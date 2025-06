El baloncesto más social se juega a toda velocidad

Luis Javier González Segovia Martes, 24 de junio 2025, 13:29 Comenta Compartir

El baloncesto 3x3 y el clásico formato de cinco contra cinco comparten aquello de encestar un balón en una canasta, pero son dos deportes distintos. El periplo del Sernova Renovables Spordeporte, el equipo segoviano que ha militado este año en la liga abulense –el único de fuera de la provincia– ha conseguido dos pequeños hitos. El primero, deportivo, el de uno de los mejores equipos de la competición, quedándose a un paso de la final. El segundo, más social, pues el plan es lo que ocurre entre esos partidos cortos, de apenas diez minutos, un formato que facilita la convivencia y crea un ambiente único.

Pablo López, capitán del equipo, es uno de los embajadores del 3x3 en Segovia. Participó en el ascenso del Claret a Liga EBA y descubrió el formato por invitación de un compañero de aquel equipo. Así se enroló en los Gachas con Marisco, un club de Ciudad Real que participaba en una liga nacional con una docena de equipos igual de rimbombantes. «Me enganchó mogollón». Y relegó la vida con cinco jugadores a un segundo plano. En 3x3, cuyos partidos duran el 25%, se juega en media pista –varían algo las medidas– y se compite a 21 puntos. El primero que alcance esa cifra gana; si no, el marcador es el resultante cuando se agoten los diez minutos. Los triples valen dos y el resto de canastas –incluidos los tiros libres– uno. El juego se reanuda al recibir una canasta sin necesidad de pisar fuera de la pista –el único requisito es sacar el balón de la zona para volver a tirar–, las posesiones son de 12 segundos y cada equipo lo forman un máximo de cuatro jugadores para realizar cambios.

López habla de comparar en atletismo una maratón con un 800. «A mí, que soy un chico bajito que corre mucho, me gusta la intensidad que tiene». Hizo lobby con sus amigos del Claret. «Chicos, vamos a jugar esto en verano». Consiguió llevarse a uno al Gachas con Marisco, donde lleva tres temporadas, mientras se quitaba el gusanillo del 5x5 jugando algún partido de la Provincial segoviana. Ávila no tiene liga senior de adultos –un equipo abulense se apuntó a la segoviana y la ganó años atrás– y encontró la solución en hacer una 3x3, un formato en el que es más fácil constituir equipos, desde el número menor de jugadores –entre cuatro y seis– a la exigencia física. Pablo se apuntó hace dos años con un equipo de Madrid y salió tan contento que se mostró más «persuasivo» con su núcleo segoviano el pasado verano para sumarse con ellos esta temporada. Torneos en Madrid, Valladolid, dos viajes a Portugal y un torneo organizado por ellos en Cantimpalos. Tacita a tacita, les sumó a su causa.

Así ha surgido un grupo variado. «Lo que se ha hecho toda la vida, quedar en cualquier pista al aire libre, pero jugábamos con las normas del 3x3. Unos días íbamos cinco y otros, ocho». López desmiente el tópico de que facilite el juego individual, una sucesión de unos contra uno. «Es todo lo contrario. Para mí, la gracia que tiene es el juego táctico que hay detrás. Y como es un deporte nuevo, se va creando poco a poco». Tras ese verano exitoso en la captación, organizó un grupo para entrenar una vez por semana. Así las cosas, hubo seis jugadores para viajar a Ávila el fin de semana a competir. La liga tiene 17 equipos, que se medían entre sí a una sola vuelta. Como los partidos son de diez minutos, se organizaban varios en un día para justificar el desplazamiento. «La gente suele jugar dos cada viernes, nosotros pedimos que nos pusieran tres o cuatro. Ya que vamos desde Segovia, preferimos jugar más». Han jugado los 38 encuentros en una quincena de viajes.

Fueron el mejor equipo de la primera fase con 14 victorias y dos derrotas. A partir de ahí, la competición se dividió en una primera división con los nueve mejores y una segunda con los ocho restantes. Llegaron más derrotas y terminaron sextos, suficientes para jugar el 'play-off' entre los ocho mejores por el título. Ganaron la eliminatoria de cuartos y llegaron a semifinales, donde la realidad superó a la ficción. Cada fase se decide por el resultado global de dos partidos que se juegan uno detrás el otro: el mismo día y en la misma pista. Los segovianos perdieron el primero y empataron el segundo. Según el reglamento, ahí debió acabar su participación. Pero los colegiados dijeron que había que jugar una prórroga, que en el 3x3 consiste en el primero que llegue a dos puntos, da igual la diferencia con el otro equipo. Los segovianos ganaron el parcial 2-0 y voltearon, en teoría, la eliminatoria. «Fue raro. Nosotros, lógicamente, nos volvimos a Segovia contentos como finalistas». Tras consultar las bases de la competición, se identificó el error arbitral. «Yo lo comparto, es así». Y decisión salomónica: un partido de desempate minutos antes de la jornada de la final para ver quién peleaba por el título y quién por el tercer puesto.

Así, «de buen rollo», se resuelve un entuerto normativo en el 3x3. Los segovianos perdieron el tercer partido y la posterior final de consolación por el bronce. El último sorbo de un divertido periplo por Ávila. «Aquí, un partido lo puede ganar cualquiera, es lo bonito que tiene. Aunque yo sea de los más bajitos y puedan abusar de mí, si tengo un día tonto y metemos bastante desde fuera hay bastantes posibilidades de que ganemos». Una diversión que engancha, dentro y fuera de la pista. «Entre partidos, tienes mucho tiempo de convivencias, como lo llamo yo. Es una faceta humana, comunicativa y social que me gusta mucho y que no encuentras en el cinco contra cinco. Luego, dentro de la pista no hay amigos. Pero una vez acaba el partido, hay muy buen rollo».

