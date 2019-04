Los hosteleros alertan del aumento de reservas falsas en restaurantes de Segovia Interior de un establecimiento hostelero. / Antonio de Torre En algunos casos incluyen encargos específicos, como asados, en cuyo caso las consecuencias son mayores EL NORTE Segovia Miércoles, 10 abril 2019, 13:05

La Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) estudia fórmulas para combatir el fenómeno de las reservas falsas o 'no show' que está creciendo en los últimos tiempos en los restaurantes de la provincia, un problema que se ha extendido por toda España. A tenor de las explicaciones de la asociación gremial que presie Roberto Moreno, esta práctica consiste en «reservar en un restaurante y luego no presentarse ni tampoco cancelar». Esto hace que el establecimiento no tiene margen de maniobra para sustituir la vacante. La agrupación reserva y, por lo tanto, le genera un grave perjuicio económico. En algunas ocasiones, estas reservas falsas incluyen encargos específicos, como asados, en cuyo caso las consecuencias son aún más gravosas.

Según la agrupación de hosteleros, en pocas ocasiones se debe a un despiste o a una razón imprevista y, en la mayoría, tiene que ver con esta práctica que «desafortunadamente empieza a ser habitual», mediante la reserva en varios establecimientos, la elección de uno de ellos a última hora, y in cancelar o avisar a los demás. En muchos casos, el teléfono de contacto es falso y por tanto la capacidad del restaurante para solventar el problema es nula.

Además de apelar a la conciencia de quienes así actúan, recordando el trastorno y el perjuicio que originan, la AIHS remarcó que está analizando la viabilidad y oportunidad de medidas como asociar las reservas a tarjetas de crédito, de modo que las cancelaciones sin preaviso puedan originar un coste a quienes la realizan, como ya ocurre en otras actividades turísticas como la hotelera, y que ya se está llevando a cabo, en algunas partes de España, también para los restaurantes.

La Agrupación de Industriales Hosteleros segovianos avanzó que convocará a sus socios para escuchar sus propuestas y definir una línea de actuación en este sentido, siempre respetando la decisión individual de cada empresario.