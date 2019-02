El Ayuntamiento interviene para evitar la caída de rocas cerca del colegio Carlos de Lecea Rocas en la ladera cercana al Carlos de Lecea. / El Norte La administración no ha conseguido localizar al dueño de los terrenos, por lo que actuará de forma subsidiaria QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 23 febrero 2019, 22:00

El Ayuntamiento de Segovia actuará de forma subsidiaria en la parcela próxima al colegio Carlos de Lecea en la que se produjeron desprendimientos de rocas la pasada primavera. La administración municipal ha intentado localizar al dueño de los terrenos durante los últimos meses para comunicarle que debía llevar a cabo actuaciones de consolidación en la ladera, pero ha sido imposible dar con él. Incluso se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un requerimiento, pero ni por esas se ha averiguado quién es el propietario de los terrenos. Así, y tras haber cumplido con los trámites legales necesarios, el Ayuntamiento de Segovia ya ha iniciado el proceso para actuar de forma subsidiaria en la parcela.

«Estamos ya con los papeles para iniciar la ejecución subsidiaria», confirma la concejala de Obras, Servicios e Infraestructura, Paloma Maroto. El primer paso será la elaboración de un estudio geotécnico, valorado por los técnicos en 11.000 euros, que determine las condiciones en las que se encuentra la parcela para así poder plantear las actuaciones a realizar. Ese será precisamente el siguiente paso, la elaboración del proyecto con las actuaciones necesarias que serán ejecutadas por el Ayuntamiento de forma subsidiaria. «Lo tenemos que asumir y tirar para adelante. Es precipitado prever cuando se podrá intervenir. Habrá que ver la cantidad que hay emplear y el proyecto que nos presentan», explica Paloma Maroto, quien incide en que el Ayuntamiento ha dado todos los pasos necesarios para poder actuar sobre la parcela. «Hemos mirado por activa y por pasiva para encontrar al propietario, incluso miramos si había fallecido, pero no ha habido manera», reconoce la edil, quien no albergaba muchas esperanzas de encontrar al propietario a través del requerimiento en el BOE. «Es un trámite que el Ayuntamiento debía seguir. Ya está hecho, no ha aparecido nadie y hay que seguir. Y lo que toca ahora es la ejecución subsidiaria», concluye.

Próximos al colegio

Los desprendimientos de rocas, tal y como denunció Izquierda Unida, se produjeron el pasado marzo en una ladera próxima al colegio Carlos de Lecea y al polideportivo María Martín. Según explicó el concejal de la formación de izquierdas, Ángel Galindo, se trataba de movimientos de ladera que dependen de unos factores condicionantes como la pendiente del terreno, el tipo de roca y su estado geomecánico (alteración, fractura, cohesión…), la presencia de vegetación o el contenido de agua. Aunque en este caso tienen una extensión limitada, el riesgo en la zona es alto, según Galindo.