De Perú a San Pedro de Gaíllos: un plan contra la despoblación

San Pedro de Gaíllos, un pequeño municipio segoviano de la Tierra de Sepúlveda, podría convertirse en el epicentro de una iniciativa pionera que combina tradición, emprendimiento y cooperación internacional. Diego Carbajosa Sanz (Valladolid, 1985), ingeniero industrial y fundador de Talento Grupo Internacional, empresa de recursos humanos especializada en facilitar la migración laboral de extranjeros, está impulsando un proyecto para trasladar a pastores peruanos a esta zona rural. Su objetivo: revitalizar el oficio ganadero, recuperar la actividad ovina y contribuir a la repoblación de un entorno golpeado por el éxodo demográfico.

Carbajosa, cuya familia materna procede de Rebollar, núcleo perteneciente a San Pedro de Gaíllos, lleva años trabajando en la integración laboral de extranjeros en España. Con su empresa, con sede en La Coruña y oficinas en Perú, ha colocado a más de quinientos trabajadores, principalmente peruanos, en sectores como el transporte, la construcción, el metal o el sociosanitario. Profesiones como frigoristas industriales, soldadores, caldereros, tuberos o electricistas han encontrado en los migrantes una solución a la falta de mano de obra local.

Ahora, este emprendedor quiere dar un paso más y recuperar una tradición familiar que se remonta cuatro generaciones: la ganadería ovina. «Mi bisabuelo era pastor, mi abuelo Jeremías, nacido en 1909, también tuvo sus ovejas, y mi tío Federico, que se jubiló el año pasado, fue el último en mantener la actividad en Rebollar», explica Carbajosa. Federico vendió sus quinientas ovejas al retirarse, lo que dejó un vacío en el paisaje ganadero de la zona. «Voy al pueblo, veo la nave cerrada y me toca el corazón. Tengo que hacer algo».

El proyecto que maneja nace, pues, de una combinación de experiencia profesional y arraigo personal. Talento Grupo Internacional, fundada hace tres años y medio tras detectar la escasez de conductores para clientes como el Grupo Inditex, ha crecido hasta contar con cuarenta y dos empleados, veinticuatro de ellos en Perú, y gestionar la incorporación de 1.244 trabajadores en veintisiete provincias españolas en 2024. La empresa realiza procesos de selección en origen y garantiza contratos legales y un acompañamiento integral para los migrantes. «Hacemos un trabajo ordenado, con procesos de extranjería transparentes. Se trata de contar con profesionales capacitados que cubran necesidades reales», subraya Carbajosa.

La idea de traer pastores peruanos surgió al constatar la crisis del sector ovino en España. Según datos que maneja el empresario, el país ha perdido un millón y medio de ovejas en los últimos tres años, y en provincias como Segovia se estima que se han sacrificado unas cinco mil. Además, la jubilación de ganaderos agrava el problema: en los últimos tres años, unos cien pastores han abandonado el oficio en la región, y el relevo generacional brilla por su ausencia.

«La pérdida de la ganadería merma a su vez la población rural y todas las actividades asociadas: el tractorista, el proveedor de pienso, el bar del pueblo…». Para poner en marcha su plan, Carbajosa viajó recientemente a Puno, una región de Perú a cuatro mil metros de altura, conocida por su tradición ganadera. Allí, acompañado por su equipo, se reunió con un centenar de familias y seleccionó a dos pastores, Nelson y Percy. «No estamos inventando nada. En Estados Unidos llevan diez o quince años contando con pastores peruanos. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero bien hecho, conociendo a las personas, visitándolas en su entorno y explicándoles el proyecto», asegura.

Los dos primeros

La iniciativa prevé la llegada de Nelson y Percy a la comarca de Sepúlveda, probablemente en septiembre u octubre, una vez resueltos los trámites de extranjería. Para ello, Carbajosa ha constituido una sociedad ganadera familiar y ha alquilado una nave para 1.500 ovejas. «Empezaré con dos pastores porque quiero que sea viable. No es un negocio muy rentable ahora mismo, los precios de la ganadería están estancados, pero lo hago por convicción. Si sale bien...». El modelo incluye proporcionar a los pastores una casa, un coche de segunda mano y un salario neto de entre 1.200 y 1.300 euros al mes frente a los 200 o 300 dólares que ganan en Puno. Sin embargo, las trabas burocráticas son un obstáculo.

La legislación de extranjería no permite traer a las familias completas desde el principio, lo que obliga a los pastores a estar solos un tiempo. «Nelson tiene dos hijos y Percy tres, todos menores de dieciocho años. Me encantaría traer a sus familias, pero legalmente no puedo hasta que pase un año. Estoy estudiando cómo emplear a sus mujeres para agilizar el proceso, aunque eso encarece el modelo». Aun así, Carbajosa ve en este proyecto una oportunidad para combatir la despoblación –«es un plan para fijar población», afirma–. Todo ello, sin contar con los beneficios ambientales de la ganadería extensiva, como la limpieza de bosques, la prevención de incendios y la generación de materia orgánica para el suelo.

La experiencia de Talento Grupo Internacional en otros sectores le da confianza. En Aragón y Galicia, la empresa ya ha trabajado con ganaderos, aunque en explotaciones más grandes y con multinacionales. En Segovia, donde predominan las pequeñas explotaciones, el desafío es mayor, pero Carbajosa lo asume con pragmatismo. «La idea es crear un modelo que otros ganaderos puedan replicar, como se hizo hace veinte años con trabajadores búlgaros», explica.

El contexto demográfico refuerza su apuesta. España, con una tasa de natalidad de 1,2 a 1,4 hijos por mujer frente a los 2,1 necesarios para el reemplazo generacional, pierde población, especialmente en regiones como Castilla y León, donde se estima una disminución de diez mil habitantes al año.

«Traer trabajadores extranjeros con contratos legales es parte del futuro. En Alemania, con un 18% de mano de obra extranjera, lo llevan haciendo cincuenta años. Nosotros tenemos un 13,5% y hay sectores donde los españoles ya no quieren trabajar». Mientras ultima los detalles del proyecto, Carbajosa no pierde de vista el componente sentimental. «Es mi tierra, mi familia. Y tengo los ingredientes: el equipo, la experiencia, la estructura. ¿Por qué no hacerlo?».

