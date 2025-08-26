El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre y una mujer disfrutan del agua en una de las fuentes.
Un hombre y una mujer disfrutan del agua en una de las fuentes. Antonio Tanarro

Las fuentes 'corren' por San Luis

Granjeños y visitantes disfrutan de un chapuzón colectivo en los jardines del Palacio

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 26 de agosto 2025, 10:51

Con motivo de la festividad de San Luis, patrón del Real Sitio de San Ildefonso, las fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja ofrecieron ayer el tradicional espectáculo gratuito que a tantos visitantes atrae. Las fuentes más emblemáticas (La Selva, La Carrera de Caballos, El Canastillo, Las Ocho Calles, Los Baños de Diana...) cobraron vida gracias a un sistema hidráulico del siglo XVIII, diseñado por orden de Felipe V, que sigue funcionando por gravedad.

Los visitantes no pudieron disfrutar del chorro de La Fama, fuente que se encuentra en plena restauración.

El del día de San Luis es uno de los tres encendidos extraordinarios de las fuentes al año, junto con los de San Fernando y Santiago.

