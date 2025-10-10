Cruz Roja transforma la calle en oficina de ayuda por un día Los trabajadores y voluntarios de la ONG realizan una media de 90 intervenciones cada 24 horas para atender a personas en situación de vulnerabilidad social

Ana María Criado Segovia Viernes, 10 de octubre 2025, 10:11

La labor que se realiza dentro de las casas, oficinas y despachos muchas veces es desconocida. Para afrontar este inconveniente, Cruz Roja decidió salir a las calles de Segovia este jueves con el objetivo de visibilizar el trabajo que desarrolla con las personas en situación de vulnerabilidad social y, en suma a ello, captar apoyos en forma de voluntarios. La ONG realiza una media de 90 intervenciones cada 24 horas a favor de los que más asistencia o atención necesitan. «Es necesario sensibilizar a la sociedad de la importancia de la solidaridad y la inclusión», subrayó la presidenta de la delegación segoviana, María Teresa Fuentetaja, en este sentido.

La jornada de puertas abiertas que pretendía ilustrar a la población sobre las necesidades que tienen sus usuarios y las iniciativas de ayuda que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida. Es por ello que, durante toda la mañana, se distribuyeron media docena de mesas por la ciudad. A modo de despacho, los profesionales y voluntarios brindaron información a los segovianos y turistas sobre el proceso de acogida de niños y adolescentes, el funcionamiento de los equipos de respuesta inmediata en emergencias, lo que ha incluido el levantamiento de un albergue; las posibilidades de empleo de las que se pueden beneficiar o el camino que hay que seguir si algún interesado quiere formar parte de Cruz Roja.

Una de las prioridades de la entidad es combatir la soledad no deseada, lo que se puso de manifiesto en los dos puntos repartidos por las calles de la ciudad que mostraron los productos que favorecen la autonomía de las personas mayores o que midieron las constantes para conocer su estado de salud. «Este esfuerzo común va dirigido a ayudar a aquellos que más lo necesitan», puntualizó Fuentetaja.

Son más de 9.000 personas las que han requerido algún servicio de Cruz Roja a lo largo de 2024 en Segovia, lo que se traduce en cerca de un 6% del número de habitantes que están censados en la provincia. Esta solicitud de asistencia ha supuesto 33.400 intervenciones de todo tipo, desde emergencias hasta actividades de formación. Precisamente, el área de Educación concentra la mayoría de las atenciones, ya que ha trabajado con más de 5.000 personas en aras de luchar contra la pobreza y mejorar la salud, nutrición o bienestar emocional.

A día de hoy, alrededor de 3.000 usuarios están incluidos en el programa de inclusión social, destinado a las personas refugiadas, inmigrantes, reclusos, familias de acogida, personas mayores o mujeres. Otros tantos han participado en iniciativas para la promoción de la salud y el respecto al medioambiente, mientras que se han realizado 312 actuaciones de socorro en incendios, nevadas e inundaciones.

