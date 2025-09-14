¡El Espinar ya está de fiesta! La villa estalla de alegría con el pregón de Guillermo Montero y el inicio de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco

Eduardo Redondo El Espinar Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

El Espinar ya está en fiestas y miles de personas lo celebraron ayer en la plaza de la Constitución. El ruido de los bombos espinariegos se apoderó de la localidad minutos antes de las seis. Hasta el balcón del Ayuntamiento subieron las damas de honor de las fiestas, acompañadas por la corporación municipal y por el pregonero de este año: Guillermo Montero Matías. El ruido ensordecedor de las trompetas y los tambores dio paso al heraldo que recito las ordenanzas a seguir durante los próximos nueve días de fiesta. A los pies de la Casa Consistorial los quintos hacían sonar sus ganchas contra los escalones de piedra, los prequintos encendían botes de humo llenando el ambiente de color y las peñas, todas unidas, ponían la nota musical.

«Quiero dar las gracias a todos los vecinos que durante estos meses me han apoyado. Este pregón va por mis compañeros que perdieron la vida y por todos los que hoy me acompañan aquí. Los bomberos necesitamos más medios», aseguró Guillermo, bombero de Alcorcón y vecino de El Espinar, que el pasado 2 de abril estuvo presente en el trágico incendio que se cobró la vida de dos de sus compañeros.

El alcalde de la villa, Javier Figueredo, deseó a todos su vecinos unas felices fiestas antes de encender el cohetón que inauguró de manera oficial las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Caloco 2025. El desfile de gigantes y cabezudos encabezó una comitiva por las principales calles de la localidad en la que participaron la alcaldesa y sus damas de honor, tamboriles y dulzainas, quintos, peñas y pandas y todos aquellos que quisieron sumarse a la alegre fiesta.

Ampliar El Cristo del Caloco, en la romería. E. Redondo

Pero el día comenzó mucho antes para los espinariegos. A las nueve y al toque de las campanas, comenzaba desde la Iglesia Parroquial la tradicional peregrinación hacia la Ermita del Santísimo Cristo del Caloco donde la Imagen esperaba a sus devotos. A las diez, el párroco de la localidad, Alfonso Águeda, fue el encargado de oficiar una misa de campaña en la explanada de la ermita y de realizar la bendición del pan y el vino que más tarde fue repartido entre todos los asistentes.

Este año, la romería contó con la presencia del obispo diocesano de Segovia, monseñor Jesús Vidal Chamorro, quien acompañó al párroco, a la Cofradía del Cristo del Caloco y a los miles de devotos en un día tan especial. Espinariegos y visitantes unidos en torno a la fe.

La bajada hacia el Portalón fue uno de los momentos más emocionantes de la mañana. Los cohetes disparados por los miembros de la cofradía anunciaban la llegada del Santísimo Cristo al pueblo. A su llegada, cientos de personas se agolpaban para recibirles. La Banda Municipal de Música interpretó el himno nacional y se hizo entrega del bastón de mando de la Alcaldía. De fondo, decenas de romeros a caballo adornaban la tradicional estampa.

La imagen fue trasladada en procesión hasta la Iglesia de San Eutropio donde ya esperaba el Grupo de Danzas de El Espinar para bailar una serie de jotas en su honor. En torno a las dos y media de la tarde el Cristo del Caloco quedó expuesto para su adoración en el interior del templo donde permanecerá hasta el próximo domingo, día 21 de septiembre, momento en el que volverá a su ermita.

De entre los actos programados para esta semana de fiestas en El Espinar destacan la tradicional ofrenda de flores y posterior procesión por calles de la localidad que se celebrará el próximo martes, las becerradas de quintos y peñas que tendrán lugar en las tardes del miércoles y jueves, el concurso de disfraces de la noche del viernes o el concurso de 'Acoso y derribo' del próximo sábado en el que se darán cita grandes garrochistas de la comarca. Además, se celebrará la verbena del Teo en plaza de toros, comidas populares amenizadas por la música de las charangas y todas las noches habrá verbenas o discomóvil. Un calendario completo de actividades para todos los públicos y todas las edades que harán de esta semana la más importante del año para todos los espinariegos.

Comenta Reporta un error