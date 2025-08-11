La evolución de la variante interna de Segovia, a vista de satélite
Las imágenes de Copernicus permiten comprobar cómo ha cambiado la parte oriental de la ciudad en los últimos 25 años
Segovia
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:12
El archivo fotográfico siempre es una gran herramienta para comprobar la evolución de una ciudad. Los cambios se producen pero el ritmo de vida es tan alto que muchas veces hace que apenas se tenga constancia de los mismos. Como muestra, esta toma de imágenes de la parte oriental de Segovia realizada con el satélite Copernicus, que permite comprobar el antes y después de la variante interna de Segovia, que cumple 15 años este agosto.
En la primera de las imágenes tomadas por el satélite, todavía en blanco y negro, se puede observar el recinto amurallado con pocos cambios. Se aprecia la anterior distribución de la plaza Oriental y de Padre Claret, así como un barrio de San Lorenzo que todavía no estaba plenamente desarrollado. La calle de San Gabriel tenía muy pocas edificaciones.
En esta segunda fotografía ya se observa un mayor desarrollo de la calle San Gabriel, que todavía era de un único sentido, y del barrio de San Lorenzo. La plaza del barrio, en la parte superior, registraba buena parte de los coches que querían llegar desde la carretera de Soria hasta el paseo de Santo Domingo. El centro de salud de San Lorenzo todavía no estaba ni siquiera iniciado.
Antes de las obras del parking subterráneo de la avenida Padre Claret no existían las rotondas de Melitón Martín (entre San Gabriel y Vía Roma) y de Dionisio Duque (entre Padre Claret y San Gabriel). Sin embargo, en esta foto ya se aprecian las obras para la construcción de la primera. El centro de salud de San Lorenzo estaba en construcción.
En esta fotografía, de finales de la primera década del siglo XXI, ya se aprecia tanto la nueva rotonda de Melitón Martín y también la de Dionisio Duque, suprimiendo el anterior cruce de La Pocilla. La avenida Padre Claret comienza su remodelación mientras el barrio de San Lorenzo sigue concentrando buena parte del tráfico que se dirige hacia el paseo de Santo Domingo.
En esta imagen ya se aprecia por primera vez la calle Jerónimo de Aliaga al completo, conectando la avenida Vía Roma con el entorno de IE University. Su apertura permitió descongestionar el tráfico por el interior del barrio de San Lorenzo.
La calle Jerónimo de Aliaga, completamente integrada en la ciudad, durante los primeros años de la segunda década del siglo XXI. La plaza Oriental, junto al Acueducto de Segovia, aún conservaba su antigua distribución con una pequeña rotonda con una farola junto al monumento.
La imagen más actual de satélite, aún con el montículo entre Vía Roma y San Gabriel sin desmontar. En esta foto ya se aprecía la actual distribución de la plaza Oriental y la reforma de toda la zona exterior del campus de IE University.
El siguiente cambio, tras el desmonte del montículo de San Gabriel, llegará con la creación de un nuevo carril entre Vía Roma y la Cuesta de la Zorra.
