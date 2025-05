«Maja, ¿tú no estabas por las Américas?»

Fernando de la Calle Nava de la Asunción Martes, 27 de mayo 2025, 12:25 Comenta Compartir

La coincidencia hizo que la infanta Cristina se encontrara en Madrid estos días, para que no dudara en acercarse el pasado domingo hasta Nava de la Asunción y presenciar el último partido de la liga Asobal que disputó el equipo de su hijo, Pablo Urdangarin, el BM Granollers, contra el equipo navero. Las anécdotas de la visita todavía colean entre los vecinos.

Fue el pasado viernes cuando se puso en contacto con el club un responsable de protocolo y seguridad para anunciar que acudiría al partido del domingo la infanta Cristina. Tras ponerse a su disposición para lo que necesitaran, el Balonmano Nava inició el protocolo que han mantenido en otras ocasiones cuando ha acudido alguna personalidad. «Estuvimos pensando la mejor ubicación para ella, sabíamos que le gusta verlo muy cerca del campo, pero en Nava en la primera fila se ve fatal, así que decidimos en segunda fila, al lado de unas escaleras y al de seguridad le pareció bien», señalan fuentes del club navero. También les ofrecieron la posibilidad de que la hermana del rey Felipe VI presenciara el partido desde la zona donde se sientan el presidente del club o el alcalde de Nava, pero dejaron claro que «la infanta acudía como público, para dar un abrazo a su hijo y verlo jugar. Como una madre». Y así fue, porque estuvo rodeada de seguidores locales.

Los responsables de seguridad pidieron discreción absoluta con la visita, por eso gran parte del entorno del club se enteró poco antes de su llegada. El mismo día del partido se reservaron dos plazas de aparcamiento junto al pabellón. «Nos informaron de la hora de llegada y ya dentro, el alcalde comentó a la infanta que tras el partido se entregarían unos recuerdos a los jugadores que dejaban el club, por si le apetecía entregar alguno. Pensábamos que nos diría que no, pero dijo que no tenía ningún problema y entregó uno. Estuvo totalmente cercana», recuerdan un responsable del equipo navero.

Entre las anécdotas más curiosas destaca la que ocurrió nada más sentarse la infanta entre el público cuando Mari, la señora que se encontraba a su lado, le espetó: «Pero maja, ¿tú no estabas por las Américas?», al confundirla con la princesa Leonor.

La hermana del rey ocupó su asiento antes de que entrara la mayor parte del público al pabellón, pero la noticia de su presencia corrió pronto por las gradas, convirtiéndose en el centro de todas las miradas al encontrarse como una espectadora más. Tras salir los minutos del descanso, fue al volver a su asiento cuando numerosas personas del público se acercaron a ella para saludarle y pedirle una instantánea. Algo que ella acepto con total naturalidad. «Me ha tratado muy bien y no me ha puesto ninguna pega. Le he dicho que, si era Cristina y si se hacía una foto conmigo, me ha dicho que por supuesto, así que me he hecho tres. Yo la he tratado de tú, con respeto, pero de tú», comentaba otra aficionada navera.

Tras el final del partido, la infanta Cristina bajó a la pista y pudo saludar a los dos equipos, ya que antes de empezar solo había podido saludar a su hijo. De igual forma, agradeció a los responsables naveros por la organización, momento que aprovecharon para invitarla a volver la próxima temporada, cuando su hijo regrese a jugar al pabellón de Nava.

