Un banco danzarín en el Hay Festival

Carlos Álvaro Segovia Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:50

Hay Festival sorprende todos los años con una pieza insólita que expone en la Plaza Mayor. La de esta vigésima edición lleva por nombre 'The Dancing Bench', es un banco urbano que fusiona diseño británico y arquitectura española y tiene como objetivo activar el espacio público, pues invita a la ciudadanía a «bailar» con el mobiliario urbano, romper barreras y fomentar el diálogo en tiempos de incertidumbre global. La colaboración del festival literario con el Festival Concéntrico de Logroño, de donde procede, ha posibilitado la presencia en Segovia de tan original banco.

La inauguración de la instalación congregó a un público ávido de cultura al aire libre. «Nada mejor que un elemento en la calle para invitar al diálogo y la conversación, especialmente en una edición del festival que gira en torno proyecto europeo», dijo la directora del Hay Festival, Silvia Cremaschi, que agradeció la colaboración del Festival Concéntrico de Logroño, el British Council y el Ayuntamiento de Segovia para la exposición de la pieza. Por su parte, Cristina Ward y Silvia Edison, del British Council, institución que este año conmemora ochenta y cinco años de presencia en España, valoraron los lazos que unen el British con el Hay Festival y la presencia de un banco tan especial, «que ahora disfruta de una segunda vida antes de viajar a Madrid con motivo del Festival de Ideas». Tambiñen estará en París, Londres, Chicago, Milán o Barcelona. «Es un día magnífico para sentarse bajo el sol en este 'banco danzarín' que une diseño, arquitectura y ciudadanía», intervino el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy.

'The Dancing Bench', diseñado por el estudio londinense Soft Baroque, es parte de una serie de muebles móviles que transforman objetos cotidianos mediante planos paralelos en movimiento. Al sentarse, el usuario activa un mecanismo que genera una ilusión óptica y una ergonomía inusual: el banco 'baila' evocando una mecedora o hamaca urbana. Mimético con los bancos de piedra forjada de la plaza, pero disruptivo en su escala íntima, la pieza «entra en la poesía de los jardines secretos de Segovia, entre el Ayuntamiento y la Catedral, para suscitar pensamiento y encuentro», dijo el director del Concéntrico, Javier Peña Ibáñez.

El momento culminante de la inauguración llegó con la «ruptura de la cinta»: el escritor Lorenzo de' Medici fue el primero en probar el banco, girándolo entre risas y aplausos. El público asistente se animó a interactuar, lo que transformó la Plaza Mayor en un laboratorio vivo. La presencia de este banco danzarín subraya muy a las claras uno de los principios del Hay: «Libertad de expresión en calles y plazas».

