La Media Maratón de Segovia ya aspira a los 3.000 corredores

Más espacio para avituallar y revisar la zona de los relevos

El experimento de cambiar la media maratón a un sábado por la tarde funcionó, no solo por el número de inscritos, sino por la experiencia del corredor: buena meteorología y ambiente por las calles de la ciudad. Tras su primera edición al frente, los nuevos organizadores —Intenxity Sport y la Fundación Caja Rural— plantean aspectos a mejorar como la comunicación con el corredor y adaptar la logística.

Dani Gutiérrez se pregunta cómo conseguir que los corredores consulten la información útil y no saturen de correos a la organización. «Siguen preguntando de manera exhaustiva que cómo se recoge el dorsal. Tienen la web, el reglamento… ¿Cómo podemos hacer se la gente se entere?» Otro aspecto está en los avituallamientos. «Me hubiera gustado que la personas que estaban en ellos hubieran estirado mucho más las mesas para tener más espacio porque eran rectas largas. Que si no lo podías coger aquí lo hicieras 20 metros más adelante». Señalar mejor la zona de los fisios o las duchas —la gente sabía que existían, pero no donde—, revisar la zona de los relevos —ambas postas se juntaban junto al quiosco de Gobernador Fernández Jiménez— o tener más mantas térmicas, pues cuando se puso el sol bajó rápidamente la temperatura.

Otros detalles que se detectaron en el terreno fueron la sonorización en la salida. «Los que estaban delante, sí, lo oían muy bien, pero no los que estaban más atrás. Son detalles para que la carrera crezca y el día de mañana no haya ningún pero». Más complicado será evitar que coincidan la llega a meta de los primeros con la de los últimos corredores a su primer paso por la Plaza Mayor. «Si quieres tener espacio, no lo puedes hacer de otra manera. Sería ideal terminar recto hacia la Catedral y tener ya toda esa zona despejada, pero claro, no puedes porque siguen pasando corredores. Por eso hacemos esa curva».