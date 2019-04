Una avería pospone al menos 70 pruebas de resonancias magnéticas en el Hospital Especialistas del Hospital General examinan una resonancia en la unidad de Radiodiagnóstico. / Antonio de Torre El fallo, arreglado ayer, ha tenido el equipo inutilizado varios días CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 2 abril 2019, 11:09

La gerencia del Hospital General de Segovia anunciaba ayer, a primera hora de la tarde, que el fallo que había tenido inutilizado el aparato para la realización de resonancias magnéticas estaba subsanado. Rápidamente, una vez solucionada la avería, el servicio de Radiodiagnóstico del centro ha empezado a avisar a pacientes y a reprogramar las citas pendientes que se han visto afectadas por el incidente. Fuentes oficiales lamentan por un lado las molestias ocasionadas a enfermos y familias y, por otro, explican de manera lacónica que este tipo de averías «pueden suceder» cuando se maneja esta clase de tecnología sanitaria, dentro además de un contexto asistencial marcado por un abundante volumen de actividad diagnóstica.

Hacia las tres de la tarde se reorganizó y se retomó el ritmo de las citaciones para someterse a la prueba. El aparato ha vuelto a funcionar después de estar 'parado' totalmente desde el viernes. Antes, a lo largo de la pasada semana también hubo que posponer la realización de varias resonancias magnéticas como consecuencia de fallos intermitentes en la tecnología empleada por el centro hospitalario. Así lo confirman fuentes sanitarias consultadas, que añaden que estas averías ocasionales también han tenido su lógica repercusión en forma de aplazamientos a la hora de pasar por el trance de esta prueba diagnóstica.

El volumen de resonancias que han tenido que posponerse asciende, como mínimo, a setenta si se suman las que se dejaron pendientes el viernes, sábado, domingo y algunas que estaban previstas para las primeras horas de ayer lunes. La dirección del Hospital General dejaba claro a primera hora de la tarde de ayer que en ningún caso, a pesar de los trastornos causados por la avería sufrida en el aparataje, se ha pensado o se ha tenido que suspender o anular una citación.

Quejas de usuarios

Cabe recordar que el ritmo habitual de resonancias magnéticas que se llevan a cabo en el centro asistencial segoviano oscila entre diez y doce por turno. O lo que es lo mismo, entre veinte y veinticuatro diarias. Teniendo en cuenta que el equipo ha estado inutilizado durante tres jornadas completas, y sin contabilizar las pruebas que se vieron pospuestas debido a los fallos intermitentes detectados una semana atrás, los cálculos deducen que las resonancias afectadas pueden acerarse al centenar, aunque la gerencia no ha concretado el número, ya que insiste en que lo importante es que el servicio no ha suprimido su prestación ni ha suspendido pruebas diagnósticas.

Sea como fuere, hay usuarios que se sienten perjudicados y que de hecho han presentado el pertinente escrito de reclamación en el servicio de Atención al Paciente para dejar constancia de su queja. Es el caso de Laura, una vecina del Real Sitio de San Ildefonso. Su madre ingresó en la planta de Neurología del complejo hospitalario de referencia en la provincia el pasado martes. Su pronóstico, grave. En la mañana de ayer –es decir, seis días después– no había podido someterse todavía a la resonancia magnética después de dos intentos fallidos en jornadas diferentes. «Hay más gente como nosotros», aseguraba la afectada, quien a media mañana acababa de firmar la segunda queja en menos de una semana.

2,5 millones de 'plan renove'

El plan de renovación tecnológica del Hospital General de Segovia ha pisado el acelerador en los últimos meses. Aunque se hizo de rogar, se procedió al rejuvenicimiento de algunos equipamientos de la unidad de Radiodiagnóstico que habían caído en la obsolescencia por su antigüedad y por la elevada actividad a la que estaban sometidos. El relevo más llamativo por lo deseado y reclamado fue el del aparataje de tomografía computarizada helicoidal multicorte (TAC).

La dotación incorporó, por fin, tecnología de altas prestaciones para realizar técnicas avanzadas que permiten, por ejemplo, la ejecución de procedimientos de biopsia que pueden evitar intervenciones quirúrgicas. Ese nuevo TAC de 128 cortes se destina a estudios vasculares, como el código ictus, y también para pruebas de Neurología, Oncología o Cardiología.

No ha sido la única novedad que ha pasado a formar parte del funcionamiento de la unidad de Radiodiagnóstico en los últimos meses gracias a esa especie de 'plan renove' tecnológico, con una inversión de 2,5 millones de euros. También se han sumado, por ejemplo, dos ecógrafos de altas prestaciones y un segundo mamógrafo digital que utiliza técnicas de tomosíntesis y esterotaxia digital, sustituyendo totalmente las mamografías analógicas para reducir la dosis de radiaciones ionizantes y lograr una mejor resolución, localizando y diagnosticando lesiones más pequeñas.

Todas estas mejoras, además de incidir en la comodidad para el paciente por el empleo de técnicos menos invasivas, están también encaminadas a la obtención de un diagnóstico lo más atinado y fiable posible para determinar el tratamiento más adecuado. Ese TAC nuevo se ha completado con otro, de 32. El hecho de tener ambos aparatajes preparados para entrar en funcionamiento en cualquier momento no solo mejora la atención, sino que evita tener que hacer paradas en la asistencia a los pacientes por averías sobrevenidas o por revisiones mecánicas obligatorias dentro de los planes de mantenimiento de este tipo de tecnología sanitaria.

Y esto es, precisamente, lo que ha ocurrido con el aparato de las resonancias magnéticas. El fallo de estos días lo ha tenido en el dique seco y no había otra dotación que pudiera hacer las mismas funciones. Por lo tanto, la atención de las citaciones programadas no ha tenido más remedio que ser pospuesta, ya que se ha optado por no derivar pacientes a otros centros, tal y como confirmaba la vecina granjeña afectada por esta avería. La resonancia magnética, por lo tanto, es de las tecnologías que todavía no poseen recambio en la unidad de Radiodiagnóstico del centro hospitalario segoviano. Su antigüedad es superior a los diez años.