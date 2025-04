Diez consejos para un cerebro saludable

Luis Javier González Segovia Domingo, 20 de abril 2025, 18:18 Comenta Compartir

El decálogo de la Sociedad Española de Neurología (SEN) es un cartel que está presente en muchas consultas de Segovia, no solo en las de especialistas segovianos. Las esperas desgranando el póster dan para reflexionar y entender que los tratamientos son una medida temporal y que la salud depende de cambios estructurales: una pastilla no puede combatir con los beneficios de una vida saludable, la cual abarca desde la dieta al descanso, pasando por las relaciones sociales o evitar el estrés. Así se cuida el órgano el cerebro.

1 Estimular el cerebro

El primer consejo que muestra la Sociedad Española de Neurología (SEN) en su decálogo consiste en hacer ver la importancia de estimular la actividad cerebral a través de actividades de todo tipo. El abanico es tan amplio como lo que cada uno necesite. La entidad científica pone como ejemplos el fomento de la lectura, la escritura, juegos de mesa, hacer manualidades, crucigramas o aprender un nuevo idioma.

2 Evitar el sobrepeso

La fórmula más sencilla para conseguirlo está en practicar actividad física de forma regular. No hay que correr maratones, un par de paseos diarios de al menos media hora son suficientes.

3 Evitar sustencias tóxicas

Los básicos, como el alcohol y el tabaco, pero también la contaminación o cualquier tipo de drogas. Todo daña el cerebro, aunque no veamos cuánto.

4 Controlar el riesgo vascular

Problemas como la tensión arterial, la diabetes o la hiperglucemia. La SEN señala que la hipertensión es el principal factor de riesgo en algunas enfermedades neurológicas.

5 Relaciones sociales y afectivas

Ataca uno de los pilares más problemáticos: el aislamiento social. Los problemas de comunicación incentivan de forma muy importante el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en el futuro.

6 Dieta equilibrada

Igual que previene otro tipo de enfermedades, la nutrición también es esencial en la salud cerebral. La SEN sugiere evitar un exceso de grasas animales, azúcar, sal y alimentos procesados. Aconseja alimentos naturales y potencial en consumo de frutas, legumbres y verduras. «La dieta mediterránea es tu mejor aliada».

7 Un sueño de calidad

No hay ningún fármaco que pueda competir con los beneficios para la salud global que aporta el descanso. Las nombradas ocho horas diarias son un objetivo de vida. Cuanto menos, dedicar al sueño una especial protección y combatir los factores que lo dificultan.

8 Uso moderado de Internet

Muy relacionado con el anterior, pues el abuso de pantallas en uno de los elementos que más dificulta la higiene del sueño. «Su uso excesivo reduce la capacidad de concentración, atención y aprendizaje y su uso nocturno genera mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño».

9 Proteger el cerebro

Muchos cerebros sanos mueren o se deterioran irremediablemente en un suspiro. Así que todo lo anterior no sirve de nada si no ponemos todo de nuestra parte para evitar traumatismos letales. Un aspecto clave en los accidentes de tráfico: la SEN subraya la importancia del cinturón de seguridad y el uso del casco, no solo en el transporte –ilustra el consejo con una mujer montando en patinete– sino en actividades laborales.

10 Combatir el estrés

El broche final recomienda una actitud positiva respecto a la vida. Parece que el cerebro de un pesimista tiene peores papeletas, algo con lo que, consecuentemente, no estará de acuerdo. «El buen humor y la risa fortalecen tu cerebro», concluye el póster de cabecera con el que muchos no querrían encontrarse.

