La Lotería de Navidad deja un premio anticipado a las asociaciones

La Lotería de Navidad reparte ilusión entre los que juegan soñando que les toque el Gordo. Pero al margen de que la suerte pueda sonreír a quienes toman parte en este sorteo extraordinario, numerosas asociaciones sin ánimo de lucro tienen unos ingresos asegurados antes del 22 de diciembre. Las administraciones empiezan a vender los décimos en el mes de julio y, a partir de ese mismo momento, se pone en marcha el proceso para que estas entidades segovianas puedan vender las tradicionales papeletas con el reglamentario recargo establecido por la legislación. Dentro de esta amalgama se sitúan las asociaciones culturales, las parroquias, las cofradías, los clubes deportivos o las asociaciones de mades y padres, entre otros muchos ejemplos. La autorización del fraccionamiento de los décimos lo concede la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae). El sobreprecio máximo que se puede hacer asciende a un 20% sobre el importe jugado.

Ramón González regenta junto a su hermana Emilia la administración de Lotería número 8 de Segovia, situada en la plaza de la Universidad. Como otras administraciones de la capital de provincia, venden miles de décimos a algunas de estas entidades socioculturales. Concretamente, a la Cofradía del Cristo del Mercado, al Club Independiente y a algunas asociaciones vecinales que se reparten por diversos barrios segovianos. De esta manera, obtienen unos ingresos extraordinarios para poder financiar su actividad.

Al margen de esto, también reparten décimos a numerosos comercios, bares y organismos oficiales. En estos casos, llegan a acuerdo con la administración para venderlos directamente en ventanilla. El responsable de la oficina situada junto al campus María Zambrano destaca que «actualmente la práctica totalidad de la lotería que se vende en los comercios es por décimos».

Pero no menos importantes son las papeletas. Si se opta por esta modalidad, lo habitual es que la propia administración gestione el procedimiento de autorización para fraccionar los décimos con la Selae. Como indica Ramón González, es un procedimiento que «tarda en torno a un mes, para lo cual se necesitan una serie de datos como los estatutos, el CIF y un pequeño informe indicando a dónde va destinado el dinero».

Por otro lado, cabe destacar que algunas de estas entidades ya no fraccionan la cuantía económica total con las papeletas, en forma de participaciones, sino que lo que hacen es vender directamente los décimos con recargo. Esta medida ha venido propiciada por varios motivos. «En algunas casos es por seguridad ya que, al no ser papel oficial, hay un riesgo de falsificaciones», explica el lotero.

El pago posterior en caso de haya premio también influye en esta toma de decisión porque así «evitan tener un depositario porque, en el caso de que toque, las administraciones no estamos autorizadas a hacernos cargo de esas papeletas para el pago, sino que deben hacerlo quienes lo hayan vendido», señala.

Arriba, varias personas hacen cola para comprar lotería en una administración de la ciudad; abajo, Fernando de Frutos, de la Gimnástica Segoviana, y el lotero Ramón González.

La Gimnástica Segoviana juega todas las series de un número. Una de las novedades del Sorteo de Navidad de este año es que hay 198, cinco más que en 2024. El club comienza a entregar la Lotería a los compradores interesados en el mes de septiembre. Fernando de Frutos, miembro de la Junta Directiva, destaca que «el mayor vendedor es nuestro utillero Josito, que ha repartido lotería en Segovia y también en los desplazamientos». Las papeletas también se pueden adquirir en la sede del club, establecimientos colaboradores y durante los partidos por la grada, donde «se suelen vender unos diez talonarios de veinte participaciones cada una», asevera.

La lotería de la Gimnástica asciende a cinco euros, de los que se juegan cuatro.A eso hay que hay que añadir 80 céntimos del donativo, que es el 20%, más veinte céntimos para una rifa en la que se sortea una camiseta del equipo. Los ingresos por la venta de papeletas, si se venden todos los talonarios, «ascenderían a 9.500 euros, a lo que se puede sumar otra cantidad si toca el reintegro porque la gente suele donarlo al club. Si toca la pedrea, como sucedió el año pasado, suelen reclamarlo», concreta De Frutos.

En el caso de la Segoviana, los décimos los adquieren en Loterías El Espinar que es propiedad de Carlos Díez Segovia, uno de los principales patrocinadores privados del club. Además de asumir el coste de la fabricación de las papeletas, regala la posibilidad de jugar una lotería primitiva de un euro de forma gratuita con solo darse de alta en una aplicación móvil.

Al margen de la Gimnástica Segoviana, numerosos clubes de fútbol, baloncesto y otros deportes venden participaciones de Lotería de Navidad para incrementar los ingresos y poder cubrir el presupuesto.

Cofradías

La Cofradía de la Soledad al Pie de la Cruz y el Santo Cristo en su Última Palabra comienza a repartir las participaciones de la Lotería de Navidad a principios de octubre, un proceso que normalmente finaliza en el puente de diciembre. El punto de venta habitual suele ser los aledaños de la Iglesia de San Millán, antes y después de las misas de sábados y domingos. También se puede adquirir en la reparación del calzado en la Calle San Juan y por petición a los miembros de la directiva, que hacer una gran labor en el reparto con las personas de su entorno.

Los décimos los compran en la Administración de Lotería número 10 del barrio de Nueva Segovia, regentada por Luis Galindo. En este caso, las papeletas tienen un precio de seis euros de los que juegan cinco.Un euro se destina al donativo que marca el recargo del 20%. Javier Gómez, presidente de la Cofradía, indica que la Lotería de Navidad «supone algo más de un tercio de los ingresos variables que tenemos a lo largo del año».

Aunque la mayoría de las personas que compran las papeletas son personas vinculadas al barrio, Gómez remarca que también compra gente de fuera de Segovia, que «se lamenta de que no haya décimos, pero lo hacen porque les han gustado las imágenes o por ayudarnos». Como curiosidad, destaca que alguna vez que ha tocado hay compradores que han mandado la papeleta en un sobre y se les ha abonado la cantidad premiada por Bizum. Todo ello con el objetivo de «que no se desplazaran a la ciudad», aunque lo más habitual cuando toca el reintegro e incluso la pedrea es que apuesten por el donativo.

Otras cofradías de la ciudad y asociaciones ligadas a parroquias, como Talitha Kumi en Santo Tomás, que ayuda a las personas necesitas de Cochabamba en Bolivia, también consiguen parte de sus ingresos para obras benéficas con las participaciones del Sorteo Extraordinario de Navidad.

