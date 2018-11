El alcalde de Codorniz presenta su dimisión «por problemas de salud» El ya exalcalde de Codorniz Domingo Tinaquero. / A. de Torre Domingo Tinaquero, que ha estado algo más de siete años en el cargo, deja el testigo a Antonio García, hasta ahora teniente de alcalde CARLOS ÁLVARO Segovia Miércoles, 7 noviembre 2018, 16:34

Domingo Tinaquero (PP) ya no es alcalde de Codorniz. El pleno municipal ha ratificado este miércoles su dimisión irrevocable, motivada por los problemas de salud que Tinaquero ha venido arrastrando desde hace dos años. «Me operaron a corazón abierto y en los últimos meses he tenido complicaciones en un pulmón. Ha llegado el momento de dejarlo», ha declarado el exalcalde tras el pleno.

El empresario acaba de adquirir un nuevo restaurante en Madrid, el Lar de Domingo, que le ha supuesto una inversión de dos millones de euros, aunque serán sus hijos los que tiren del proyecto. «Se me ha juntado a todo y me supera. Es un buen restaurante, con capacidad para 700 personas, y lo queremos inaugurar en el plazo de un mes o así. Aunque mis hijos tirarán del carro, yo tengo que estar un poco pendiente. Es un proyecto muy importante», ha dicho.

Tinaquero se va después de algo más de siete años en el cargo. «He dado lo mejor de mí, lo que he podido. Habré acertado en una cosas y en otras me habré equivocado, pero todo lo que he hecho lo he hecho con el corazón y por el bien de los vecinos». De toda su gestión, se queda con las mejoras introducidas en la red de abastecimiento de agua potable. «Había que dar presión para que el agua llegar a todas las viviendas de protección oficial y se consiguió».

El pleno, que duró muy poco, ratificó la dimisión del alcalde. Isabel López, también del PP, ocupará su plaza de concejal en el equipo de gobierno, mientras que el hasta ahora teniente de alcalde, Antonio García, será quien tome las riendas del Ayuntamiento. Domingo Tinaquero le desea suerte: «Antonio sabe muy bien lo que es llevar la Alcaldía porque ya desempeñó las funciones de alcalde cuando estuve de baja. Él será quien me sustituya. Tomará posesión en el plazo de diez días».

El Partido Popular gobierna en Codorniz, pueblo de casi 350 habitantes, con cuatro concejales, frente a los tres que tiene el PSOE. Quien no ha tomado todavía posesión, como concejal socialista, ha sido Félix Ángel Herrero, aunque en el orden del día del pleno figuraba su incorporación. Según el secretario provincial del PSOE, José Luis Aceves, Herrero trabaja en Valladolid y no puede asistir a los plenos porque, hasta ahora, el alcalde siempre los ha fijado para las nueve de la mañana. «El grupo socialista le pidió flexbilidad y comprensión para que los plenos pasaran a celebrarse por la tarde, como ocurre en la mayoría de los pueblos, pero no ha dado el paso», explica Aceves. Félix Ángel Herrero debe sustituir en el grupo socialista a Antonio Herrero, el concejal que dimitió el pasado mes de marzo tras haber sido acusado de robar en varias gasolineras.