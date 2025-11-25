El liderato más sólido de la Segoviana Los azulgranas, que en el año del ascenso nunca tuvieron más de un punto de ventaja, ponen ya cuatro con el segundo, un partido de colchón

Luis Javier González Segovia Martes, 25 de noviembre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Cuando empezó la temporada, la Gimnástica Segoviana quería evitar las comparaciones con el hito del ascenso a Primera RFEF en 2024. Entender aquello como una gesta para una entidad modesta y no como una obligación. Poco tiene que ver una plantilla con la otra, nombres que casi se cuentan con los dedos de una mano, pero el trabajo propio y las circunstancias del grupo I han dado al equipo que hoy dirige Iñaki Bea un colchón en el liderato de la clasificación sin precedentes de cuatro puntos. El equipo de Ramsés Gil nunca llegó a un encuentro con la certeza de que se mantendría en cabeza en caso de derrota. Un lujo que los azulgranas se darán el domingo con la visita del Atlético Astorga a La Albuera: pase lo que pase, viajarán el puente de la Constitución a Bergantiños en lo alto de la tabla.

La Segoviana se hizo con el liderato del Grupo V en la temporada 2023-24 con su victoria por 2-1 ante el Badajoz, cortesía del penalti de Dani Segovia. Lo hizo en la jornada 30, a cuatro del final, empatado a 52 puntos con el Sanse, al que adelantaba gracias a haber decantado el average particular gracias a su victoria en febrero. Los de Ramsés mejoraron ligeramente su situación en la siguiente semana tras ganar a domicilio al Montijo, pues perdieron los madrileños y el Numancia quedó como principal perseguidor, a un punto, el margen más amplio que había conocido el club como líder de Segunda RFEF hasta la victoria del domingo en Coruña. En la siguiente jornada, la antepenúltima, se mantuvieron las distancias porque los tres ganaron. En la penúltima, los segovianos cayeron en La Palma ante el Atlético Paso y cedieron el liderato al Numancia para recuperarlo en la última jornada tras el desplome soriano ante el Cacereño. La foto final vio a ascender a la Segoviana con los mismos puntos, 60, que el Sanse. Más apretado, imposible.

Tras el descenso, los azulgranas regresaron a Segunda RFEF compartiendo el liderato tras la primera jornada con el Deportivo Fabril: ambos ganaron por 3-0. Sin embargo, los de Iñaki Bea fueron distanciándose del filial gallego al ser incapaces de ganar a domicilio en sus tres primeras salidas. Dos empates y una derrota en comparación con la cuenta perfecta de los coruñeses, que ganaron sus seis primeros partidos. Tras las tablas a cero en Luanco, los azulgranas estaban a siete puntos del liderato, igualando la mayor brecha que tuvieron con la cabeza en toda aquella temporada 2023-24.

El asalto al primer puesto ha llegado por la conjunción de dos factores. El primero, la volatilidad esperable en un filial, que ha pasado a ganar un partido de los siguientes seis, apenas cinco puntos de 18 posibles. El segundo, la prodigiosa racha de los segovianos, con cinco victorias y un empate en ese periodo, es decir, 16 de 18, la mejor de la liga. Incluyendo tres victorias a domicilio seguidas, algo que solo habían conseguido una vez en sus cuatro temporadas en la categoría, en las primeras semanas de Ramsés como técnico, en 2022, que encarriló triunfos ante Móstoles, Bergantiños y Marino.

Si eso llevó a los de Bea a la cabeza, una condición que lograron el domingo 16 con su triunfo en La Albuera ante el Langreo, la irregularidad de sus rivales ha hecho que el colchón se agrande. Ninguno de los seis perseguidores de los azulgranas en la tabla suma más de diez puntos de los últimos 15 en juego. El Fabril, que sigue segundo pese a haber encallado. El Real Oviedo Vetusta, que comparta puntaje (23) tras ser incapaz de ganar en las últimas semanas a dos recién ascendidos, como él. El Real Ávila tiene solvencia para el 'play off', pero no apunta a candidato al título tras no pasar del empate en sus dos últimos partidos en casa y caer en su visita a la Sarriana. El Numancia, que hace dos semanas llevaba el mismo ritmo que los segovianos, sigue siendo el gran coco a temer, pero acumula tropiezos ante equipos de la mitad baja como Coruxo, Sámano o la propia Sarriana. Y el Bergantiños, con la mejor racha de la liga hace no tanto, lleva cuatro jornadas sin ganar y se ha caído de puestos de 'play off'.

La mayor ventaja de los cinco grupos de Segunda RFEF y la puntuación más alta La Gimnástica Segoviana volvió a disfrutar de un fin de semana propicio en lo que al comportamiento de sus rivales directos se refiere. Por eso empezó la duodécima con un liderato precario de un punto y la abandona con un colchón de cuatro. La ventaja más amplia entre el primero y el segundo de los cinco grupos que integran la Segunda RFEF, el único en el que media más de un partido . Esos cuatro puntos de la Sego (27) frente a los filiales de Oviedo y Deportivo (23) empequeñecen a los demás. Desde el punto que separa en el Grupo II a Utebo (26) de Sestao River (25) a los tres que median en el Grupo III entre el Poblense (24) y Barça B (21). Por el camino, dos puntos alejan en el Grupo IV al Águilas (24) del Extremadura (22). Los mismos que separan en el Grupo V a Rayo Majadahonda (26) del Getafe B (24). La ventaja es el resultado de la tercera victoria consecutiva de los azulgranas –ante Rayo Cantabria, Langreo y Fabril– y la imperfección de sus perseguidores. El Oviedo, que no pudo pasar del empate ante el Astorga, antepenúltimo. Y gracias, pues empató a uno en el 83'. Al contrario que el Real Ávila, que ganaba por 2-0 al Valladolid Promesas hasta ese minuto y acabó entregando la ventaja en el minuto 93' para un 2-2 con sabor a derrota. El Bergantiños, que empezó la jornada en puesto de 'play off', perdió con el Ourense, que único que iguala el balance azulgrana de 13 puntos de los últimos 15. Se lo quitó el Numancia, quinto con 21 tras ganar al Burgos Promesas (0-1) con un gol en el 94', el único pero de la Sego, que sigue viendo en los sorianos, el presupuesto más alto, al gran enemigo.

Reporta un error