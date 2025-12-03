Un Nacimiento a los pies del Acueducto de Segovia La Alhóndiga acoge ya el belén municipal, inspirado en el monumento romano y realizado por el maestro Manuel Bononato y miembros de la Asociación Belenista Castellana

Aunque el encendido navideño de calles y plazas tendrá lugar el viernes, Segovia dio ayer el pistoletazo de salida oficial a la Navidad con la apertura del belén municipal en la sala central de La Alhóndiga. Por primera vez en mucho tiempo, el obispo de la diócesis, Jesús Vidal Chamorro, bendijo la instalación, gesto que el alcalde, José Mazarías, calificó de «histórico». «Este Belén nos sirve para dar inicio al periodo navideño en nuestra ciudad y recordar los valores más profundos de la Navidad: humildad, amor, paz y esperanza en un mundo en convivencia», dijo el alcalde.

Protagonista de esta edición es una imponente reproducción del Acueducto de Segovia, que se eleva más de dos metros de altura y se extiende a lo largo de casi doce metros lineales. Bajo sus arcos, de manera sencilla y conmovedora, se representa la escena del Nacimiento. Alrededor, cerca de un centenar de figuras policromadas recrean una Segovia reconocible y llena de vida: la plaza del Azoguejo convertida en zoco —como lo fue hasta bien entrado el siglo XX—, tramos de la muralla, el característico adoquinado, casas de estilo medieval, pastores en sus quehaceres diarios y, por supuesto, los Reyes Magos que avanzan desde lejanas tierras.

Ampliar El Misterio. A. de Torre

El autor de esta «obra de arte belenista», como la definió el alcalde, es el maestro Manuel Bononato, miembro destacado de la Asociación Belenista Castellana. Ricardo Rodríguez, presidente de la entidad, desveló que el montaje ha requerido más de un año de trabajo casi exclusivo de Bononato y tres días intensos de instalación por parte de un equipo en el que no faltan manos segovianas. «Hace muchos años, cuando las cajas de ahorro financiaban la cultura, ya montábamos belenes en Segovia. Pero como este, creo que ninguno. Es un honor volver y presentar aquí la obra de nuestro maestro», dijo Rodríguez. José Mazarías subrayó el carácter profundamente segoviano del belén: «Podemos reconocer nuestro Azoguejo, nuestras murallas, nuestro caserío medieval… Es un belén inspirado en el paisaje más familiar de la ciudad». El año pasado, cerca de 21.000 personas visitaron el belén municipal, pero el regidor confía en superar ampliamente la cifra esta Navidad.

El momento más emotivo llegó con la intervención y posterior bendición del obispo. «Todos hemos crecido haciendo belenes en casa, colocando figuritas, yendo con nuestros padres a los mercadillos… Es algo que nos conmueve porque nos habla de que Dios se hizo carne en un momento concreto de la historia, en un lugar concreto, y lo hizo en medio de dificultades para traer paz», señaló Vidal. En clara alusión al conflicto en Tierra Santa, añadió: «También hoy pedimos paz para esos lugares y para nuestros corazones». El prelado invitó a las familias segovianas a recuperar otra bonita costumbre: «Inviten a los sacerdotes a bendecir los belenes de sus casas; será una ocasión preciosa para que este signo tan familiar brille con fuerza». Acto seguido, asperjó con agua bendita las figuras mientras se leía un pasaje del Evangelio y se elevaban peticiones por la paz.

Em la misma Alhóndiga, junto al belén permanecerá instalado, hasta el 14 de diciembre, el tradicional mercadillo solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer. El alcalde tuvo palabras especiales de agradecimiento para su presidente, Juan Vicente Cuesta, y los voluntarios que elaboran artesanalmente todos los productos: «Animo a todos los segovianos a colaborar». El belén podrá visitarse gratuitamente hasta el día 6 de enero.

