campeón liguero y aún no ha ganado ningún partido fuera del país. «Es como si fuese Tercera de España. No se dedican a ello, tienen un trabajo aparte y se juntan el fin de semana para competir. También había mucho jugador que venía de fútbol y no tenía los conceptos básicos de fútbol sala. Era muy difícil que se asociaran entre ellos».

Cárdaba se estrenó en la segunda parte del partido inaugural ante el Viten Orsha, bielorruso, para una derrota clara por 9-1: encajó tres goles más otro de penalti. Jugó íntegro el segundo, en el que el Europa tenía opciones reales de conseguir su primera victoria, ante el Lievski Sofía, el anfitrión búlgaro. Perdieron a la postre 5-2 cuando tocó sacar el portero-jugador en busca de la remontada. El último, ante el TSV Weilimdorf, alemán, no lo jugó porque el club quería dar minutos a los porteros con los que espera contar esta temporada. Y se ahorró la «monumental», una derrota por 15-0, pues su rival se jugaba la plaza por diferencia de goles. Y la consiguió porque los bielorrusos solo ganaron 14-4. Un pabellón con 12.000 personas que rara vez superó los 200 espectadores. «Al final, voy a poder decir que he jugado Champions. Hablas con muchos jugadores de Primera que no han vivido esa experiencia». Una despedida que trata con nostalgia, con «la lagrimilla», mientras ve el poli de San Lorenzo, la pista de su infancia. «Cumplo los 26 este año, espero dar algún día un último coletazo».

Ahora, en octubre, toca Dubái. «Es un lugar que cada vez se ha ido enriqueciendo más con extranjeros. Su mentalidad es más de dar clases individuales, están muy centrados en ellos mismos». Su nivel es un misterio. «Desde una persona que no ha jugado nunca, se ha ido a una comida de empresa y quiere ganarles». Un trabajo, eso sí, bien pagado, algo a lo que nunca aspiraría como portero. «En Mengíbar era Segunda División y yo estaba cobrando entre poco y nada. Lo haces porque te gusta, has nacido con ello, te has criado en el Pedro Delgado viendo a Caja Segovia y sueñas con llegar ahí, pero cuando eres mayor, te das cuenta de que o estás en Primera y en un sitio muy bueno o no te da para ni para vivir ni para ahorrar».

